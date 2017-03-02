«Роттердам – тільки для роттердамців!»

Побачив вчора одного достойного чоловіка, який сказав мені : «Слухай, але ж «Роттердам+» – це логічна формула. Якщо аналізувати економічними аргументами».

Мушу відтак відписати один нюанс. Принаймні для себе-) Насправді про це побіжно говорили експерти, але якось затовклось. Варто це вип’ятити .

Аргументи за:

Роттердам+ – справді логічна формула, оскільки вугілля має ціну і вона не може різко відрізнятись між країнами. Так само як на газ чи зерно. Те, що, зважаючи на обставини, в ОРДЛО вугілля можна купити за безцінь – це не проблеми покупця. Ну, пощастило йому. Бонус. Так ніби їхав по горах і цистерну зі скрапленим газом знайшов.

Але тут у другому пункті і криється халепа. Абсолютно корупційна. Річ у тому, що існує чітко обмежена кількість людей, яким дозволено шукати «цистерну в горах» і таке саме обмежене коло, яким дозволено цю цистерну продати.

Щодо купівлі. Ви не можете заснувати фірму і просто так поїхати в ОРДЛО і купити вугілля з копанки. Вам потрібен дозвіл СБУ. Його отримати неможливо. Тобто можливо, але якщо ви прийшли від правильних людей. Але це зовсім інший тип бізнесу. Навіть якщо вам якимось дивом вдалось купити вугілля по 600 грн за тону, ви його не продасте – ні Ахметову, ні державному «Центренерго». Навіть, якщо вони купують ОРДЛО-шне вугілля за 900 грн.

Тобто економічні розклади «Роттердаму» можна аналізувати лиш тоді, коли а). СБУ дає дозвіл всім бажаючим старателям, що хочуть поїхати на Wild East б). Коли електростанції ДТЕКУ проводять тендери на купівлю вугілля.

До речі, за економічною логікою вони би мали проводити ці тендери – оскільки вони хоч і приватні, але – монополісти. Але тут вони прикриті, як не дивно – законом. Бо згідно з чинним законодавством, купівля енергоносіїв ( у тому числі і вугілля) може проходити без тендерів.

У сухому залишку. Перш ніж аналізувати економічні показники, варто забрати із цього поля корупцію. А тут корупції у вигляді обмеженого доступу – хоч відбавляй.

Блог від: Олекса Шалайський

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Вугілля, Енергетика, Корупція