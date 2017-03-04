Прокуратура перевіряє переплату за огорожу довкола черкаських доріг, замовлену за 2,5 мільйони

Прокуратура підозрює приватного підприємця Антона Степанцова у завищенні вартості матеріалів під час встановлення огорожі довкола доріг, яке замовила Черкаська міська рада за 2,39 млн грн. Про це свідчить ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 лютого.

За даними слідства, у листопаді 2016 року департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради уклав угоду з ФОП Антон Степанцов про встановлення технічних засобів організації дорожнього руху – огорожі – за 2,39 млн грн.

У минулому році департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради на підставі актів виконаних робіт перерахував підряднику 1,06 млн грн.

Втім, за даними слідства, підприємець завищив вартість виконаних робіт, погіршивши якісно-технічні характеристики огорожі. Виконуючи замовлення міськради, він використовував профільну квадратну трубу замість гарячекатаного квадратного сталевого прокату і вніс в акти виконаних робіт неправдиву інформацію. А службові особи підписали їх, не здійснивши належного контролю і технічного нагляду за обсягом, вартістю і якістю наданих підприємцем послуг.

Прокуратура встановила, що ФОП завищив вартість металевих конструкцій на 10 тис грн. за одну тону. А міськрада планувала закупити їх у кількості 58,5 тон. Таким чином, на думку слідства, підприємець та службові особи Черкаської міської ради завдали збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах.

Суд задовольнив клопотання Черкаської місцевої прокуратури, яка розслідує кримінальне провадження № № 42017251010000005 від 13.01.2017, і арештував документацію щодо встановлення огорожі, яку вилучи у департаментах ЖКК і економіки та розвитку міськради під час обшуків.

За даними системи «Прозорро», встановлення огорожі довкола черкаських доріг – єдиний тендер, який виграв Антон Степанцов. Він зареєструвався підприємцем за два тижні до оголошення конкурсу.

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