Із вересня «Укроборонпром» відписав американському раднику $120 тисяч

Державний концерн «Укроборонпром» 27 лютого уклав угоду з компанією «Тоні Тетер та Партнери» (США) про консультаційні послуги на $90 тис. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили допомогу в розвитку та підтримці процесів управління інноваційною діяльністю підприємства по $7 500 за місяць.

«Tony Tether & Associates», що входить до складу «The Sequoia Group», керує Ентоні Тетер, який очолював у 2001-2009 роках Агентство передових оборонних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA, Defence Advanced Research Projects Agency). У серпні минулого року він став першим зарубіжним радником «Укроборонпрому». Відтак у вересні з його компанією було укладено перший контракт про консультації щодо стратегічного керування підприємством до кінця року за $30 тис.

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