Прокуратура зайнялась купівлею екс-мером Бердянська 9 гектарів за втричі заниженою ціною

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Прокуратура підозрює посадовців Бердянської міськради в зловживанні службовим становищем при продажі ТОВ ВТФ «АБАД» по заниженій ціні земельної ділянки площею 9,51 га.

Про це стало відомо з ухвали Бердянського міськрайонного суду Запорізької області, куди звернувся слідчий в рамках кримінального провадження №42016080000000397 від 25.11.2016 року.

В травні 2002 року Бердянська міськрада продала ВТФ «АБАД» земельну ділянку площею 9,5 тис кв м. по вул. Малигіна в Бердянську для розміщення, обслуговування дитячого оздоровчого комплексу «Біла акація». Вартість 1 квадратного метра в цій угоді склала 15,85 грн. Після цього міський голова Бердянська уклав з фірмою угоду про продаж 9.51 га землі загальною вартістю 1, 51 га.

Слідство встановило, що в той же проміжок часу міськрада продала іншим покупцям земельні ділянки за цінами, які були вищі в 2-4 рази.

В суді прокуратура попросила доступ до оригіналів нотаріальної справи про посвідчення договору купівлі-продажу згаданої ділянки, суд це клопотання задовольнив.

Власником ТОВ ВТФ «АБАД» є Олексій Бакай, який був міським головою Бердянська в 1994-98 рр та 2010-2-15 рр. Згадана земельна ділянка знаходиться на Бердянській косі Азовського моря, тут  знаходиться дитячий оздоровчий центр «Райский уголок». За даними ЗМІ, фірма Бакая користується вдвічі більшою земельною ділянкою від тої, за яку платила гроші.

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