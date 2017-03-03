Контррозвідка і діалізні заробітки

Контррозвідувальне управління СБУ втрутилась в закупівлі матеріалів для перитонеального діалізу на чверть мільярда гривень на рік. Про це свідчать документи, які є у розпорядженні «Наших грошей».

Наразі начальник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів державі у сфері економічної безпеки Сергій Семочко розсилає листи по регіональним замовникам, які відповідають за закупівлі розхідних.

У листах представника спецслужби лікарям вказують на кримінальне провадження №42016101070000154 від 28.06.2016, яке веде Київська місцева прокуратура №7 по «можливим порушенням» закону чиновниками МОЗ та облздоровів під час закупівлі витратних матеріалів для перитонеального діалізу.

Семочко відзначає, що у цих закупівлях замовники встановлюють дискримінаційні вимоги до постачальників. Йдеться про те, що у предмет закупівлі включають продукцію, яку може запропонувати лише один виробник, що володіє патентом на неї.

Відтак керівник контррозвідки пише лікарям, щоб вони «для запобігання корупційним діям і зловживанням» забезпечили добросовісну конкуренцію. На думку Семочка, це розширить коло учасників тендерів та призведе до економії бюджетних коштів.

В усьому світі є два виробники препаратів для перитонеального діалізу – американська корпорація «Baxter» (87% світового ринку) і німецька «Fresenius» (13%).

В Україні перевага американської корпорації над єдиним конкурентом більша. На препаратах «Бакстера» знаходяться 728 пацієнтів проти 29 клієнтів «Фрезеніуса» у Львівській та Сумській областях.

Одна процедура діалізу будь-яким з цих препаратів коштує приблизно 250 гривень. Таких процедур хворий робить чотири рази на добу. Відтак препарати для пацієнта коштують близько 365 тис грн. на рік. З огляду на їх дороговизну держава оплачує це лікування, витрачаючи на нього близько 250-270 млн грн. на рік.

Формально лікарні та облздорови мають проводити ці закупівлі на відкритих торгах, які передбачають повну відкритість для будь-яких конкурентів.

Однак у Міністерстві охорони здоров’я офіційно називають переведення пацієнтів з витратних матеріалів одного виробника на іншого «небезпечним і тому неприйнятним».

Перитонеальний діаліз – це процес очистки черевної порожнини людини за допомогою спеціального розчину. У пацієнта в череві зашивають трубочку, через яку в брюшину він сам заливає розчин з пакету. Цей препарат вимиває з живота отруйну продукцію життєдіяльності, які у здорової людини з організму виводять нирки. Після цього все залите у живіт так само через трубочку зливається. Таку процедуру людина має робити собі чотири рази на добу. Кількість процедур визначена протоколом Міністерства охорони здоров’я. Також там визначено, що пацієнт може міняти трубочки, які входять в його організм, лише раз на півроку.

Разом з тим, препарати «Бакстера» і «Фрезеніуса» мають різні за конфігурацією і розмірами перехідники, які приєднуються до цих трубочок. Відтак фізично неможливо приєднати німецький пакет до американської трубочки пацієнта.

У зв’язку з цим між різними виробниками можлива конкуренція лише за нових хворих, яким мають лише починати курс лікування. Однак в Україні це ніяк не регламентується. Відтак нових пацієнтів присаджують на той препарат, який вже закуповується місцевою лікарнею.

Задля того, щоб не наражати на небезпеку «існуючих» пацієнтів, замовники останніми роками застосовували наступну схему проведення тендерів. У вимоги до предмету закупівлі включаються вимоги, які справді можуть задовольнити лише певні виробники. Потім відкриті торги двічі відміняються через відсутність конкуренції і проводять переговорну процедуру з існуючим монополістом в регіоні.

Цієї зими ця схема під тиском СБУ та конкурентів «Бакстера» дала збій. Компанія «Лінк-медитал», яка представляє продукцію «Фрезеніус» в Україні, почала оскаржувати торги в Антимонопольному комітеті. Фірма вимагає прибрання з тендерних вимог дискримінаційних вимог. Того самого одночасно вимагає від замовників контррозвідник Семочко.

В ідеалі цінова конкуренція може привести до економії бюджетних коштів, оскільки українські дистрибутори можуть на час демпінгової війни отримати знижки від виробників. Однак це може привести до того, що «існуючим» хворим доведеться міняти препарат. Що, як вже йшлось вище, МОЗ називає «небезпечним і тому неприйнятним»

В результаті регіональні замовники зараз відміняють торги взагалі. Пацієнти наразі використовують останні запаси розхідних матеріалів з минулого року. За даними «Наших грошей», в окремих регіонах ситуація наближається до критичної. Так, заблоковані торги в Вінниці, Запоріжжі, Дніпрі, Ужгороді та Харкові.

Одночасно з’явились два кримінальні провадження по продавцям препаратів «Бакстера».

Управління контррозвідки Семочка здійснює супровід провадження №4201510007000028 від 06.11.2015 щодо можливого порушення законів при реалізації товарів для перитонеального діалізу фірмою «Діавіта», яка нині і є ексклюзивним представником «Бакстера» в Україні.

Також Київська місцева прокуратура №7 веде провадження №42016101070000154 від 28.06.2016 по «можливим порушенням» закону чиновниками МОЗ та облздоровів під час закупівлі витратних матеріалів для перитонеального діалізу. Саме про це провадження згадує Семочко у своїх листах керівникам облздравів.

Компанія «Лінк-медитал» належить Олексію Баришевському, сину Миколи Баришевського, який раніше був співзасновником фірми «Бакмед», що до «Діавіти» представляла продукцію «Baxter». Однак нещодавно Баришевські перейшли на торгівлю препаратами «Fresenius».

Директором «Лінк-медиталу» є Геннадій Нерсесян, який за часів Януковича працював спеціалістом в Управлінні моніторингу державних цільових програм та державних закупівель МОЗ під началом Романа Богачова.

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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