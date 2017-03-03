НОВИНИ

03.03.2017

Попри дефіцит електронних браслетів суддя відпустив фігурантку справи Онищенка під домашній арешт (фото)

Залізниця, яку за дизель трусить Генпрокуратура, заправилась у «Окко» на 198 мільйонів

02.03.2017

За рік фіскали Насірова-Білана арештували в «конвертах» 220 мільйонів, але в бюджет потрапило 0 (нуль) гривень

КМДА хоче оновити автопарк автомобілями Hyundai Elantra за 8 мільйонів

У Кабміні приступили до розгляду відставки Насірова і Білана – Мінфін заховався за спину іншої держслужби

Прокуратура зайнялась купівлею екс-мером Бердянська 9 гектарів за втричі заниженою ціною

Оточення екс-голови «Автодоріг України» взяло 1,2 мільярда на дороги Тернопільщини

Суд призначив 2 роки в’язниці і відпустив за «законом Савченко» замголови РДА, який отримував відкати від шляховиків

Зарплата директора «Центренерго» зросте вдвічі до 305 тисяч на фоні зменшення прибутку в 4 рази

Заставлений в банку готель Лопушанського в центрі Києва хочуть продати по схемі за жалюгідні 33 мільйони

У Кличка наприкінці року купили систему електронних рецептів на інсулін для діабетиків за 1,2 мільйона

Суд скасував угоди з прокурором, по яким дрібні фігуранти давали покази по справі Онищенка

01.03.2017

Суд примусив Держгеонадра зробити фірму з оточення Авакова першим приватним видобувачем урану

ДУСя за 3 мільйона купила для броньовика коштовні шини по ціні нового автомобіля

«Джонс Ленг Ласаль» за 11 мільйонів знову допомагатиме «СЕТАМу» продавати нерухомість «Укргазбанку»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Залізниця, яку за дизель трусить Генпрокуратура, заправилась у «Окко» на 198 мільйонів

03 Березня 2017

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 28 лютого за результатами тендеру уклала угоду з ПП «Окко-Бізнес Контракт» про поставку дизельного палива на 197,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року мають поставити 10 тис т дизпалива по 19 788 грн. за тонну.

Це на 14% дешевше за середню гуртову ринкову ціну, яка, за даними «OilNews», зараз становить 23 040 грн./т.

Три компанії з різних причин не допустили до аукціону. «Somerton LLC Sp.Z.O.O.» (Польща) не принесла копії накладних та/або відгуків до аналогічних договорів і не підтвердила повноваження підписантів банківської гарантії, термін дії якої був надто коротким. ТОВ «Вог Аеро Джет» і ТОВ «Трейд Коммодіті» не надали договори, на підставі яких набирали чинності їхні банківські гарантії.

Крім того, «Вог» не підтвердив повноваження підписанта банківської гарантії. Він оскаржив у АМКУ своє відхилення і допущення ТОВ «Елемент Нафта», яке всупереч вимогам тендеру пропонувало товар, виготовлений раніше 1 жовтня 2016 року. Адмінколегія визнала відхилення правомірним, але погодилась, що замовник повинен був відхилити і «Елемент Нафту» також.

Таким чином, з «Окко» Віталія Антонова змагалися ТОВ «Торговий дім Сокар Україна» і ТОВ «Західна нафтогазова компанія».

Нагадаємо, вчора Генпрокуратура провела обшуки в офісі «Центру забезпечення виробництва». За даними джерел «OilNews» вони стосувалися палива.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

«Роттердам – тільки для роттердамців!»
02 Березня 2017

Міньйон із НАЗК
26 Лютого 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

02.03.2017

Київ КМДА хоче оновити автопарк автомобілями Hyundai Elantra за 8 мільйонів

Запоріжжя Прокуратура зайнялась купівлею екс-мером Бердянська 9 гектарів за втричі заниженою ціною

Тернопіль Оточення екс-голови «Автодоріг України» взяло 1,2 мільярда на дороги Тернопільщини

І-Франк Суд призначив 2 роки в’язниці і відпустив за «законом Савченко» замголови РДА, який отримував відкати від шляховиків

Київ Заставлений в банку готель Лопушанського в центрі Києва хочуть продати по схемі за жалюгідні 33 мільйони

Київ У Кличка наприкінці року купили систему електронних рецептів на інсулін для діабетиків за 1,2 мільйона

01.03.2017

Київ Трибуни для «Євробачення» за 24 мільйони Грицаку змонтує той же підрядник, що й у 2005-му

Київ Юний син судді став власником елітного маєтку вартістю $2 мільйони поруч з «Межигір’ям»

28.02.2017

Одеса Суд звільнив від покарання бізенсмена, який привласнив 180 тисяч бюджетних гривень на будівництві селищного водогону

Дніпро «Безкоштовні» млинці від Філатова на Масляну коштували містянам, як буханець хліба, а стаканчик чаю вилився у 10 гривень

Житомир Прокуратура забанила Фірташу роботи на найбільшому титановому родовищі в світі

Львів «Вишка» залишила Димінському мисливські угіддя та генеральську дачу на Яворівському полігоні (фото)

27.02.2017

Дніпро Кам’янське провалило програму «Безпечне місто» через паршиві відеокамери за 2 мільйони

Київ Комунальники дали 55 мільйонів найдорожчому учаснику тендеру на проектування Подільського мосту

Київ Оточення Авакова за мовчазної згоди Держгеонадр отримало два поверхи режимного об’єкта в центрі Києва

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ