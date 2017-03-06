«Укргазвидобування» планує замовити Пінчуку труб ще на мільярд

06 Березня 2017
ПАТ «Укргазвидобування» з 26 січня по 1 березня за результатами тендерів повідомило про намір укласти низку угод із ТОВ «Інтерпайп Україна» про закупівлю сталевих труб на загальну суму 1,15 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Загальна очікувана вартість закупівель становила 1,17 млрд грн., відтак формальна економія складає 1,7%.
Перший договір із фірмою Віктора Пінчука вже підписано 24 лютого. До літа поставлять 2 510 безшовних та електрозварних прямошовних труб на 107,93 млн грн. (повний перелік із цінами – у таблиці нижче). Виробниками є ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб», ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ПАТ «Інтерпайп НМТЗ», ВАТ «Первоуральський новотрубний завод» (Росія).
Єдиним конкурентом на цьому тендері було ТОВ «Інко-Профіт» Дмитра Закори, засновниками якого раніше були Андрій Лябогов, Іван Осколков і Володимир Телевной.
Крім того, придбають 19 037 т різних обсадних труб виробництва заводів «Інтерпайпу», Росії, Німеччини та Австрії на 1,04 млрд грн.
Конкурентами за окремими лотами були «Інко-Профіт», ТОВ «Дніпровський трубний завод», ТОВ «Нафтосервіс», ПІК «Енерго-Інвест» Ігоря Шаповала і Світлани Чумакової, «Jiangsu Chang Bao Steel Tube Limited Co.» (Китай). Ціни останніх двох фірм за двома лотами були відповідно на 0,2% і 14% нижчими, але їх відхилили через якісь невідповідності вимогам тендеру.
Також держкомпанія планує замовити 173 т електрозварних прямошовних труб для обсадних колон російського виробництва на 5,11 млн грн.
У цьому випадку дорожчими конкурентами були сєвєродонецьке ТОВ «Компанія «Максімет» луганчанина Дениса Сафонова і дніпровське ТОВ «Укрстальпостач» нікопольця Віталія Хараїма.
Усього за 2016 рік «Укргазвидобування» купило в «Інтерпайп Україна» труб на 957,07 млн грн. Першим заступником Прохоренка є Олександр Романюк, який раніше був радником гендиректора групи Пінчука «East One».
Голова правління держкомпанії Олег Прохоренко в інтерв’ю «Громадському» пояснив це тим, що компанія Пінчука – найбільший виробник труб в Україні.
«І «Нафтогаз», і «Укргазвидобування», і до мене, і зі мною багато років купували труби в «Інтерпайпа». Це найбільший виробник, він робить той асортимент, який потрібен «УГВ». Якщо у вас є інші виробники – будь ласка, нехай приходять на «Прозорро», – сказав Прохоренко.
Ціни на труби за угодою від 24 лютого
|Найменування товару
|Кількість, т
|Ціна, грн./т із ПДВ
|Труба сталева безшовна холоднодеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 42×4 мм
|38
|44 458
|Труба сталева безшовна холоднодеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 42×5 мм
|13
|44 458
|Труба сталева безшовна холоднодеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 42×6 мм
|8
|44 458
|Труба сталева безшовна холоднодеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст15ГС, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 42×6 мм
|21
|65 518
|Труба сталева безшовна холоднодеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст15ГС, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами. 42×7 мм
|233
|65 518
|Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами. 89х7 мм
|4
|42 838
|Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами,89×10 мм
|45
|42 838
|Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 89×11 мм
|20
|42 838
|Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст15ГС, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 89×12 мм
|20
|57 418
|Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 114×6 мм
|273
|41 218
|Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 114×7 мм
|59
|41 218
|Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки. ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 114х10 мм
|113
|41 218
|Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 114×11 мм
|417
|41 218
|Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами. 114×12 мм
|189
|41 218
|Труба сталева безшовна гарячедеформована для парових котлів та трубопроводів, з катаної заготовки, ст20ПВ, з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами,114×14 мм
|729
|41 218
|Труба сталева безшовна гарячедеформована, з безперервно литої заготовки, ст20В з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 57×6 мм
|2
|29 160
|Труба сталева безшовна гарячедеформована, з безперервно литої заготовки, ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 76×8 мм
|6
|30 132
|Труба сталева безшовна гарячедеформована, з безперервно литої заготовки, ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 108×8 мм
|22
|30 132
|Труба сталева безшовна гарячедеформована, з безперервно литої заготовки, ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 159×6 мм
|20
|29 160
|Труба сталева безшовна гарячедеформована, з безперервно литої заготовки, ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 159×8 мм
|7
|29 160
|Труба сталева безшовна гарячедеформована, з безперервно литої заготовки, ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 325х10 мм
|10
|30 780
|Труба сталева безшовна гарячедеформована, з безперервно литої заготовки, ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 273×7 мм, ізоляція антикорозійна трьохшарова, дуже посиленого типу па основі екструдованого поліетилену, тип ЗВ товщиною не менше 3,0 мм по ТУ У 27.2-05393139-018-2008
|89
|37 260
|Труба сталева безшовна гарячедеформована. з безперервно литої заготовки, ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, 100% контроль якості неруйнівними методами, 159×6 мм, ізоляція антикорозійна трьохшарова, дуже посиленого типу на основі екструдованого поліетилену, ТИП 3В товщиною не менше 3,0 мм по ТУ У 27.2-05393139-018-2008
|90
|38 232
|Труба сталева електрозварна прямошовна ст.20, з фаскою, 325×6 мм
|34
|29 160
|Труба сталева електрозварна прямошовна ст.20, з фаскою, 426×6 мм
|24
|30 132
|Труба сталева електрозварна прямошовна ст.20, з фаскою, 426×7 мм
|3
|30 132
|Труба сталева електрозварна прямошовна ст.20. з фаскою, 530×8 мм
|21
|30 132
|Усього:
|2 510
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