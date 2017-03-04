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Із листопада «григоришинці» без торгів узяли 45 мільйонів на роботи для обленерго Григоришина

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ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергетичні ресурси» з 17 листопада по 28 лютого отримало 15 підрядів енергетичних компаній на загальну суму 44,63 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Вартість кожної з угод менша від порогу в 5 млн грн., після якого енергокомпанії мали би проводити відкриті торги із щонайменше двома учасниками. Зменшення очікуваної ціни закупівлі нижче порогу дозволило провести закупівлі, уклавши договори з непрозоро обраним підрядником.

Угоди передбачають можливість повної або часткової передоплати. Кошториси до них не були опубліковані, що унеможливлює порівняння цін матеріальних ресурсів із ринковими цінами на предмет завищення.

ПАТ «Вінницяобленерго» за 36,89 млн грн замовила реконструкцію дев’яти підстанцій: «Східна», «Ситківці», «Слободище», «Торчин», «Потоки», «Новофастів», «Багринівці», «Вахнівка», «Демидівка».

ПАТ «Сумиобленерго» заплатить 4,20 млн грн. на реконструкцію повітряних ліній у місті Буринь, а ПАТ «Чернігівобленерго» – 1,52 млн грн. другу чергу технічного переоснащення підстанції «Лосинівка».

Крім того, ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія» дало 2,01 млн грн. на електромонтажні роботи.

Фірма «ІК «Енергетичні ресурси» зі статутним капіталом 5 тис грн. належить ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент», а те у свою чергу – Максиму Маркову з Росії та кіпрській «Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед» Леоніда Півоварова зі Швейцарії. Це юристи Костянтина Григоришина.

Директором фірми є Микола Лавруша, який керував нині ліквідованим ТОВ «Енергомережі», що належало групі «Енергетичний стандарт» Григоришина і британській «Пембрук Ріал Естейт Лімітед».

«Вінницяобленерго» контролюється групою Григоришина. У 2015 році року 25% акцій придбала інвесткомпанія ICU, що належала нинішній голові Нацбанку Валерії Гонтарєвій. У цій компанії раніше також працювали колишній Міністр енергетики Володимир Демчишин і голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

«Сумиобленерго», «Чернігівобленерго» і дніпровська «Центральна енергетична компанія» теж підконтрольні Григоришину.

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