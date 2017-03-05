«Київобленерго» відписало 5 мільйонів на ремонт мереж з дуже дорогих будматеріалів

ПАТ «Київобленерго» 20 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Південна енергетична компанія» будівельно-монтажних робіт на 5,17 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця листопада мають реконструювати двоколову ПЛ-35 кВ «Димер-Агромарс» та ПС 35/10 кВ «Димер» у Вишгородському районі Київської області.

За кошторисом, кубометр піску, щебеню та гравію коштує 520 грн. без урахування вартості доставки і складських витрат. На інших будівництвах ціни на пісок і щебінь удвічі-втричі нижчі.

Бітум нафтовий покрівельний БНК 90/30 замовили по 15 тис грн./т. У відкритих джерелах його ціни сягають 9 500 грн./т, що на третину дешевше.

Цегла керамічна одинарна повнотіла М-75 коштує 5 тис грн. за тисячі штук, або 5,00 грн. за штуку. Натомість ринкові роздрібні ціни різняться у межах 1,57–2,95 грн./шт.

Сума угоди майже на два відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 5,28 млн грн.

Під час аукціону обидва учасники жодного разу не знижували ціни.

Власниками «Південної енергетичної компанії» є Юрій та Алла Малярчуки, кіпрський офшор «Рексміт лімітед (Rexmith limited)» та Валентин Зарубін із Казахстану.

Юрій Малярчук є співзасновником кінноспортивного клубу «Богнатово» на Одещині.

Зарубін був відомий як президент Казахського АТ «Казременерго», теж родом з Одеси.

Раніше частка Зарубіна належала росіянину Володимиру Шугайлу, відомому як замначальника комерційного управління «Нафтогазової компанії «Ітера» (Росія), яка у 1990-х роках постачала туркменський газ в Україну. Власник «Ітери» мільярдер Ігор Макаров у 2014 році продав компанію державній «Роснефти».

Єдиним конкурентом було одеське ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» Валентина Кобилянського, Олександра Зазулінського, Володимира Глянцева, Олександра Білозора. Кобилянський раніше очолював рибопромислову фірму «Антарктика» і ТОВ «Одеське морське пароплавство», а нині є директором і співвласником рибопромислової судноплавної компанії «Капітан». Суперник регулярно виграє будівельні торги різних обленерго на десятки мільйонів гривень, а також фігурував у кримінальній справі поліції проти службовців ПАТ «ЕК Одесаобленерго» про завищення обсягів і вартості робіт.

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