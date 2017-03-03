НОВИНИ

03.03.2017

Ще до вручення підозри Насірову суд відпустив додому екс-топ-чиновника «Укргазвидобування» Сомова

По справам Онищенка і Насірова підозрюваних захищають одні й ті ж адвокати

Освітяни Южноукраїнська за 2 мільйони купили молоко на чверть дорожче від колег з Охтирки

Справу Кулика слухатимуть у Голосіївському суді, де підозрюваний прокурор «має зв’язки»

ОГХК за 107 мільйонів замовила «прокладці» Журила-Дробота газу дорожче від «Нафтогазу»

Невідома фірма по схемі оточення Авакова отримало родовище для пошуку алмазів на Дніпрі

Із вересня «Укроборонпром» відписав американському раднику $120 тисяч

Попри дефіцит електронних браслетів суддя відпустив фігурантку справи Онищенка під домашній арешт (фото)

Залізниця, яку за дизель трусить Генпрокуратура, заправилась у «Окко» на 198 мільйонів

02.03.2017

За рік фіскали Насірова-Білана арештували в «конвертах» 220 мільйонів, але в бюджет потрапило 0 (нуль) гривень

КМДА хоче оновити автопарк автомобілями Hyundai Elantra за 8 мільйонів

У Кабміні приступили до розгляду відставки Насірова і Білана – Мінфін заховався за спину іншої держслужби

Прокуратура зайнялась купівлею екс-мером Бердянська 9 гектарів за втричі заниженою ціною

Оточення екс-голови «Автодоріг України» взяло 1,2 мільярда на дороги Тернопільщини

Суд призначив 2 роки в’язниці і відпустив за «законом Савченко» замголови РДА, який отримував відкати від шляховиків

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Невідома фірма по схемі оточення Авакова отримало родовище для пошуку алмазів на Дніпрі

03 Березня 2017

Суд зобов’язав Державну службу геології та надр видати ТОВ «ЄвроГаз Мінералс» спецдозвіл на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою Середньопридніпровського блока Українського щита.

Таке рішення прийняв Львівський окружний адміністративний суд.

З матеріалів судової справи відомо, що на початку березня 2016 року «ЄвроГаз Мінералс» звернулося до Держгеонадр з проханням надати в обхід аукціону спецдозвіл для робіт на Середньопридніпровському блоці Українського щита для виявлення тіл кімберлітів та лампроїтів, як можливих корінних джерел алмазів у Дніпропетровській області. В пакеті документів фірма договір оренди майнового комплексу.

Протягом відведених законодавством 60 днів Держгеонадр ніякої відповіді фірмі не надала. А вже про закінченні цього терміну Держгеонадр повернула документи через відсутність інформації про потужності підприємства.

Після цього «ЄвроГаз Мінералс» звернулося до суду з вимогою зобов’язати Держгеонадр видати йому спецдозвіл.

В суді Держгеонадр заявило, що під час розгляду заяви «ЄвроГаз Мінералс» в квітні минулого року вступила в дію постанова уряду, яка заборонила видавати спецдозволи без проведення аукціону. Навіть якщо у заявника є в користуванні майновий комплекс.

Але суд погодився з фірмою, що урядові зміни почали діяти вже після подачі заявки. Суд також вирішив, що відсутність відповіді Держгеонадр у встановлений строк на заявку «ЄвроГаз Мінералс» є «мовчазною згодою» чиновників на видачу дозвільних документів, а тому позов фірми задовольнив.

ТОВ «ЄвроГаз Мінералс» було зареєстроване в кінці жовтня 2015 року у Львові. Бенефіціаром вказаний німець Вольфганг Раубаль. Очолює фірму Юрій Колтун. Він також є керівником іншої фірми Раубаля – ТОВ «Захід-Єврогаз», офіційним засновником якої є польська компанія «Єврогаз Полска». В 2010 році Раубаль заявляв про плани з видобутку сланцевого газу на заході України.

Колтун раніше був засновником ТОВ «Експо», зараз власниками фірми є Колесніченко Андрій Юрійович та Колесніченко Юрій Вікторович. Раніше низка їх фірм намагалася отримати в користування родовища бурштину на Волині. Людина з ПІБ Колесніченко Андрій Юрійович раніше була помічником народного депутата Петра Ющенка – рідного брата екс-президента Віктора Ющенка.

Нагадаємо, раніше за ідентичною схемою через суд отримали спецдозволи низка фірм, які наближені до оточення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

На території Українського щита раніше були виявлені корінні родовища алмазів, це одна з не багатьох ділянок  в країні, де існують перспективи видобутку коштовного каміння.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

«Роттердам – тільки для роттердамців!»
02 Березня 2017

Міньйон із НАЗК
26 Лютого 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

03.03.2017

Миколаїв Освітяни Южноукраїнська за 2 мільйони купили молоко на чверть дорожче від колег з Охтирки

Дніпро ОГХК за 107 мільйонів замовила «прокладці» Журила-Дробота газу дорожче від «Нафтогазу»

Дніпро Невідома фірма по схемі оточення Авакова отримало родовище для пошуку алмазів на Дніпрі

02.03.2017

Київ КМДА хоче оновити автопарк автомобілями Hyundai Elantra за 8 мільйонів

Запоріжжя Прокуратура зайнялась купівлею екс-мером Бердянська 9 гектарів за втричі заниженою ціною

Тернопіль Оточення екс-голови «Автодоріг України» взяло 1,2 мільярда на дороги Тернопільщини

І-Франк Суд призначив 2 роки в’язниці і відпустив за «законом Савченко» замголови РДА, який отримував відкати від шляховиків

Київ Заставлений в банку готель Лопушанського в центрі Києва хочуть продати по схемі за жалюгідні 33 мільйони

Київ У Кличка наприкінці року купили систему електронних рецептів на інсулін для діабетиків за 1,2 мільйона

01.03.2017

Київ Трибуни для «Євробачення» за 24 мільйони Грицаку змонтує той же підрядник, що й у 2005-му

Київ Юний син судді став власником елітного маєтку вартістю $2 мільйони поруч з «Межигір’ям»

28.02.2017

Одеса Суд звільнив від покарання бізенсмена, який привласнив 180 тисяч бюджетних гривень на будівництві селищного водогону

Дніпро «Безкоштовні» млинці від Філатова на Масляну коштували містянам, як буханець хліба, а стаканчик чаю вилився у 10 гривень

Житомир Прокуратура забанила Фірташу роботи на найбільшому титановому родовищі в світі

Львів «Вишка» залишила Димінському мисливські угіддя та генеральську дачу на Яворівському полігоні (фото)

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ