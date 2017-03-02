«Роттердам – тільки для роттердамців!»

02 Березня 2017
Побачив вчора одного достойного чоловіка, який сказав мені : «Слухай, але ж «Роттердам+» – це логічна формула. Якщо аналізувати економічними аргументами».
Мушу відтак відписати один нюанс. Принаймні для себе-) Насправді про це побіжно говорили експерти, але якось затовклось. Варто це вип’ятити .
Аргументи за:
Але тут у другому пункті і криється халепа. Абсолютно корупційна. Річ у тому, що існує чітко обмежена кількість людей, яким дозволено шукати «цистерну в горах» і таке саме обмежене коло, яким дозволено цю цистерну продати.
Тобто економічні розклади «Роттердаму» можна аналізувати лиш тоді, коли а). СБУ дає дозвіл всім бажаючим старателям, що хочуть поїхати на Wild East б). Коли електростанції ДТЕКУ проводять тендери на купівлю вугілля.
До речі, за економічною логікою вони би мали проводити ці тендери – оскільки вони хоч і приватні, але – монополісти. Але тут вони прикриті, як не дивно – законом. Бо згідно з чинним законодавством, купівля енергоносіїв ( у тому числі і вугілля) може проходити без тендерів.
У сухому залишку. Перш ніж аналізувати економічні показники, варто забрати із цього поля корупцію. А тут корупції у вигляді обмеженого доступу – хоч відбавляй.
Блог від: Олекса Шалайський
Tеги | Вугілля, Енергетика, Корупція
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