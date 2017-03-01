Прокуратура підозрює громадську організацію у привласненні чверть мільйона на фіктивній реабілітації учасників АТО

Прокуратура підозрює керівника громадської організації ГО «Історії Життя» у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до привласнення 255 тис грн. бюджетних коштів під час виконання угоди про психологічну реабілітацію постраждалих учасників антитерористичної операції. Про це свідчить ухвала Подільського районного суду міста Києва від 20 лютого.

За даними слідства, Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників бойових дій (Держслужба АТО) 28 грудня 2015 року уклала із санаторно-курортними закладами 11 договорів про надання послуг з психологічної реабілітації учасників АТО. Тендер було проведено за переговорною процедурою, оскільки торги двічі були відмінені через відсутність достатньої кількості учасників.

«Історії Життя» зобов’язувалося надати послуги не пізніше 31 грудня 2015 року.

Угоди передбачали психологічну просвіту та консультування, психологічну діагностику, підбір методів психологічної реабілітації, психологічну допомогу (терапію), психологічну корекція та проектування майбутнього, профілактику та запобігання кризовим явищам психологічного стану людини.

Курс з психологічної реабілітації повинен складати не менше, ніж 40 годин на одну особу протягом не менше, ніж 14 календарних днів. Індивідуальні заняття повинні складати не менше, ніж 40% від загального часу курсу з психологічної реабілітації.

Слідство встановило, що службові особи санаторно-курортних закладів внесли до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо обсягу наданих послуг, на підставі чого отримали бюджетні кошти.

За даними слідства, у 2015 році Держслужба АТО замовила ГО «Історії Життя» послуги з психологічної реабілітації 51 учасника АТО за 255 тис грн. і перерахувала організації усю суму. Разом з тим, документально не підтверджується обсяг надання психологами ГО «Історії Життя» реабілітаційних послуг, що, за даними прокуратури, спричинило завищення їх вартості на 255 тис грн.

Суд надав прокурору Київської місцевої прокуратури, яка розслідує кримінальне провадження № 12017100070000510 від 06.02.2017, доступ до банківського рахунку ГО «Історії Життя».

Львівську ГО «Історії Життя» очолює Світлана Михайлів. Вона разом з Лідією Котеляк та Андрієм Цибраном є засновником організації.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Армія, Медицина, Прокуратура, Суди