Залізниця відмінила закупівлю дефіцитних вантажних вагонів ще на 1,5 мільярди через картельний саботаж виробників

Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 24 лютого через відсутність тендерних пропозицій відмінила чотири тендери на постачання 1 500 вантажних напіввагонів на очікувану суму 1,50 млрд грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Це вже друга порція невдалих тендерів, на які ніхто не прийшов. Ще чотири тендери на таку ж суму відмінили 20 лютого.

Анонімний потенційний учасник запитував залізницю про можливість зняти обмеження щодо ціни пропозиції, бо у «Прозорро» не можна пропонувати товар дорожче визначеної замовником очікуваної ціни. Залізничники відповіли, що не можуть впливати на систему електронних закупівель.

Напередодні торгів власник Крюківського вагоннобудівного заводу Володимир Приходько оприлюднив на сайті заводу вимогу до «Укрзалізниці» підняти очікувану вартість закупівлі.

За його словами, держкомпанія на основі аналізу цін вагонів на національному і міжнародному ринках та фінплану на 2017 рік запропонувала ціну вагона, вищу від 2016 року на 40 400 грн. Натомість тільки зростання у 2017 році ціни великого вагонного литва склало більше 50 тис грн., не кажучи про подорожчання інших комплектуючих та енергоносіїв і підвищення мінімальної зарплати до 3 200 грн.

«У підсумку в середньому на кожному вагоні тільки прямі збитки (за відсутності прибутку на контракті як такого) складають більше 42 700 гривень, а на 3000 вагонів – більше 128 млн гривень відповідно», – пише він.

Невдовзі після цього виступу стало відомо, що на торги не прийшов жоден із виробників, які отримували аналогічні підряди торік, включно з «КВБЗ».

Нових торгів по вантажним вагонам з новою очікуваною ціною наразі не оголошено.

Залізничники хотіли замовити три тисячі вантажних напіввагонів вантажопідйомністю 70 т з осьовим навантаженням 23,5 т і строком служби 22 роки по 999 600 грн за штуку.

Це трохи дорожче від тендерів кінця 2016 року. Тоді «ДВЗ» оголошував тендери по очікуваній ціні 977 тис грн., а остаточна ціна по договорам з постачальниками становила 951 тис грн. Угоди на 618,23 млн грн. було укладено з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» («КВБЗ»), ПАТ «Дніпровагонмаш» і ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод». Підконтрольні самій «Укрзалізниці» підприємства не подавали заявок на тендери.

При цьому екс-замдиректора «Укрзалізниці» Анатолій Лашко вказував на неадекватність закупівельної ціни якості вагонів від українських виробників. На його думку, більш дорогі і більш якісні «інноваційні» вагони є більш економічно вигідними від застарілих звичайних вагонів, які купує «Укрзалізниця».

Нагадаємо, нещодавно інша філія «Укрзалізниці» «Південно-Західна залізниця» вдало завершила тендер на ремонт пасажирських вагонів. ПАТ «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» отримає 101,22 млн грн. за покращення десяти спальних і купейних вагонів в середньому по 10,12 млн грн. за штуку, що у десять разів дорожче від ціни нових вантажних вагонів.

Окрім цього залізничники оголосили торги на придбання нових 38 купейних вагонів на очікувану суму 875,52 млн грн. та ремонт ще 50 різних пасажирських вагонів на 510,20 млн грн.

При цьому голова «Укрзалізниці» Войцех Балчун повідомив про намір підвищити ціни на пасажирські перевезення, оскільки вони є збитковими на відміну від вантажних.

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