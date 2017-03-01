Трибуни для «Євробачення» за 24 мільйони Грицаку змонтує той же підрядник, що й у 2005-му

01 Березня 2017
Національна телекомпанія України 24 лютого за результатами тендеру повідомила про намір укласти угоду з ТОВ «Артмакс Інжиніринг» про послуги з підготовки, встановлення, експлуатації та демонтажу конструкцій глядацьких трибун для пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» на 23,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Із 29 березня по 12 квітня мають збудувати:
Демонтаж заплановано на період з 14 квітня по 21 травня.
Ціна угоди на 2,7% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 24,16 млн грн.
Єдиним конкурентом була німецька фірма «4e Veranstaltungsprojekt GmbH» із ціною, що дорівнювала очікуваній вартості. Обидва учасника не знижували ціни на аукціону.
Невідомий потенційний учасник просив замовника продовжити строк подачі пропозицій, який за спеціальною скороченою процедурою становив 10 днів. На думку прохача, вимоги тендеру потребують значно більшого часу на виконання. Однак замовник не відповів.
Львівський «Артмакс Інжиніринг» зі статутним капіталом 100 грн. належить Данилу Гукову. Фірма є правонаступником ПП «Компанія «Альтернатива», власниками якого колись були Iван і Богдан Дзюнько.
Переможець вказав, що монтував на замовлення НТКУ тимчасові конструкції на «Дитячому Євробаченні – 2013», а також на «Євробаченні – 2005» в Україні. Їхнім проведенням опікувався Павло Грицак, який зараз відповідає за «Євробачення – 2017».
Крім того, фірма була підрядником Міжнародного олімпійського комітету на Олімпіаді 2014 року в Сочі та Євробаскеті 2013 року в Любляні. Також вона встановлювала сценічне, звукове, світлове і мультимедійне обладнання на Одеському кінофестивалі, «Альфа Джаз», «Джаз Коктебель», «Файне Місто» і «Старе місто».
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