КМДА хоче оновити автопарк автомобілями Hyundai Elantra за 8 мільйонів

02 Березня 2017
КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради (КМДА)» призначило на 3 травня 2017 року тендер на постачання 15 автомобілів Hyundai Elantra очікуваною вартістю 7,78 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Hyundai Elantra 2017 року випуску повинен мати бензиновий двигун 1.6 DOHC 6MT, подушки безпеки водія і пасажира, кондиціонер, фільтр салону, бортовий комп’ютер, шумоізоляцію моторного відсіку, аудіо PA 30A audio (радіо + CD/МР3) + 6 динаміків.
Комунальне автотранспортне підприємство планує, що один автомобіль Hyundai Elantra коштуватиме не більше, ніж 518 тис грн. У відкритих джерелах є інформація, що подібну автівку можна придбати за акційною ціною 467 тис грн.
У кінці грудня 2016 року «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради (КМДА)» поповнило автопарк, придбавши у ТОВ «Автосаміт Лтд» екс-нардепа Таріела Васадзе 3 автівки Toyota Camry за 2,02 млн грн. і повнопривідний семимісний Toyota Highlander у комплектації Prestige за 1,48 млн грн.
У березні 2016 року апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) уклав угоду з КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради (КМДА)» на послуги перевезення за 19,63 млн грн.
Всього для перевезень було замовлено 51 автомобіль представницького класу: «Тойота Хайлендер», «Тойота Ленд Крузер», «Тойота Камрі», «Опель Омега» та ін.
|марка автомобіля
|кількість автомобілів
|Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.456л
|5
|Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.456л
|1
|Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.456л
|2
|Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.0л
|3
|Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.5 л
|1
|Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.5 л
|1
|Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л
|1
|Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л
|1
|Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л
|2
|Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л
|3
|Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент
|1
|Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент
|4
|Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент
|5
|Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент
|1
|Шевроле Еванда (Chevrolet Evanda)
|1
|Шевроле Еванда (Chevrolet Evanda)
|2
|Шевроле Еванда (Chevrolet Evanda)
|1
|Шевроле Епіка (Chevrolet Еpica)
|1
|Шевроле Епіка (Chevrolet Еpica)
|1
|Тойота Авенсіс (Toyota Avensis) об’ємом двигуна 1.8л, або еквівалент
|1
|Тойота Авенсіс (Toyota Avensis) об’ємом двигуна 1.8л, або еквівалент
|1
|Тойота Хайлендер (Toyota Highlander) об’ємом двигуна 3,5 л
|1
|Тойота Хайлендер (Toyota Highlander) об’ємом двигуна 3,5 л
|1
|Тойота Ланкруйзер 4.7
|1
|Шкода Октавіа 1,6
|1
|Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.2 л
|2
|Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.2 л
|1
|Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.2 л
|3
|Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.6 л, або еквівалент
|2
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