Дубневичів підозрюють в заволодінні 900 мільйонами «Нафтогазу» (документ)

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01 Березня 2017

Правоохоронці звинувачують ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» в нанесенні в 2014-2015 роках НАК «Нафтогаз України» збитків на суму понад 775 млн грн. Якщо в розслідування потраплять попередні роки, сума збитків може зрости до 900 млн грн.

Про це пишуть «Наші гроші. Львів» з посиланням на дані кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ, СБУ та поліція, а також власну інформацію.

«Енергія-Новий Розділ» та НВП «Енергія-Новояворівськ» володіють Новояворівською та Новороздільською  ТЕЦ у Львівській області.

Схема нанесення збитків була побудована на різниці в тарифах для різних категорій споживачів газу «Нафтогазу».

Наприклад, у 2013-2014 роках газ для підприємств ТКЕ для теплозабезпечення населення коштував 1 309 грн за тисячу кубометрів, тоді як ціна газу для промисловості була вищою у 3-6 разів (від 4 154 до 7 660 грн).

У 2015 році ціновий розрив між цими двома категоріями виглядав наступним чином: 2 994 грн проти 7 400-11 333 грн за тис куб м.

Правоохоронці підозрюють, що фірми використовували пільговий газ для виробництва електроенергії, яку потім збували на оптовому ринку.

За даними слідства, у 2014-2015 роках «Енергія-Новояворівськ» купила в якості «пільгового» майже 76 млн куб м, яке потім було продано за цінами «комерційного» палива. Таке маніпулювання, за підрахунками слідчих СБУ (досудове розслідування під №22016000000000243), завдало збитків «Нафтогазу» на 224,7 млн грн.

«За даними НГ. Львів», обсяги  використаного в 2014-2015 роках не за призначенням газу були ще більшими –  89,5 млн м куб. Крім того, ця ТЕЦ маніпулювала з газом в 2013 році, який поки що не потрапив в кримінальні провадження. Таким чином, загальна сума завданих збитків держкомпанії у 2013-2015 роках фірмою «Енергія-Новояворівськ» становить щонайменше 346 млн грн.

На ще одній ТЕЦ Дубневичів, що у Новому Роздолі, протягом 2014-2015 використали 106,19 млн куб м газу ринковою вартістю понад 755 млн грн, за який «Енергія-Новий Розділ» заплатила орієнтовно 202 млн грн, обіцяючи використовувати паливо для забезпечення населення теплом. Цю

За підрахунками детективів НАБУ, маржа від цих операцій склала близько 553 млн грн.

Таким чином, якщо врахувати дані НВП «Енергія-Новояворівськ» за 2013 рік, то збитки від цих двох фірм будуть вищими від розрахунків правоохоронців і складуть майже 900 млн грн.

Вперше оборудку з пільговим газом зафіксували аудитори відділу НКРЕКП у Львівській області в квітні 2016 року під час позапланової перевірки діяльності НВП «Енергія-Новояворівськ». У червні 2016 року виявилені аналогічні зловживання на «Енергія-Новий Розділ».

Власниками «Енергія – Новий Розділ» є ТОВ «АПП «Львівське» (90,05%) та міське ДКП «Розділтеплокомуненерго» (9,95%). Бенефіціарами виступають народні депутати від БПП Богдан та Ярослав Дубневичі.

НВП «Енергія – Новояворівськ» належить ТОВ «АПП «Львівське» (92,36%), МКП «Новояворівськтеплокомуненерго» (3,15%), Новояворівському КП «Міські електричні мережі» (4,49%). Бенефіціарними власниками є Богдан та Ярослав Дубневичі.

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