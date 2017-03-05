НОВИНИ

05.03.2017

Насіров фігурує ще в одному провадженні по втручанню в електронну систему ПДВ

«Київобленерго» відписало 5 мільйонів на ремонт мереж з дуже дорогих будматеріалів

У януковичевського губернатора Вінничини відібрали 120 гектарів, за оренду яких він не платив більше двох років

04.03.2017

Прокуратура перевіряє переплату за огорожу довкола черкаських доріг, замовлену за 2,5 мільйони

Із листопада «григоришинці» без торгів узяли 45 мільйонів на роботи для обленерго Григоришина

Прокуратура не змогла забрати у авторитетних мисливців 4 тисячі гектарів угідь під Києвом

03.03.2017

Ще до вручення підозри Насірову суд відпустив додому екс-топ-чиновника «Укргазвидобування» Сомова

По справам Онищенка і Насірова підозрюваних захищають одні й ті ж адвокати

Освітяни Южноукраїнська за 2 мільйони купили молоко на чверть дорожче від колег з Охтирки

Справу Кулика слухатимуть у Голосіївському суді, де підозрюваний прокурор «має зв’язки»

ОГХК за 107 мільйонів замовила «прокладці» Журила-Дробота газу дорожче від «Нафтогазу»

Невідома фірма по схемі оточення Авакова отримало родовище для пошуку алмазів на Дніпрі

Із вересня «Укроборонпром» відписав американському раднику $120 тисяч

Попри дефіцит електронних браслетів суддя відпустив фігурантку справи Онищенка під домашній арешт (фото)

Залізниця, яку за дизель трусить Генпрокуратура, заправилась у «Окко» на 198 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

У януковичевського губернатора Вінничини відібрали 120 гектарів, за оренду яких він не платив більше двох років

05 Березня 2017

Суд розірвав укладений Крижопільскою райдержадміністрацією (Вінницька область) та ПП «Хілл» договір оренди 120 га.

Таке рішення прийняв Господарський суд Вінницької області.

ПП «Хілл» є правонаступником ПП «Кряж», якому в березні 20011 року Крижопільська РДА віддала в оренду чотири земельні ділянки загальною площею 120 га.  Земля виділялася під обслуговування виробничих та господарських споруд, які розміщені на території Соколівської сільради. Річна орендна плата складала близько 290 тис грн.

Але з листопада 2014 року фірма перестала платити оренду, за два роки заборгованість разом з пенею склала близько 690 тис грн.

Прокуратура в суді вимагали розірвати договір через невиконання фірмою його умов, суд це клопотання задовольнив.

Власником ПП «Хілл», яке з листопада 2016 року перебуває в стані банкрутства, є Володимир Нагорняк. Але засновником підприємства, яке до останнього часу носило назву «Кряж», був Іван Мовчан. В 2010 році він вийшов з засновників фірми, так як був призначений першим заступником голови облдержадміністрації Миколи Джиги. Власником стала його дружина Ніна Мовчан. Після обрання в 2012 році Джиги в Верховну Раду Мовчан зайняв його крісло губернатора, був звільнений вже після зміни влади в країні в 2014 році.

За даними ЗМІ, раніше через ТОВ «Подільські цукроварні» екс-губернатор контролював три цукрові заводи, один з яких був саме в Соснівці. Заводи в 2013 році були закладені під кредит в банку «Київська Русь».  Кредит не було повернуто і банк почав в судовому порядку стягнення закладеного майна.

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

«Роттердам – тільки для роттердамців!»
02 Березня 2017

Міньйон із НАЗК
26 Лютого 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

05.03.2017

Київщина «Київобленерго» відписало 5 мільйонів на ремонт мереж з дуже дорогих будматеріалів

Вінниця У януковичевського губернатора Вінничини відібрали 120 гектарів, за оренду яких він не платив більше двох років

04.03.2017

Черкаси Прокуратура перевіряє переплату за огорожу довкола черкаських доріг, замовлену за 2,5 мільйони

Київщина Прокуратура не змогла забрати у авторитетних мисливців 4 тисячі гектарів угідь під Києвом

03.03.2017

Миколаїв Освітяни Южноукраїнська за 2 мільйони купили молоко на чверть дорожче від колег з Охтирки

Дніпро ОГХК за 107 мільйонів замовила «прокладці» Журила-Дробота газу дорожче від «Нафтогазу»

Дніпро Невідома фірма по схемі оточення Авакова отримало родовище для пошуку алмазів на Дніпрі

02.03.2017

Київ КМДА хоче оновити автопарк автомобілями Hyundai Elantra за 8 мільйонів

Запоріжжя Прокуратура зайнялась купівлею екс-мером Бердянська 9 гектарів за втричі заниженою ціною

Тернопіль Оточення екс-голови «Автодоріг України» взяло 1,2 мільярда на дороги Тернопільщини

І-Франк Суд призначив 2 роки в’язниці і відпустив за «законом Савченко» замголови РДА, який отримував відкати від шляховиків

Київ Заставлений в банку готель Лопушанського в центрі Києва хочуть продати по схемі за жалюгідні 33 мільйони

Київ У Кличка наприкінці року купили систему електронних рецептів на інсулін для діабетиків за 1,2 мільйона

01.03.2017

Київ Трибуни для «Євробачення» за 24 мільйони Грицаку змонтує той же підрядник, що й у 2005-му

Київ Юний син судді став власником елітного маєтку вартістю $2 мільйони поруч з «Межигір’ям»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ