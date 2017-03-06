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«Укргазвидобування» планує замовити Пінчуку труб ще на мільярд

06 Березня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» з 26 січня по 1 березня за результатами тендерів повідомило про намір укласти низку угод із ТОВ «Інтерпайп Україна» про закупівлю сталевих труб на загальну суму 1,15 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Загальна очікувана вартість закупівель становила 1,17 млрд грн., відтак формальна економія складає 1,7%.

Перший договір із фірмою Віктора Пінчука вже підписано 24 лютого. До літа поставлять 2 510 безшовних та електрозварних прямошовних труб на 107,93 млн грн. (повний перелік із цінами – у таблиці нижче). Виробниками є ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб», ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ПАТ «Інтерпайп НМТЗ», ВАТ «Первоуральський новотрубний завод» (Росія).

Єдиним конкурентом на цьому тендері було ТОВ «Інко-Профіт» Дмитра Закори, засновниками якого раніше були Андрій Лябогов, Іван Осколков і Володимир Телевной.

Крім того, придбають 19 037 т різних обсадних труб виробництва заводів «Інтерпайпу», Росії, Німеччини та Австрії на 1,04 млрд грн.

Конкурентами за окремими лотами були «Інко-Профіт», ТОВ «Дніпровський трубний завод», ТОВ «Нафтосервіс», ПІК «Енерго-Інвест» Ігоря Шаповала і Світлани Чумакової, «Jiangsu Chang Bao Steel Tube Limited Co.» (Китай). Ціни останніх двох фірм за двома лотами були відповідно на 0,2% і 14% нижчими, але їх відхилили через якісь невідповідності вимогам тендеру.

Також держкомпанія планує замовити 173 т електрозварних прямошовних труб для обсадних колон російського виробництва на 5,11 млн грн.

У цьому випадку дорожчими конкурентами були сєвєродонецьке ТОВ «Компанія «Максімет» луганчанина Дениса Сафонова і дніпровське ТОВ «Укрстальпостач» нікопольця Віталія Хараїма.

Усього за 2016 рік «Укргазвидобування» купило в «Інтерпайп Україна» труб на 957,07 млн грн. Першим заступником Прохоренка є Олександр Романюк, який раніше був радником гендиректора групи Пінчука «East One».

Голова правління держкомпанії Олег Прохоренко в інтерв’ю «Громадському» пояснив це тим, що компанія Пінчука – найбільший виробник труб в Україні.

«І «Нафтогаз», і «Укргазвидобування», і до мене, і зі мною багато років купували труби в «Інтерпайпа». Це найбільший виробник, він робить той асортимент, який потрібен «УГВ». Якщо у вас є інші виробники – будь ласка, нехай приходять на «Прозорро», – сказав Прохоренко.

 

Ціни на труби за угодою від 24 лютого

Найменування товару Кількість, т Ціна, грн./т із ПДВ
Труба сталева безшовна холоднодеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 42×4 мм 38 44 458
Труба сталева безшовна холоднодеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 42×5 мм 13 44 458
Труба сталева безшовна холоднодеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 42×6 мм 8 44 458
Труба сталева безшовна холоднодеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст15ГС, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 42×6 мм 21 65 518
Труба сталева безшовна холоднодеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст15ГС, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами. 42×7 мм 233 65 518
Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами. 89х7 мм 4 42 838
Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами,89×10 мм 45 42 838
Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 89×11 мм 20 42 838
Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст15ГС, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 89×12 мм 20 57 418
Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 114×6 мм 273 41 218
Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 114×7 мм 59 41 218
Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки. ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 114х10 мм 113 41 218
Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 114×11 мм 417 41 218
Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами. 114×12 мм 189 41 218
Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами,114×14 мм 729 41 218
Труба сталева безшовна гарячедеформована, з безперервно литої заготовки, ст20В з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 57×6 мм 2 29 160
Труба сталева безшовна гарячедеформована, з безперервно литої заготовки, ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 76×8 мм 6 30 132
Труба сталева безшовна гарячедеформована, з безперервно литої заготовки, ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 108×8 мм 22 30 132
Труба сталева безшовна гарячедеформована, з безперервно литої заготовки, ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 159×6 мм 20 29 160
Труба сталева безшовна гарячедеформована, з безперервно литої заготовки, ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 159×8 мм 7 29 160
Труба сталева безшовна гарячедеформована, з безперервно литої заготовки, ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 325х10 мм 10 30 780
Труба сталева безшовна гарячедеформована, з безперервно литої заготовки, ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 273×7 мм, ізоляція антикорозійна трьохшарова, дуже посиленого типу па основі екструдованого поліетилену, тип ЗВ товщиною не менше 3,0 мм по ТУ У 27.2-05393139-018-2008 89 37 260
Труба сталева безшовна гарячедеформована. з безперервно литої заготовки, ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 159×6 мм, ізоляція антикорозійна трьохшарова, дуже посиленого типу на основі екструдованого поліетилену, ТИП 3В товщиною не менше 3,0 мм по ТУ У 27.2-05393139-018-2008 90 38 232
Труба сталева електрозварна прямошовна ст.20, з фаскою, 325×6 мм 34 29 160
Труба сталева електрозварна прямошовна ст.20, з фаскою, 426×6 мм 24 30 132
Труба сталева електрозварна прямошовна ст.20, з фаскою, 426×7 мм 3 30 132
Труба сталева електрозварна прямошовна ст.20. з фаскою, 530×8 мм 21 30 132
Усього: 2 510  

 

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