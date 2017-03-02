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КМДА хоче оновити автопарк автомобілями Hyundai Elantra за 8 мільйонів

02 Березня 2017

КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради (КМДА)» призначило на 3 травня 2017 року тендер на постачання 15 автомобілів Hyundai Elantra очікуваною вартістю 7,78 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Hyundai Elantra 2017 року випуску повинен мати бензиновий двигун 1.6 DOHC 6MT, подушки безпеки водія і пасажира, кондиціонер, фільтр салону, бортовий комп’ютер, шумоізоляцію моторного відсіку, аудіо PA 30A audio (радіо + CD/МР3) + 6 динаміків.

Комунальне автотранспортне підприємство планує, що один автомобіль Hyundai Elantra коштуватиме не більше, ніж 518 тис грн. У відкритих джерелах є інформація, що подібну автівку можна придбати за акційною ціною 467 тис грн.

У кінці грудня 2016 року «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради (КМДА)» поповнило автопарк, придбавши у ТОВ «Автосаміт Лтд» екс-нардепа Таріела Васадзе 3 автівки Toyota Camry за 2,02 млн грн. і повнопривідний семимісний Toyota Highlander у комплектації Prestige за 1,48 млн грн.

У березні 2016 року апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) уклав угоду з КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради (КМДА)»  на послуги перевезення за 19,63 млн грн.

Всього для перевезень було замовлено 51 автомобіль представницького класу: «Тойота Хайлендер», «Тойота Ленд Крузер», «Тойота Камрі», «Опель Омега» та ін.

марка автомобіля кількість автомобілів
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.456л 5
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.456л 1
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.456л 2
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.0л 3
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.5 л 1
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.5 л 1
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л 1
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л 1
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л 2
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л 3
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент 1
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент 4
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент 5
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент 1
Шевроле Еванда (Chevrolet Evanda) 1
Шевроле Еванда (Chevrolet Evanda) 2
Шевроле Еванда (Chevrolet Evanda) 1
Шевроле Епіка (Chevrolet Еpica) 1
Шевроле Епіка (Chevrolet Еpica) 1
Тойота Авенсіс (Toyota Avensis) об’ємом двигуна 1.8л, або еквівалент 1
Тойота Авенсіс (Toyota Avensis) об’ємом двигуна 1.8л, або еквівалент 1
Тойота Хайлендер (Toyota Highlander) об’ємом двигуна 3,5 л 1
Тойота Хайлендер (Toyota Highlander) об’ємом двигуна 3,5 л 1
Тойота Ланкруйзер 4.7 1
Шкода Октавіа 1,6 1
Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.2 л 2
Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.2 л 1
Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.2 л 3
Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.6 л, або еквівалент 2

 

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