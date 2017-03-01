Юний син судді став власником елітного маєтку вартістю $2 мільйони поруч з «Межигір’ям»

Родина судді Вищого адміністративного суду та кандидата на посаду судді нового Верховного суду України Нінель Маринчак володіє елітною нерухомістю, яка не потрапила до її декларації про доходи.

Про це повідомляє проект Prosud.

В 2013-2015 роках суддя декларувала, що її доходи складаються з зарплати, матеріальної допомоги та прибутку від продажу нерухомого майна. Єдиним задекларованим членом родини Нінель Маринчак є її мати-пенсіонерка.

У судді є також два сини – Олег та Євген, які, очевидно, проживають окремо, бо суддя їх не вносить до декларації. Хоча Олег Маринчак зареєстрований як фізособа-підприємець в квартирі, де проживає його мати.

Нінель Маринчак задекларувала у власності дві квартири в Києві площею 92 та 150 кв м та гараж. Вона вказала, що більшу квартиру в 2012 році купила в перерахунку на валюту за $35 тис. Це квартира в престижному ЖК «Оазис» в Оболонському районі столиці, де її ринкова вартість нині – $235тис.

Також у власності судді земельна ділянка площею 2400 кв м в селі Крюківщина поблизу Києва. Наразі вона без забудови, хоча поруч активно розростається ЖК «Молодіжне містечко».

Прописаний в квартирі судді її син-підприємець володіє земельною ділянкою в с. Нові Петрівці біля Києва. Придбана дана ділянка сином судді у 2007 році, коли йому було лише 22 роки.

Нині тут побудований будинок площею близько 650 кв м, який знаходиться всього лише за кількасот метрів від резиденції президента-втікача Віктора Януковича.

Такий будинок обійшовся сину судді Маринчак щонайменше в $2 млн дол або 54 млн грн. за сьогоднішнім курсом. Побудував він його в 2009 році у віці 23 роки. Також Олегу Маринчак належить 4 земельні ділянки с. Крюківщина поблизу Києва, недалеко від ділянок його матері. А ще він є власником нежитлового приміщення в 148 кв м в самому центрі столиці по вулиці Велика Житомирська 25, де квадратний метро коштує біля $6 000.

При цьому, підприємцем Олег Маринчак став лише в 2013 році, вже після придбання всіх активів. Його брат до бізнесу не мав відношення, а батько займав посаду бухгалтера у ТОВ «Економікс», яке припинило діяльність в 2011 році.

Нінель Маринчак володіє автомобілем Toyota Land Сruiser 2014 р в, а також має право керування автомобілем Lexus RX 450h 2010 р в. Останнє авто офіційно записане на іншу людину – Люсю Крицьку, якій машину продала суддя.

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