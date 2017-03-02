Суд призначив 2 роки в’язниці і відпустив за «законом Савченко» замголови РДА, який отримував відкати від шляховиків

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Колишнього першого заступника голови Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області Михайла Павлюка, який отримав від директора ПП «Явір» хабар за сприяння у отриманні підрядів щодо ремонту доріг, засуджено до двох років позбавлення волі. Про це свідчить вирок Косівського районного суду від 21 лютого.

У 2015 році Павлюк допоміг фірмі «Явір» отримати замовлення Косівської райради щодо поточного ремонту дороги Смодна-Рибне за 77 тис грн. Напередодні перший заступник голови Косівської РДА познайомив директора приватного підприємства з заступником голови Косівської райради і запевнив останнього, що «Явір» є надійним підрядником і саме з ним можна укласти угоду про ремонт дороги.

Того ж року за сприяння Павлюка Яблунівська селищна рада замовила ПП «Явір» капітальний  ремонт дорожнього покриття вул. І.Франка у смт. Яблунів за 956 тис грн.

Водночас, якщо від райради фірма отримала усю суму, то селищна рада заплатила «Явір» лише 690 тис грн., хоча ремонт дороги в смт. Яблунів підприємство виконало повністю.

Павлюк зустрівся з директором фірми-підрядника і повідомив, що може вплинути на селищного голову Яблунів, в результаті чого підприємець отримає решту суми у розмірі 210 тис грн., але для цього керівник підприємства повинен надати близько 10% від суми заборгованості, а саме 20 тис грн., та ще 8 тис грн., що складає близько 10% від 77 тис грн. попереднього підряду фірми, який був отриманий за сприяння першого заступника голови РДА.

Чергова зустріч чиновника та бізнесмена відбулася у недобудованому двоповерховому приміщенні у селі Черганівка, де директор фірми передав 28 тис грн. Крім того, Павлюк запевнив, що і в майбутньому може сприяти укладанню договорів про ремонт доріг за бюджетні кошти з ПП «Явір», але за умови передачі йому 60 тис грн. за те, що Яблунівська селищна рада перерахувала підприємству 690 тис грн. В подальшому правоохоронці затримали першого заступника РДА.

Прокуратура кваліфікувала дії Павлюка за ч.1 ст.14, ч. 3 ст.368 та ч.3 ст.369-2 КК України, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

Втім, суд не знайшов підтверджень такій кваліфікації, і перекваліфікував дії колишнього заступника РДА на ч.1 ст.14, ч. 2 ст. ст.369-2 та 2 ст. ст.369-22 (готування до одержання та одержання неправомірної вигоди для себе за обіцянку впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави), які передбачають менш суворе покарання. Подібної перекваліфікації у суді домагався і Павлюк.

В результаті, Павлюка було засуджено до 2 років 2 місяців позбавлення волі. По «закону Савченко», рахуючи день попереднього ув’язнення за два дні покарання, він свій строк відбув, і був звільнений у залі суду. До вступу вироку в законну силу до Павлюка застосовано домашній арешт.

Даних про апеляційне оскарження вироку у реєстрі поки немає. Вирок вступає в силу після розгляду апеляції, або пропуску 30-денного строку оскарження з боку засудженого після вироку першої інстанції 21 лютого.

У 2015 році Михайло Павлюк балотувався до Косівської райради від партії «БПП «Солідарність», однак не пройшов. Раніше він двічі обирався до районної ради.

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