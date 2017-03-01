Суд примусив Держгеонадра зробити фірму з оточення Авакова першим приватним видобувачем урану

Тимчасовий в.о. голови Державної службиа геології та надр України Микола Бояркін 28 лютого підписав чотири накази про надання ТОВ «Атомні енергетичні системи України» спеціальні дозволи на геологічну розвідку та видобуток урану в Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Накази видано на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який зобов’язав Держгеонадр видати фірмі спецдозволи в обхід аукціонів.

З матеріалів судової справи відомо, що в лютому 2016 року «АЕСУ» подала до Держгеонадр п’ять заяв про видачу їй спецдозволів на користування надрами на п’яти родовищах уранових руд. Мова йде про Михайлівську площу, Сафонівську ділянку та Садову площу в Миколаївській області, а також про Новогурівську ділянку та Сурську площу в Дніпропетровській області. Фірма просила надати їй в користуванні ці надра на 5 років. У зверненні до Держгенонадр «АЕСУ» запропонувало видати їм спецдозволи без проведення аукціонів, так як перед цим фірма орендувала якісь цілісні майнові комплекси в контурах бажаних родовищ.

Але Держгеонадр відмовило фірмі, пославшись на нові правила, встановлені урядом в квітні. Ці зміни не передбачали видачі дозволів без проведення аукціонів навіть за наявності у фірми цілісного майнового комплексу.

Після цього «АЕСУ» подала позов до суду до чиновників розглянути її заявку і видати спецдозволи. В позові фірма стверджувала, що подала заявки раніше, ніж вступили в дію урядові зміни.

В кінці травня 2016 року Окружний адміністративний суд визнав правоту «АЕСУ», правильність його рішення підтвердили апеляційний суд та ВАСУ. Накази Держгеонадр видано по чотирьом з вказаних родовищ, по Садовій площі судове рішення теж є, але наказу поки що не оприлюднено.

За даними ЗМІ, всі згадані в судовому рішенні площі та ділянки є високо перспективними та мають можливість приносити до 1 тис т урану в рік. Ця цифра еквівалентна показникам єдиного виробника уранового концентрату в Україні – ДП «Східний ГЗК». Після отримання спецдозволів «АЕСУ» стане першим приватним підприємством в історії країни, яке отримало право видобутку уранової руди, концентрат якої використовується для при виробництві ядерного палива для атомних електростанції.

ТОВ «АЕСУ» в серпні 2015 року заснували Даніїл Бєляєв, Віталій Якименко, Роман Дружбін, Олександр Настенко. Останній став керівником підприємства. Але минулого року фірма змінила засновника – їм стало ТОВ «Ю-Тек Енерджи», прописане в штаті Делавер, що є внутрішнім офшором США. Керівником української фірми залишився Настенко.

Відмітимо, що попередні засновники «АЕСУ» також причетні до створення низки підприємств, які в останній рік отримали в користування цінні родовища. В липні ці ж люди стали власниками маловідомих ТОВ «Укргаздоб» та ТОВ «Нафтогазенергопром», які весною за сумнівними схемами отримали від Держгеонадр спецдозволи на видобуток газу в Харківській області. І поки що ці люди залишаються засновниками цих фірм, окрім «АЕСУ».

Згаданий вище Роман Дружбін – колишній бізнес-партнер по ТОВ «Центральна нафтогазотранспортна компанія» Олександра Павлюченка, якого в ЗМІ називають кримінальним «авторитетом» на призвісько Саша «Браслет».

Сьогодні Павлюченко є помічником нардепа з «Народного фронту» Ігоря Котвицького, який у свою чергу є давнім бізнес-соратником міністра МВС Арсена Авакова.

Котвицький прославився виведенням $40 млн минулого року. Ці кошти раніше належали ТОВ «Крим Петролеум Компані», яка добувала газ у Криму разом з ТОВ «Кримтопенергосервіс» біглого міністра екології Миколи Злочевського.

Докладніше у статті «Менеджер Авакова вивів з України $40 мільйонів, зароблені американцями разом з Злочевським».

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