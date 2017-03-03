Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів

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03 Березня 2017

Це пояснювальна записка до проекту постанови Верховної Ради «Про визнання роботи голови Державної фіскальної служби України Насірова Р.М. та його першого заступника Білана С.В. незадовільною та звільнення їх з займаних посад».

Вона була подана на розгляд урядового комітету під керівництвом першого віце-премєра Кубіва 2 березня разом з проектом постанови, розробленим нардепом Андрієм Журжієм («Самопоміч»). Дані про результати розгляду наразі відсутні.

Серед іншого фіскалам закидають те, що податкова міліція протягом другого півріччя 2015 року та першого півріччя 2016 року припинила діяльність 81 конвертаційного центу. В ході цих дій було заарештовано 220 млн грн. Але до бюджету в якості відшкодування від цих суб’єктів поступило 0 грн.

Нагадаємо, ввечері 2 березня Насіров ліг до лікарні «Феофанія», де детективи НАБУ вручили йому підозру по справі про нанесення державі збитків на 2 млрд грн. Голова ДФС підписав фірмам Онищенка розстрочку по виплаті ренти в держбюджет на вказану суму без дозволу Міністерства фінансів.

 

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