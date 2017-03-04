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Прокуратура не змогла забрати у авторитетних мисливців 4 тисячі гектарів угідь під Києвом

04 Березня 2017

Суд відмовив прокуратур в визнанні недійсним рішення Київської обласної ради і договору, якими ГО «Об’єднання громадян «Лісове» отримало в користування 3,9 тис га мисливських угідь в Київській області.

Так постановив Вищий господарський суд України.

Ці мисливські угіддя було надано в користування на 25 років, відповідно до договору 2004 року з Київським державним лісогосподарським об’єднанням «Київліс». Угіддя розташовані в межах Фастівського та Васильківського районів.

Прокурор обґрунтував позов тим, що при відведенні угідь не було отримало згоди усіх власників та користувачів земельних ділянок, які входять у спірну земельну ділянку. Зокрема, Фастівська міськрада, Паляничинська, Бортниківська і Червоненська сільради повідомили, що такого питання не погоджували.

Минулого літа суд першої інстанції задовольнив позов прокуратури і визнав недійсним  рішення Київської облради. Але апеляційний суд став на бік ОГ «Лісове», це рішення підтримав і ВГСУ.

Колегія суддів під головування Олени Поляк прийшла до висновку, що ОГ «Лісове» вже 12 років добросовісно користується угіддями, і всі ці роки не було нарікань ні збоку сільрад, ні прокуратури. А ще остання не довела, що на момент укладання договору оренди угідь в 2004 році вказані сільради були власниками спірної землі. Також ВГСУ заявив, що погодження на користування з місцевими органами самоврядування повинні були отримувати не мисливці, а Київська облрада.

Тому ВГСУ дійшов висновку, що розірвання договорів призведе до втручання в добросовісну господарську діяльність ОГ «Лісове» і в задоволенні позову прокуратури відмовив.

ГО «Об’єднання громадян «Лісове» зареєстроване в 2002 році в Козині під Києвом. Засновниками організації значаться Вадим Авербух, Андрій Віщунов, Офер Керзнер, відомий як почесний консул України в Ізраїлі. Всі вони згадуються у огляді авторитетних бізнесменів Києва початку 2000-х років.

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