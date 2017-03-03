Невідома фірма по схемі оточення Авакова отримало родовище для пошуку алмазів на Дніпрі

Суд зобов’язав Державну службу геології та надр видати ТОВ «ЄвроГаз Мінералс» спецдозвіл на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою Середньопридніпровського блока Українського щита.

Таке рішення прийняв Львівський окружний адміністративний суд.

З матеріалів судової справи відомо, що на початку березня 2016 року «ЄвроГаз Мінералс» звернулося до Держгеонадр з проханням надати в обхід аукціону спецдозвіл для робіт на Середньопридніпровському блоці Українського щита для виявлення тіл кімберлітів та лампроїтів, як можливих корінних джерел алмазів у Дніпропетровській області. В пакеті документів фірма договір оренди майнового комплексу.

Протягом відведених законодавством 60 днів Держгеонадр ніякої відповіді фірмі не надала. А вже про закінченні цього терміну Держгеонадр повернула документи через відсутність інформації про потужності підприємства.

Після цього «ЄвроГаз Мінералс» звернулося до суду з вимогою зобов’язати Держгеонадр видати йому спецдозвіл.

В суді Держгеонадр заявило, що під час розгляду заяви «ЄвроГаз Мінералс» в квітні минулого року вступила в дію постанова уряду, яка заборонила видавати спецдозволи без проведення аукціону. Навіть якщо у заявника є в користуванні майновий комплекс.

Але суд погодився з фірмою, що урядові зміни почали діяти вже після подачі заявки. Суд також вирішив, що відсутність відповіді Держгеонадр у встановлений строк на заявку «ЄвроГаз Мінералс» є «мовчазною згодою» чиновників на видачу дозвільних документів, а тому позов фірми задовольнив.

ТОВ «ЄвроГаз Мінералс» було зареєстроване в кінці жовтня 2015 року у Львові. Бенефіціаром вказаний німець Вольфганг Раубаль. Очолює фірму Юрій Колтун. Він також є керівником іншої фірми Раубаля – ТОВ «Захід-Єврогаз», офіційним засновником якої є польська компанія «Єврогаз Полска». В 2010 році Раубаль заявляв про плани з видобутку сланцевого газу на заході України.

Колтун раніше був засновником ТОВ «Експо», зараз власниками фірми є Колесніченко Андрій Юрійович та Колесніченко Юрій Вікторович. Раніше низка їх фірм намагалася отримати в користування родовища бурштину на Волині. Людина з ПІБ Колесніченко Андрій Юрійович раніше була помічником народного депутата Петра Ющенка – рідного брата екс-президента Віктора Ющенка.

Нагадаємо, раніше за ідентичною схемою через суд отримали спецдозволи низка фірм, які наближені до оточення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

На території Українського щита раніше були виявлені корінні родовища алмазів, це одна з не багатьох ділянок в країні, де існують перспективи видобутку коштовного каміння.

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