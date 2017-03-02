Зарплата директора «Центренерго» зросте вдвічі до 305 тисяч на фоні зменшення прибутку в 4 рази

Фінансовий план ПАТ «Центренерго» передбачає зростання в 2017 році заробітної плати в.о. генерального директора з 158 тис грн. до 305 тис грн.

Про це стало відомо з фінансового плану підприємства, 1 березня затвердженого Кабінетом міністрів.

В пояснювальній записці до фінплану підприємство вказало, що для розрахунку зарплати керівника було використано урядову постанову № 859 від 1999 року зі змінами 2015 року. Цей документ передбачає, що для державних та комунальних підприємств з розміром чистого доходу та чисельністю працівників на рівні «Центренерго» зарплата керівництва розраховується від мінімального посадового окладу на підприємстві шляхом його помноження до 100 разів.

На «Центренерго» стверджують, що розмір посадового окладу не є максимальними по групі підприємств, до яких відноситься «Центренерго» згідно урядової постанови про нарахування зарплат керівництву. Підприємство також повідомило, що пільги та премії в контракті з директором не передбачені, а єдину премію за рік йому можуть виплатити лише за згоди Наглядової ради.

В пояснювальній записці вказано, що ріст бюджету на виплату зарплату керівнику в 2017 році пов’язаний з тим, що контракт з ним було укладено на початку минулого вересня і діяв минулого року він тільки чотири місяці.

Загалом, Кабмін затвердив фінансовий план «Центренерго» з чистим прибутком 101,99 млн грн, що нижче в 4,3 рази від планового показника 2016 року. Підприємство пояснило це падіння подорожчанням вугілля, витрати на яке складають 72% в структурі всіх витрат. З початку року ціна вугілля державних шахт зросла до 1730 грн./т, що на 36% більше від середньої ціни минулого року. Додаткові витрати на палива зросли на 2,33 млрд грн. Зростання собівартості продукції складе 43%.

Витрати на користь держави заплановано збільшити на 18% – до 2,83 млрд грн. Капітальні інвестиції зростуть в 3,2 рази – до 427,80 млн грн.

З початку вересня 2015 року замість Ігоря Балабанова виконуючим обов’язки генерального директора «Центренерго» став Олег Куземко. Минулого року заступником голови Наглядової ради призначено Олександра Візіря – колишнього помічника першого заступника парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка.

До складу підприємства входить три ТЕС – Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, дві останні працюють на дефіцитному антрацитному вугіллі. Планувалося, що цей дефіцит змінить розроблена НКРЕКП формула «Роттердам+». Вона передбачала, що у тарифі на електроенергію закладається значно більша ціна вугілля за рахунок його закупівлі нібито у Нідерландах і нібито транспортуванням в Україну. Але майже за рік дії нової формули Київ не знизив залежність від антрациту з окупованого Донбасу. І жодної тонні вугілля в Роттердамі придбано не було.

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