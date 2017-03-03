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По справам Онищенка і Насірова підозрюваних захищають одні й ті ж адвокати

03 Березня 2017

У підозрюваних по «газовій справі»  і справі про завдання збитків «Об’єднаній гірничо-хімічній компанії» одні і ті ж адвокати.

У вечір затримання глави ДФС Романа Насірова до «Феофанії» з’їхалося близько десятка адвокатів, серед яких були Ігор Степанов, Олександр Малиновський та інші.

Всередину лікарняного корпусу разом з детективом НАБУ і прокурором САП вдалося пройти, зокрема, адвокатам Ігорю Черезову, Олександру Мірошнику, Олександру Лисаку.

Адвокат Мірошник також є адвокатом одного з фігурантів «газової справи» Сергія Свіченка, який у лютому цього року втік і переховується від правоохоронних органів. Саме Мірошник разом з адвокатом Олександра Онищенка оскаржує угоди про визнання винуватості іншими фігурантами справи.

Черезов і Мірошник є захисниками в.о. голови правління «ОГХК» Руслана Журила.

Також Черезов є захисником у справі щодо колишніх першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Перелому і першого заступника голови правління ПАТ «Одеський припортовий завод» Миколи Щурікова. Він же є адвокатом  екс-голови Держслужби зайнятості Ярослава Кашуби, обвинуваченого в отриманні хабара.

Разом з ними працює також адвокат Олексій Шевчук, який захищає одного з фігурантів «газової справи», а напередодні оголосив про намір судитися з НАБУ за абревіатуру, захищаючи інтереси Асоціації «Незалежна асоціація банків України». Як адвокат, він мав би зауважити, що у держреєстрі юросіб чітко написано скорочену назву цієї установи, яка звучить як «Асоціація «НАБУ».

Адвокат Олександ Лисак також захищає екс-«регіонала» Олександра Єфремова.

В Україні налічується близько 35 тисяч адвокатів.

Зауважимо, що у новині вказані не всі адвокати підозрюваних.

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