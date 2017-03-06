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МВС замовило «Україні» бланків документів на 163 мільйони

06 Березня 2017

Головний сервісний центр МВС із 23 січня по 27 лютого уклав три угоди з ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» про виготовлення бланків документів на пластиковій основі на загальну суму 163,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлі провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

Замовили 344 750 бланків національних посвідчень водія та 467 250 бланків свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу. Обидва види коштують 201 грн. за штуку.

У 2012 році Міністерство внутрішніх справ замовляло такі бланки консорціуму «ЄДАПС» на піввідсотка дешевше – по 199 грн./шт.

Нагадаємо, у січні директор Головного сервісного центру МВС Владислав Криклий говорив, що готуються законодавчі ініціативи щодо видачі єдиного типового посвідчення водія та впровадження мікрочіпу, який має підвищити рівень захисту документів.

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