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Комунальники Кернеса вивозитимуть сміття вдвічі дорожче від Києва і Одеси

07 Березня 2017

Департамент житлового господарства Харківської міськради 3 березня за результатами тендеру  уклав угоду з ТОВ «Харків Екоресурс» про вивезення побутових відходів з території приватного сектору за 7,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Спершу на поточний рік замовили вивезення 71 100 куб. м відходів з урахуванням його розміщення для захоронення за 8,40 млн грн. Однак у день підписання договору умови було змінено: загальну вартість зменшили до 7,58 млн грн., а обсяг – до 64 184 кубометрів. Ціна за одиницю не змінилась – 118,08 грн. за кубометр.

Це вдвічі дорожче від липня 2016 року. Тоді департамент замовив аналогічні послуги цій самій фірмі по 54,63 грн.

В інших регіонах України вивезення сміття й зараз коштує удвічі дешевше. Наприклад, Фонтанська сільська рада Лиманського району Одеської області замовила його по 50,00 грн., а КП «Автотранспортне підприємство Шевченківського району» Київської міської ради – по 47,25 грн.

За плановим розрахунком, із загальної суми первинної угоди на заробітну плату мало піти 998 тис грн., або майже дванадцять відсотків вартості підряду. На прибуток відводили 706 тис грн., що становить вісім відсотків від суми угоди.

Переможець орендує сміттєвоз С КОБАЛЬТ КЄВ – 120 у КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харківської міськради по 13 792 грн. за місяць, а нежитлові приміщення – у КП «Благоустрій» Московського району м.Харкова.

Єдиним конкурентом було КП «Харківспецбуд» Харківської міської ради, яким керує її депутат від партії «Відродження» Богдан Долина. На відміну від переможця, комунальне підприємство не знижувало ціну під час аукціону.

Засновниками «Харків Екоресурс» зараз є мешканець Німеччини Олександр Бейніш, а директором – Петро Бондаренко. Раніше серед засновників також був депутат Харківської міськради від партії «Відродження», директор Департаменту будівництва та шляхового господарства міськради Володимир Чумаков.

Навесні минулого року Бейніш був співзасновником ТОВ «Харків Жилсервіс 2009», де його партнерами були ТОВ «Прогресивні технології та комунікації» і Геннадій Святенко, який сьогодні є єдиним власником фірми.

«Прогресивні технології та комунікації» належать Віктору Потаніну та Ользі Кирилловій, яка багато років була бізнес-партнером мера Харкова Геннадія Кернеса. Зокрема їй належить частина готелю «Національ», бенефіціаром якого є Кернес, а також акції «7 каналу», де бенефіціаром є дружина міського голови Харкова Оксана Гайсинська.

Усього з 2009 року «Харків Екоресурс» виграв тендерів на 91,14 млн грн.

Нагадаємо, прокуратура підозрює посадовців КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харківської міськради у зловживанні службовим становищем при укладанні угод з «Харків Енергоресурс», що могло призвести до переплати в сумі 3,2 млн грн.

Комунальники обрали «Харків Екоресурс» переможцям тендеру й уклали з фірмою дві угоди на вивіз сміття протягом року. Вартість договору склала 18,42 млн грн. А ціни за вивіз 1 кубометру сміття були вищі за інші регіони.

При цьому техніку для роботи ця фірма отримала від комунальників за надзвичайно низькими цінами. Комунальне підприємство у 2015 році уклало договір з «Харків Екоресурсом» про надання в оренду 31 одиниці спеціалізованої техніки. Розрахункова орендна плата за один місяць приблизно 3 тис грн. за одну одиницю техніки.

Справа була відкрита після публікації «Наших Грошей» та звернення ГО «Центр протидії корупції», але немає жодних даних про її рух.

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