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НАЗК таємним рішення уберегло від криміналу чиновників та прокурорів з брехливими деклараціями

06 Березня 2017

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) наприкінці грудня ухвалило рішення, яким дозволило декларантам внести зміни до поданих раніше документів і уникнути кримінальної відповідальності за приховування даних.

Про це пише Федір Орищук в виданні «Главком».

Рішення НАЗК прийняло таємно під грифом «для службового користування». Офіційно, виправляти декларації дозволили через технічний збій восени електронної системи.

Але аналіз змін, які чиновники почали вносити минулого місяця, показує, що в деклараціях часто виправляються не технічні помилки, а вносяться нові дані матеріально-фінансового характеру. Тобто, декларанти додають раніше приховані відомості про бізнес родини, автомобілі, нерухомість та інше майно.

Загалом, НАЗК склали список із 289 чиновників різних рівнів, яким дозволили виправити подані декларації за 2015 рік. До переліку увійшло кілька народних депутатів, наприклад син президента Олексій Порошенко, співробітники Генеральної прокуратури, НАБУ, судді, представники влади у регіонах.

Обізнаний з утаємниченою постановою НАЗК співрозмовник видання стверджує, що список розтягнули до трьох сотень умисно: щоб відвернути увагу від головних «бенефіціарів» цього рішення – прокурорів, суддів та інших чиновників, яким за приховування власних доходів під час заповнення декларації загрожувала кримінальна відповідальність.

Найяскравіший приклад – «виправлена декларація», яку подав начальник відділу нагляду за додержанням законів у місцях попереднього ув’язнення ГПУ Анатолій Яковенко. Раніше він не вніс до декларації фірми дружини.

Начальник управління департаменту забезпечення діяльності керівництва ГПУ Микола Зубрицький забув вказати незавершене будівництво – будинок на 280 кв м під Львовом та лазню на 120 кв м, що належать його дружині. Також прокурор у виправленій декларації дописав у свої активи кошти: 200 тис. грн та $10 тис.

Керівник четвертого відділу детективів НАБУ Богдан Бровко дописав машини, записані на його батька: Opel Vivaro 2008 р.в. (придбана у 2012 році), а також Mazda 3SDN 2008 р.в. (куплена у 2008 році).

Нардеп Артем Вітко (Радикальна партія) вніс до декларації 1,5 млн грн. накопичень.

Нардеп Олексій Порошенко (БПП) – син президента Петра Порошенка, дописав депозит в «Райффайзен банку Аваль» на 31,5 тис грн.

Суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти,  дочка колишнього (за часів Віктора Януковича), а нині покійного прем’єра Криму Василя Джарти, дописала в декларацію фірму чоловіка «ЗНВКІФ «Валорес».

Начальник сектору департаменту поліції охорони Сергій Вовк спочатку не вказав житловий будинок під Києвом площею 241 кв м, записаний на його дружину. Також раніше ним не згадувалась квартира на 41 кв. м у селі Петропавлівське під столицею та земельна ділянка у цьому селищі.

Повний список людей, яким НАЗК дозволило внести зміни до декларації, читайте тут – список людей, яким НАЗК дозволило внести зміни до декларації.

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