КМДА хоче оновити автопарк автомобілями Hyundai Elantra за 8 мільйонів

КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради (КМДА)» призначило на 3 травня 2017 року тендер на постачання 15 автомобілів Hyundai Elantra очікуваною вартістю 7,78 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Hyundai Elantra 2017 року випуску повинен мати бензиновий двигун 1.6 DOHC 6MT, подушки безпеки водія і пасажира, кондиціонер, фільтр салону, бортовий комп’ютер, шумоізоляцію моторного відсіку, аудіо PA 30A audio (радіо + CD/МР3) + 6 динаміків.

Комунальне автотранспортне підприємство планує, що один автомобіль Hyundai Elantra коштуватиме не більше, ніж 518 тис грн. У відкритих джерелах є інформація, що подібну автівку можна придбати за акційною ціною 467 тис грн.

У кінці грудня 2016 року «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради (КМДА)» поповнило автопарк, придбавши у ТОВ «Автосаміт Лтд» екс-нардепа Таріела Васадзе 3 автівки Toyota Camry за 2,02 млн грн. і повнопривідний семимісний Toyota Highlander у комплектації Prestige за 1,48 млн грн.

У березні 2016 року апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) уклав угоду з КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради (КМДА)» на послуги перевезення за 19,63 млн грн.

Всього для перевезень було замовлено 51 автомобіль представницького класу: «Тойота Хайлендер», «Тойота Ленд Крузер», «Тойота Камрі», «Опель Омега» та ін.

марка автомобіля кількість автомобілів Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.456л 5 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.456л 1 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.456л 2 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.0л 3 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.5 л 1 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.5 л 1 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л 1 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л 1 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л 2 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л 3 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент 1 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент 4 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент 5 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент 1 Шевроле Еванда (Chevrolet Evanda) 1 Шевроле Еванда (Chevrolet Evanda) 2 Шевроле Еванда (Chevrolet Evanda) 1 Шевроле Епіка (Chevrolet Еpica) 1 Шевроле Епіка (Chevrolet Еpica) 1 Тойота Авенсіс (Toyota Avensis) об’ємом двигуна 1.8л, або еквівалент 1 Тойота Авенсіс (Toyota Avensis) об’ємом двигуна 1.8л, або еквівалент 1 Тойота Хайлендер (Toyota Highlander) об’ємом двигуна 3,5 л 1 Тойота Хайлендер (Toyota Highlander) об’ємом двигуна 3,5 л 1 Тойота Ланкруйзер 4.7 1 Шкода Октавіа 1,6 1 Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.2 л 2 Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.2 л 1 Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.2 л 3 Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.6 л, або еквівалент 2

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