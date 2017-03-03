Справу Кулика слухатимуть у Голосіївському суді, де підозрюваний прокурор «має зв’язки»

Перший заступник керівника Спеціалізованої прокуратури Максим Грищук намагався відвести колегію суддів Голосіївського районного суду у справі військового прокурора Костянтина Кулика. Однак судді Дмитро Валігура, Олександр Бойко та Микола Дідик відмовили прокурору, повідомляє кореспондент «Наших грошей» із зали суду.

Прокурор Грищук посилався на норми закону, що суд повинен бути об’єктивним і безстороннім. А Голосіївський суд таким не може бути, оскільки під час проведення досудового розслідування у справі Кулика проводилися негласні слідчі розшукові дії (НСРД), елементом якого є аудіо- та відеоконтроль особи. НСРД доводять, що Кулик має зв’язки в Голосіївському суді.

«Негласними слідчими розшуковими діями, – сказав перший заступник Холодницького, – зафіксовані факти умисного створення військовою прокуратурою структурного підрозділу в Голосіївському районі Києва з метою забезпечення судових розглядів… саме суддями Голосіївського суду Києва».

Також Грищук наголосив, що із суддями Голосіївського районного суду Кулик має стійкі зв’язки, хоча пізніше уточнив, що не може детальніше розголошувати матеріали слідства.

Спочатку досудове розслідування вело Національне антикорупційне бюро, розташоване у Солом’янському районі столиці. Відповідно, всі суди по досудовому розслідуванню вів Солом’янський районний суд Києва.

Коли досудове розслідування закінчилося, адвокати Кулика подали в Апеляційний суд Києва клопотання, у якому просили передати справу в Голосіївський районний суд Києва, оскільки кримінальне провадження має здійснювати суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинене кримінальне правопорушення. А остання куплена нерухомість по справі Кулика – машиномісце – розташоване у Голосіївському районі столиці.

У матеріалах також фігурує квартира, куплена в столичному районі Печерськ, тож справу міг би розглядати і Печерський районний суд столиці. Однак адвокати Кулика наполягли на тому, щоб справа до цього суду не потрапила. Мовляв, процесуальне керівництво у провадженні здійснює група прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ, вона розташована в межах територіальної юрисдикції Печерського райсуду Києва, що може призвести до тиску на суд. Апеляційний суд Києва у грудні 2016 підіграв адвокатам Кулика і відправив справу до Голосіївського суду.

Костянтин Кулик – військовий прокурор АТО. Підозрюється у незаконному збагаченні із квітня по грудень 2015 року на 2, 86 млн. грн. Пізніше, за версією слідства, набув у спільну власність квартиру площею 77, 6 м. кв та машиномісця у столиці

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