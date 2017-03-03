Освітяни Южноукраїнська за 2 мільйони купили молоко на чверть дорожче від колег з Охтирки

Управління освіти Южноукраїнської міської ради Миколаївської області 27 лютого за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «М’ясницький двір» про закупівлю молока на 2,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили 85 тис л молока жирністю 2,6% по 20,90 грн. та 10 тис л молока жирністю 3,2% по 22,40 грн. Воно має бути фасоване в плівку обсягом до 1 літра.

Це значно дорожче від гуртових ринкових цін та від інших тендерів.

Наприклад, відділ освіти Охтирської міської ради Сумської області 23 лютого купив таке молоко за однаковою ціною 13,70 грн./л без ПДВ. З урахуванням податку це на 21-27% дешевше від молока для южноукраїнських школярів.

Власником фірми «М’ясницький Двір» є первомайський підприємець Олег Цомін. У якості ФОП він у 2009-2011 роках виграв торгів на постачання харчів освітянам Миколаївської області на 32,19 млн грн.

Усього з 2012 року компанія перемогла на тендерах управління освіти Первомайської міськради, відділу освіти Первомайської райдержадміністрації та управління освіти Южноукраїнської міськради на 102,41 млн грн.

Нині з переможцем змагалася ФОП Уцеховська Оксана Михайлівна з Одеси. Вона не отримувала державних підрядів, але з грудня минулого року 18 разів виступала одним із конкурентів або єдиним конкурентом «М’ясницького Двору» на торгах управлінь освіти Южноукраїнської та Первомайської міськрад Миколаївської області. На 17 з цих тендерів переміг саме «М’ясницький двір».

Нагадаємо, управління освіти Первомайську з 2001 року очолює Галина Остапенко, яка двічі була депутатом міськради. У вересні 2015 року воно замовило «М’ясницькому Двору» олію в півтора рази дорожче ринку.

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