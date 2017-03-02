У Кабміні приступили до розгляду відставки Насірова і Білана – Мінфін заховався за спину іншої держслужби

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02 Березня 2017

Проект постанови «Про визнання роботи Голови Державної фіскальної служби України Насірова Р. М. та його першого заступника Білана С. В. незадовільною та звільнення їх з займаних посад» 2 березня винесено на розгляд урядового комітету під керівництвом першого віце-прем’єра Степана Кубіва.

Автором постанови є народний депутат Андрій Журжій від «Самопомочі» та низка інших нардепів. Проект датовано 15 грудня 2016 року.

Міністерство фінансів надало свій висновок на проект без однозначної підтримки звільнення Насірова і Білана. У документі за підписом замміністра Євгена Капінуса вказується, що для доведення провини керівників ДФС має бути створена дисциплінарна комісія. Для держслужбовців категорії «А» нею є Комісія з питань вищого корпусу державної служби. Згідно ч.71 закону «Про державну службу», висновок про наявність чи відсутність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності держслужбовця складається за результатами службового розслідування.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Олександр Данилюк неодноразово опонував голові ДФС Роману Насірову. Також Данилюк на початку лютого повідомив про ініційоване ним притягнення Насірова до дисплінарної відповідальності за відсутність на робочому місці – голова ДФС дозволив собі візит на інаугурацію президента США Дональда Трампа, не повідомивши про це міністра фінансів і прем’єр-міністра.

«За систематичне порушення доручень міністра фінансів і неузгоджене відсутність на робочому місці я ініціював залучення Насирова до дисциплінарної відповідальності. Друга догана – це звільнення», – сказав Данилюк на прес-конференції 6 лютого.

У пояснювальній записці Журжія до проекту про звільнення Насірова і Білана фіскальній держслужбі закидають зловживання при здійсненні бюджетного відшкодування та адміністрування ПДВ.

«Всупереч вимогам законодавства, ДФС України не публікує своєму офіційному сайті інформацію з реєстрів заяв про відшкодування ПДВ у повному обсязі», – йдеться у пояснювальній записці. При цьому вказано, що ДФС не заклало у свій кошторис гроші на спеціальне програмне забезпечення, яке мало б вирішити проблему.

Також Журжій вказує на те, що окремі фірми отримують відшкодування ПДВ раніше ніж інші і це приховується вищим керівництвом ДФС:

Податковій міліції закидається низька ефективність при ліквідації конвертаційних центрів. У другому півріччі 2015 року – першому півріччі 2016 року «в результаті припинення діяльності конвертаційних центрів було арештовано 220 млн грн., проте до держвного бюджету надійшло 0 гривень, відшкодованих за рахунок таких суб’єктів».

Загалом Журжій вказав різні порушення у роботі ДФС на 20 сторінках пояснювальної записки. У тому числі Насірову закидається також невжиття заходів контролю за «незаконною діяльністю» ПАТ «Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина при експорті трансформаторів у Росію.

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