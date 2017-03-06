НОВИНИ

06.03.2017

Мала академія наук дала чверть мільйона на створення віртуальних турів музеями України

ОГХК продала комбінату Фірташа ільменіту на 12% дешевше, ніж півтора роки тому

«Укргазвидобування» планує замовити Пінчуку труб ще на мільярд

НАЗК таємним рішення уберегло від криміналу чиновників та прокурорів з брехливими деклараціями

Серед адвокатів Насірова – юристи, які обслуговували Грановського та Адамовського

Судді поліпшили житлові умови квартирою за півмільйона доларів, поки вона добудовувала будинок біля Межигір’я

МВС замовило «Україні» бланків документів на 163 мільйони

Сервісників УМВС підозрюють у привласненні мільйона на ремонті приміщення, замовленого у партнера мера Жмеринки

05.03.2017

Насіров фігурує ще в одному провадженні по втручанню в електронну систему ПДВ

«Київобленерго» відписало 5 мільйонів на ремонт мереж з дуже дорогих будматеріалів

У януковичевського губернатора Вінничини відібрали 120 гектарів, за оренду яких він не платив більше двох років

04.03.2017

Прокуратура перевіряє переплату за огорожу довкола черкаських доріг, замовлену за 2,5 мільйони

Із листопада «григоришинці» без торгів узяли 45 мільйонів на роботи для обленерго Григоришина

Прокуратура не змогла забрати у авторитетних мисливців 4 тисячі гектарів угідь під Києвом

03.03.2017

Ще до вручення підозри Насірову суд відпустив додому екс-топ-чиновника «Укргазвидобування» Сомова

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

ОГХК продала комбінату Фірташа ільменіту на 12% дешевше, ніж півтора роки тому

06 Березня 2017

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 2 березня за результатами тендеру замовило філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» ільменіту на 118,91 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 28 764 т ільменітового концентрату (ТУ У 14-10-005-98) з 64-65% вмісту TiO2 по 4 134 грн., або близько $153 за тонну.

У жовтні 2015 року «ЗМТК» купував його у ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» на 12% дорожче – по 3 826 грн., або $174 за тонну.

За нинішньою угодою, в ціну тонни продукції закладено 101 грн. залізничного тарифу.

Конкурентами державного комбінату були згаданий «Титан України» і ТОВ «Екомет Плюс», причому учасники жодного разу не знижувати ціни на аукціоні. Заявка першої фірми була майже на чотири відсотки дешевшою, але її відхилили через ненадані документи про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі.

Фірма «Титан України» раніше була записана на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з таким ПІБ відома як помічник народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ «Кримський Титан» Дмитра Фірташа. Нині «Титан України» оформлено на кіпрську компанію «Фебрі Трейдінг Лімітед», а директором є Петро Дишловий.

Дніпровський «Екомет Плюс» належить Денису Константиновському і Кириллу Солошенку – помічникам екс-нардепа від Партії регіонів Миколи Солошенка. Директором є Віктор Гадлія, а підписантом – Тетяна Задорожна.

Адреса і номер телефону фірми співпадає з АО «Адвокатська компанія «Верітас» та іншими фірмами однойменної групи, серед засновників яких – нардеп від «Народного фронту» Сергій Драюк.

Нагадаємо, гендиректор ОГХК Руслан Журило і ще двоє працівників 25 січня були затримані детективами НАБУ. Їм було вручено повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем і вчинені злочину групою осіб за попередньою змовою.

За версію слідства, затримані причетні до завдання збитків держпідприємству на суму понад 300 млн грн. Схема зводилася до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічних галузях промисловості, приватним фірмам-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії, та пов’язаними зі службовими особами ОГХК.

Днями Мінекономрозвитку призначило виконуючим обов’язки голови правління ОГХК першого заступника голови правління Олександра Гладушка.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

«Роттердам – тільки для роттердамців!»
02 Березня 2017

Міньйон із НАЗК
26 Лютого 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

06.03.2017

Запоріжжя ОГХК продала комбінату Фірташа ільменіту на 12% дешевше, ніж півтора роки тому

Київ Судді поліпшили житлові умови квартирою за півмільйона доларів, поки вона добудовувала будинок біля Межигір’я

Вінниця Сервісників УМВС підозрюють у привласненні мільйона на ремонті приміщення, замовленого у партнера мера Жмеринки

05.03.2017

Київщина «Київобленерго» відписало 5 мільйонів на ремонт мереж з дуже дорогих будматеріалів

Вінниця У януковичевського губернатора Вінничини відібрали 120 гектарів, за оренду яких він не платив більше двох років

04.03.2017

Черкаси Прокуратура перевіряє переплату за огорожу довкола черкаських доріг, замовлену за 2,5 мільйони

Київщина Прокуратура не змогла забрати у авторитетних мисливців 4 тисячі гектарів угідь під Києвом

03.03.2017

Миколаїв Освітяни Южноукраїнська за 2 мільйони купили молоко на чверть дорожче від колег з Охтирки

Дніпро ОГХК за 107 мільйонів замовила «прокладці» Журила-Дробота газу дорожче від «Нафтогазу»

Дніпро Невідома фірма по схемі оточення Авакова отримало родовище для пошуку алмазів на Дніпрі

02.03.2017

Київ КМДА хоче оновити автопарк автомобілями Hyundai Elantra за 8 мільйонів

Запоріжжя Прокуратура зайнялась купівлею екс-мером Бердянська 9 гектарів за втричі заниженою ціною

Тернопіль Оточення екс-голови «Автодоріг України» взяло 1,2 мільярда на дороги Тернопільщини

І-Франк Суд призначив 2 роки в’язниці і відпустив за «законом Савченко» замголови РДА, який отримував відкати від шляховиків

Київ Заставлений в банку готель Лопушанського в центрі Києва хочуть продати по схемі за жалюгідні 33 мільйони

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ