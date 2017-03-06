Мала академія наук дала чверть мільйона на створення віртуальних турів музеями України

Національний центр «Мала академія наук України» 1 березня уклала угоду з ФОП Бубон Олександр Іванович про послуги зі спеціалізованої фотозйомки та ретушування на 250 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця червня проведуть фотозйомку в 40 музеях України, оброблять і відретушують матеріали та створять еквідистантні проекції для віртуальних турів у форматі HTML5, які можна буде переглядати у браузерах та на мобільних пристроях.

Усього замовлено 400 панорам по 450 грн., ретушування яких коштує ще по 175 грн.

Для кожної 3D-панорами потрібно 72 фотографії HD якості розміром не менше 1500 пікселів за меншою стороною, зроблені зі штатива.

Київський підприємець Олександр Бубон володіє ТОВ «Сак Лтд» разом із фірмою «Сепкорн Інтернешнл Інк.» (Нью-Йорк), бенефіціарами якої є громадяни США Богдан Крижанівський, Мотря Іверсон і Рома Волтер. Підписантом фірми значиться Ігор Криштоф, чия дружина Світлана Криштоф працює заступником директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерство освіти і науки.

Перелік музеїв, для яких повинні бути створені віртуальні тури

Львів:

Палац Потоцьких Художньо-меморіальний музей Леопольда Левицького Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка Музей вишитих ікон отця доктора Дмитра Блажейовського Історико-культурний музей-заповідник «Личаківський цвинтар» Львівський історичний музей. Музей Арсенал Львівський музей історії релігії Музей етнографії та художнього промислу Державний природознавчий музей Національної академії наук України Аптека-музей «Під чорним орлом» Музей пивоваріння Музей метрології та вимірювальної техніки Музей рудних формацій геологічного факультету

Харків:

Харківський історичний музей імені М.Ф.Сумцова Музей історії Південної залізниці Музей космонавтики і уфології Музей історії Харківського метрополітену Музей історії фармації України Музей-майстерня слобідського козацтва Історичний музей життя та творчої спадщини родини Рерихів

Дніпро:

Музей монет України Музей ретро-автомобілів Машини часу Музей художньої емалі Музей українського живопису Музей історії лоцманів

Одеса:

Одеський археологічний музей Одеський історико-краєзнавчий музей Музей «Філікі Етерія» Музей ім. Ф. П. Де-Волана Одеського порту Одеський музей нумізматики Музей історії євреїв Одеси «МИГДАЛЬ-ШОРАШИМ» Музей Цікавої Науки Степова Україна, музей Музей шоколаду Музей контрабанди Музей вогню Музей історії чорноморського козацтва Музей коньячної справи Н.Л. Шустова Музей «Куточок старої Одеси» Музей Таємниці підземної Одеси

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