У януковичевського губернатора Вінничини відібрали 120 гектарів, за оренду яких він не платив більше двох років

Суд розірвав укладений Крижопільскою райдержадміністрацією (Вінницька область) та ПП «Хілл» договір оренди 120 га.

Таке рішення прийняв Господарський суд Вінницької області.

ПП «Хілл» є правонаступником ПП «Кряж», якому в березні 20011 року Крижопільська РДА віддала в оренду чотири земельні ділянки загальною площею 120 га. Земля виділялася під обслуговування виробничих та господарських споруд, які розміщені на території Соколівської сільради. Річна орендна плата складала близько 290 тис грн.

Але з листопада 2014 року фірма перестала платити оренду, за два роки заборгованість разом з пенею склала близько 690 тис грн.

Прокуратура в суді вимагали розірвати договір через невиконання фірмою його умов, суд це клопотання задовольнив.

Власником ПП «Хілл», яке з листопада 2016 року перебуває в стані банкрутства, є Володимир Нагорняк. Але засновником підприємства, яке до останнього часу носило назву «Кряж», був Іван Мовчан. В 2010 році він вийшов з засновників фірми, так як був призначений першим заступником голови облдержадміністрації Миколи Джиги. Власником стала його дружина Ніна Мовчан. Після обрання в 2012 році Джиги в Верховну Раду Мовчан зайняв його крісло губернатора, був звільнений вже після зміни влади в країні в 2014 році.

За даними ЗМІ, раніше через ТОВ «Подільські цукроварні» екс-губернатор контролював три цукрові заводи, один з яких був саме в Соснівці. Заводи в 2013 році були закладені під кредит в банку «Київська Русь». Кредит не було повернуто і банк почав в судовому порядку стягнення закладеного майна.

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