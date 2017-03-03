Залізниця, яку за дизель трусить Генпрокуратура, заправилась у «Окко» на 198 мільйонів

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 28 лютого за результатами тендеру уклала угоду з ПП «Окко-Бізнес Контракт» про поставку дизельного палива на 197,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року мають поставити 10 тис т дизпалива по 19 788 грн. за тонну.

Це на 14% дешевше за середню гуртову ринкову ціну, яка, за даними «OilNews», зараз становить 23 040 грн./т.

Три компанії з різних причин не допустили до аукціону. «Somerton LLC Sp.Z.O.O.» (Польща) не принесла копії накладних та/або відгуків до аналогічних договорів і не підтвердила повноваження підписантів банківської гарантії, термін дії якої був надто коротким. ТОВ «Вог Аеро Джет» і ТОВ «Трейд Коммодіті» не надали договори, на підставі яких набирали чинності їхні банківські гарантії.

Крім того, «Вог» не підтвердив повноваження підписанта банківської гарантії. Він оскаржив у АМКУ своє відхилення і допущення ТОВ «Елемент Нафта», яке всупереч вимогам тендеру пропонувало товар, виготовлений раніше 1 жовтня 2016 року. Адмінколегія визнала відхилення правомірним, але погодилась, що замовник повинен був відхилити і «Елемент Нафту» також.

Таким чином, з «Окко» Віталія Антонова змагалися ТОВ «Торговий дім Сокар Україна» і ТОВ «Західна нафтогазова компанія».

Нагадаємо, вчора Генпрокуратура провела обшуки в офісі «Центру забезпечення виробництва». За даними джерел «OilNews» вони стосувалися палива.

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