ОГХК продала комбінату Фірташа ільменіту на 12% дешевше, ніж півтора роки тому

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 2 березня за результатами тендеру замовило філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» ільменіту на 118,91 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 28 764 т ільменітового концентрату (ТУ У 14-10-005-98) з 64-65% вмісту TiO2 по 4 134 грн., або близько $153 за тонну.

У жовтні 2015 року «ЗМТК» купував його у ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» на 12% дорожче – по 3 826 грн., або $174 за тонну.

За нинішньою угодою, в ціну тонни продукції закладено 101 грн. залізничного тарифу.

Конкурентами державного комбінату були згаданий «Титан України» і ТОВ «Екомет Плюс», причому учасники жодного разу не знижувати ціни на аукціоні. Заявка першої фірми була майже на чотири відсотки дешевшою, але її відхилили через ненадані документи про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі.

Фірма «Титан України» раніше була записана на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з таким ПІБ відома як помічник народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ «Кримський Титан» Дмитра Фірташа. Нині «Титан України» оформлено на кіпрську компанію «Фебрі Трейдінг Лімітед», а директором є Петро Дишловий.

Дніпровський «Екомет Плюс» належить Денису Константиновському і Кириллу Солошенку – помічникам екс-нардепа від Партії регіонів Миколи Солошенка. Директором є Віктор Гадлія, а підписантом – Тетяна Задорожна.

Адреса і номер телефону фірми співпадає з АО «Адвокатська компанія «Верітас» та іншими фірмами однойменної групи, серед засновників яких – нардеп від «Народного фронту» Сергій Драюк.

Нагадаємо, гендиректор ОГХК Руслан Журило і ще двоє працівників 25 січня були затримані детективами НАБУ. Їм було вручено повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем і вчинені злочину групою осіб за попередньою змовою.

За версію слідства, затримані причетні до завдання збитків держпідприємству на суму понад 300 млн грн. Схема зводилася до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічних галузях промисловості, приватним фірмам-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії, та пов’язаними зі службовими особами ОГХК.

Днями Мінекономрозвитку призначило виконуючим обов’язки голови правління ОГХК першого заступника голови правління Олександра Гладушка.

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