Оточення екс-голови «Автодоріг України» взяло 1,2 мільярда на дороги Тернопільщини

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області 27 лютого за результатами тендеру замовила ТОВ «Техно-Буд-Центр» поточний середній і дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг державного та місцевого значення на 1,22 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Послуги замовили на строк до кінця 2017 р. Про які саме дороги йдеться, не вказано.

Обсяг робіт включає розпушення і регенерацію конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером, влаштування асфальтобетонного покриття, бруківки, водовідвідних канав і огороджень, укріплення узбіч, нанесення розмітки, прибирання сміття і снігу, посипання доріг тощо.

За кошторисом, пісок (відсів) коштує 281 грн. за кубометр.

Із загальної суми на заробітну плату піде 23,86 млн грн., або майже два відсотки вартості підряду. На прибуток відведено 4,62 млн грн., що становить менше піввідсотка від суми угоди.

Конкурентами були підприємство «Міськшляхрембуд» Тернопільської міської ради і ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56» Галини Ставчанської.

Власником «Техно-Буд-Центру» є Григорій Процик з Тернополя. Раніше співвласником був Любомир Грегоращук, чий син Андрій був депутатом Тернопільської міськради від партії ВО «Свобода».

Андрій Грегоращук є зятем екс-керівника Служби автодоріг у Рівненській області Юрія Проника, який раніше обіймав аналогічну посаду в Тернопільській області.

Син Проника Орест донедавна керував ДАК «Автомобільні дороги України». Нині обов’язки голови правління виконує Артем Гриненко, помічник нардепа (БПП) Артема Герасимова, якого в кінці травня 2016 року президент Петро Порошенко призначив своїм представником в Верховній Раді.

Із 2014 р. директором фірми-переможця є Олег Юрійович Чернецький. Особа з такими ПІБ у 2011 р. була головним спеціалістом планово-договірного відділу управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міськради.

Нагадаємо, в серпні 2016 р. Тернопільська САД замовила «Техно-Буд-Центру» поточний ремонт автодоріг державного значення за 582,18 млн грн.

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