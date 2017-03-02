Заставлений в банку готель Лопушанського в центрі Києва хочуть продати по схемі за жалюгідні 33 мільйони

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Ліквідатор збанкрутілої фірми ТОВ «Євро-Готель-Груп» намагається продати за 31,13 млн грн. готель у центрі Києва, заставлений у «Єврогазбанку». Про це повідомляється на сайтах Міністерства юстиції та Вищого господарського суду України.

Аукціон призначено на 14 березня на харківській товарній біржі «Універсальний «Торговий двір». Це вже другі торги щодо об’єкту цього року, даних про причини відміни першого аукціону на сайті біржі знайти не вдалось.

Предметом продажу є нерухоме майно фірми «Євро-Готель-Груп», а саме нежитлові приміщення загальною площею 1 391 кв. м із газовою котельнею і системою кондиціонування. Йдеться про частину будівлі київського «Роял Гранд Готелю» по вул. Б.Хмельницького/І.Франка, 31/27, літера «А».

Початкова вартість готелю на аукціоні становить 31,13 млн грн. із можливістю зниження.

Відтак квадратний метр оцінено у 22 376 грн., або $824. Це щонайменше вдвічі дешевше від ринкових цін на нерухомість у цьому районі столиці. Наприклад, по вул. Хмельницького нежитлові приміщення з чорновим оздобленням продають під офіси по 40 800 грн., або $1 502 за «квадрат».

При цьому оголошення про аукціон на харківській біржі було опубліковано на сайтах Мінюсту та ВГСУ 6 лютого. А строк реєстрації учасників на нього закінчився 10 лютого. Таким чином, у потенційних покупців було тільки п’ять днів на подачу заявок з підготовкою різних документів для участі, хоча до самих торгів лишався ще цілий місяць.

«Євро-Готель-Груп» належить ТОВ «Прано Інвест» і ТОВ «Планета Тревел» Андрія Палієнка і Дмитра Нехороших, які до початку 2015 р. належали кіпрській компанії «Гілдіган Холдінгз Лімітед».

Фірма «Євро-Готель-Груп» передала приміщення готелю в іпотеку «Єврогазбанку» у 2011 р. по кредиту ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп», засновником якої у 2005 р. був народний депутат Андрій Лопушанський (БПП). Лопушанський – кум екс-голови «Нафтогазу України» Олексія Івченка, який і контролював «Єврогазбанк» до ліквідації у 2015 р.

Засновником біржі «Універсальний «Торговий двір» зараз записаний адвокат Антон Нев’ядомський, але донедавна ним був Геннадій Шабас, чия дружина Ольга Шабас є суддею Золочівського районного суду Харківської області.

У 2015 р. Шабас ішов у Харківську міськраду від «Сили людей». Він володіє ТОВ «Агро Біо Трейд» з Олександром Володимировичем Івченком із Пісочина Харківської області.

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