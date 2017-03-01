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Прокуратура Відня розслідує відмивання 12 мільярдів з українських банків через Meinl Bank

01 Березня 2017

Прокуратура Відня розслідує причетність Meinl Bank до виведення коштів з українських банків. Про це пише видання Der Standard.

За словами прес-секретаря віденської прокуратури, у них є підозра стосовно чинного і колишнього голови Meinl Bank стосовно відмивання коштів, що надходили з українських банків. По цьому факту проводиться розслідування.

Як відомо, рік тому юристи «Центру протидії корупції» направили до австрійських правоохоронців заяву про участь Meinl Bank у злочинних схемах виведення коштів з низки українських банків та доведення їх до банкрутства.

Торік Національне антикорупційне бюро порушило кримінальні провадження за заявою “Центру протидії корупції” про виведення щонайменше 12 млрд грн з низки українських банків.

Український банк, отримавши дозвіл Нацбанку, відкривав кореспондентський рахунок в іноземному банку, де розміщував значну суму коштів. Цей іноземний банк, у свою чергу, надавав кредит іноземній компанії, пов’язаній з керівництвом або власником українського банку, для фінансування робіт в Україні. Поручителем у позиці виступав український банк. При цьому всупереч українським законам і постановам НБУ, український банк не обліковував передачу коштів на кореспондентський рахунок закордон. Після виникнення в українського банку фінансових проблем та небезпеки введення тимчасової адміністрації, іноземний банк списував кошти з кореспондентського рахунку в якості забезпечення виконання кредитного договору.

Відомо, що таку схему використовували банки «Таврика», «Київська Русь», «Південкокомбанк», «Міський комерційний банк», «Автокразбанк», «Енергобанк», «ВіБіЕй Банк», а також, за даними Forbes, «Дельта Банк».

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