Сервісників УМВС підозрюють у привласненні мільйона на ремонті приміщення, замовленого у партнера мера Жмеринки

Прокуратура підозрює службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області у привласненні понад 1 млн грн. бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт та закупівлі оргтехники. Про це свідчить ухвала Вінницького міського суду Вінницької області від 27 лютого.

У кінці 2016 року Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області № 0540 на допороговій закупівлі без торгів замовив ТОВ «Майстер ТТ» капітальний ремонт власної адміністративної будівлі по вул. Ботанічна, 24 в м. Вінниця.

За даними слідства, у 2016-2017 службові особи сервісного центру МВС, зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення ремонтних робіт адмінбудівлі по вул. Ботанічна, 24, а також закупівлі оргтехніки, привласнили бюджетні кошти на суму понад 1 млн грн.

Суд задовольнив клопотання прокуратури Вінницької області, яка розслідує кримінальне провадження № 42017020000000071 від 21.02.2017, і призначив позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області № 0540 з правом одночасної зустрічної звірки з ТОВ «Майстер ТТ», яку проведуть фінансові інспектори.

Власником та керівником ТОВ «Майстер ТТ» є мешканець села Чернятин Жмеринського району Вінницької області Анатолій Білоус. У 2005-2007 роках разом з ним співзасновником фірми був Анатолій Кушнір, який з 2014 року є мером Жмеринки.

У 2014-2015 роках Білоус був заступником міського голови Жмеринки Кушніра з питань економіки та соціальної політики. У 2015 році Анатолій Білоус, будучи заступником мера, балотувався до Жмеринської міської ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», але не пройшов.

Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області, відкритий у кінці минулого року, очолює Олександр Князюк.

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