НОВИНИ

06.03.2017

Мала академія наук дала чверть мільйона на створення віртуальних турів музеями України

ОГХК продала комбінату Фірташа ільменіту на 12% дешевше, ніж півтора роки тому

«Укргазвидобування» планує замовити Пінчуку труб ще на мільярд

НАЗК таємним рішення уберегло від криміналу чиновників та прокурорів з брехливими деклараціями

Серед адвокатів Насірова – юристи, які обслуговували Грановського та Адамовського

Судді поліпшили житлові умови квартирою за півмільйона доларів, поки вона добудовувала будинок біля Межигір’я

МВС замовило «Україні» бланків документів на 163 мільйони

Сервісників УМВС підозрюють у привласненні мільйона на ремонті приміщення, замовленого у партнера мера Жмеринки

05.03.2017

Насіров фігурує ще в одному провадженні по втручанню в електронну систему ПДВ

«Київобленерго» відписало 5 мільйонів на ремонт мереж з дуже дорогих будматеріалів

У януковичевського губернатора Вінничини відібрали 120 гектарів, за оренду яких він не платив більше двох років

04.03.2017

Прокуратура перевіряє переплату за огорожу довкола черкаських доріг, замовлену за 2,5 мільйони

Із листопада «григоришинці» без торгів узяли 45 мільйонів на роботи для обленерго Григоришина

Прокуратура не змогла забрати у авторитетних мисливців 4 тисячі гектарів угідь під Києвом

03.03.2017

Ще до вручення підозри Насірову суд відпустив додому екс-топ-чиновника «Укргазвидобування» Сомова

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Мала академія наук дала чверть мільйона на створення віртуальних турів музеями України

06 Березня 2017

Національний центр «Мала академія наук України» 1 березня уклала угоду з ФОП Бубон Олександр Іванович про послуги зі спеціалізованої фотозйомки та ретушування на 250 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця червня проведуть фотозйомку в 40 музеях України, оброблять і відретушують матеріали та створять еквідистантні проекції для віртуальних турів у форматі HTML5, які можна буде переглядати у браузерах та на мобільних пристроях.

Усього замовлено 400 панорам по 450 грн., ретушування яких коштує ще по 175 грн.

Для кожної 3D-панорами потрібно 72 фотографії HD якості розміром не менше 1500 пікселів за меншою стороною, зроблені зі штатива.

Київський підприємець Олександр Бубон володіє ТОВ «Сак Лтд» разом із фірмою «Сепкорн Інтернешнл Інк.» (Нью-Йорк), бенефіціарами якої є громадяни США Богдан Крижанівський, Мотря Іверсон і Рома Волтер. Підписантом фірми значиться Ігор Криштоф, чия дружина Світлана Криштоф працює заступником директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерство освіти і науки.

 

Перелік музеїв, для яких повинні бути створені віртуальні тури

  • Львів:
  1. Палац Потоцьких
  2. Художньо-меморіальний музей Леопольда Левицького
  3. Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка
  4. Музей вишитих ікон отця доктора Дмитра Блажейовського
  5. Історико-культурний музей-заповідник «Личаківський цвинтар»
  6. Львівський історичний музей. Музей Арсенал
  7. Львівський музей історії релігії
  8. Музей етнографії та художнього промислу
  9. Державний природознавчий музей Національної академії наук України
  10. Аптека-музей «Під чорним орлом»
  11. Музей пивоваріння
  12. Музей метрології та вимірювальної техніки
  13. Музей рудних формацій геологічного факультету
  • Харків:
  1. Харківський історичний музей імені М.Ф.Сумцова
  2. Музей історії Південної залізниці
  3. Музей космонавтики і уфології
  4. Музей історії Харківського метрополітену
  5. Музей історії фармації України
  6. Музей-майстерня слобідського козацтва
  7. Історичний музей життя та творчої спадщини родини Рерихів
  • Дніпро:
  1. Музей монет України
  2. Музей ретро-автомобілів Машини часу
  3. Музей художньої емалі
  4. Музей українського живопису
  5. Музей історії лоцманів
  • Одеса:
  1. Одеський археологічний музей
  2. Одеський історико-краєзнавчий музей
  3. Музей «Філікі Етерія»
  4. Музей ім. Ф. П. Де-Волана Одеського порту
  5. Одеський музей нумізматики
  6. Музей історії євреїв Одеси «МИГДАЛЬ-ШОРАШИМ»
  7. Музей Цікавої Науки
  8. Степова Україна, музей
  9. Музей шоколаду
  10. Музей контрабанди
  11. Музей вогню
  12. Музей історії чорноморського козацтва
  13. Музей коньячної справи Н.Л. Шустова
  14. Музей «Куточок старої Одеси»
  15. Музей Таємниці підземної Одеси

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

«Роттердам – тільки для роттердамців!»
02 Березня 2017

Міньйон із НАЗК
26 Лютого 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

06.03.2017

Запоріжжя ОГХК продала комбінату Фірташа ільменіту на 12% дешевше, ніж півтора роки тому

Київ Судді поліпшили житлові умови квартирою за півмільйона доларів, поки вона добудовувала будинок біля Межигір’я

Вінниця Сервісників УМВС підозрюють у привласненні мільйона на ремонті приміщення, замовленого у партнера мера Жмеринки

05.03.2017

Київщина «Київобленерго» відписало 5 мільйонів на ремонт мереж з дуже дорогих будматеріалів

Вінниця У януковичевського губернатора Вінничини відібрали 120 гектарів, за оренду яких він не платив більше двох років

04.03.2017

Черкаси Прокуратура перевіряє переплату за огорожу довкола черкаських доріг, замовлену за 2,5 мільйони

Київщина Прокуратура не змогла забрати у авторитетних мисливців 4 тисячі гектарів угідь під Києвом

03.03.2017

Миколаїв Освітяни Южноукраїнська за 2 мільйони купили молоко на чверть дорожче від колег з Охтирки

Дніпро ОГХК за 107 мільйонів замовила «прокладці» Журила-Дробота газу дорожче від «Нафтогазу»

Дніпро Невідома фірма по схемі оточення Авакова отримало родовище для пошуку алмазів на Дніпрі

02.03.2017

Київ КМДА хоче оновити автопарк автомобілями Hyundai Elantra за 8 мільйонів

Запоріжжя Прокуратура зайнялась купівлею екс-мером Бердянська 9 гектарів за втричі заниженою ціною

Тернопіль Оточення екс-голови «Автодоріг України» взяло 1,2 мільярда на дороги Тернопільщини

І-Франк Суд призначив 2 роки в’язниці і відпустив за «законом Савченко» замголови РДА, який отримував відкати від шляховиків

Київ Заставлений в банку готель Лопушанського в центрі Києва хочуть продати по схемі за жалюгідні 33 мільйони

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ