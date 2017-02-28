«Вишка» залишила Димінському мисливські угіддя та генеральську дачу на Яворівському полігоні (фото)

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Суд відмовив військовій прокуратурі в розірванні договору Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району та ТОВ «Приватна охоронна фірма «Ірбіс» щодо оренди нежитлового приміщення та прилеглої до нього території на Яворівському полігоні.

Таку постанову прийняв Вищий господарський суд України.

В останній день травня 2012 року Яворівський КЕЧР та ПОФ «Ірбіс» уклала угоду оренди нежитлової будівлі площею 1177 кв м в селі Верещиця Яворівського району Львівської області. За умовами договору майно передавалося для розміщення рибних господарств. Крім приміщення в оренду і була здана і земля для обслуговування майна – 29 га. Фірма зобов’язалася компенсувати частину земельного податку.

В 2015 році сторони уклали додаткову угоду до договору оренди, якою була збільшена балансова вартість нерухомості на 48 тис грн. – до 492 тис грн.

На початку минулого року військова прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договір між фірмою військовими. Прокуратор стверджував, що цей договір про користування нерухомістю є удаваним і ним намагалися приховати оренду 29 га. Влітку, коли справа розглядалася у Господарському суді м. Львова, суд отримав листа від заступника міністра оборони, який виступив проти розірвання договору для уникнення негативних наслідків.

Суд першої інстанції встановив, що земельна ділянка площею 29 га не перебуває в оренді, а фірма нею користується для досягнення мети оренди – ведення рибного господарства. При цьому суд погодився, що в законодавстві не урегульоване питання, якого розміру повинна бути прилегла до об’єкта оренди ділянка. Але в тоді в позові військовій прокуратурі відмови. З цим рішенням погодився і апеляційний суд.

Вищий господарський суд також погодився, що 29 га – це достатній розмір прилеглої до приміщення землі, який забезпечує мету його оренди. Тому відмовив військовій прокуратурі в задоволенні скарги.

Бенефіціарами ПОФ «Ірбіс» є Андрій Борщ та почесний президент ФК «Карпати» Петро Димінський, а також кіпріот Ніколау Рістакіс.

За даними «Наші гроші. Львів», ПОФ «Ірбіс» орендує у Яворівського КЕЧР приміщення  колишнього військового профілакторію, який більше відомий як «дача генерала Варенникова» (Валентин Варенников, командувач Прикарпатським військовим округом у 1973-1979 рр.). Станом на кінець 2015 року фірма платила за оренду майна 3850 грн. на місяць (46,2 тис грн в рік). Перед здачею в оренду військові самостійно розчистили цю земельну ділянку. Фірма побудувала тут власний мисливський будинок, який військові називають «альтанкою».

Колись земельна ділянка, яка тепер перебуває в оренді фірми «Ірбіс», перебувала в користуванні мисливського господарства «Майдан». Навесні 2015 року «Майдан» програв  суд щодо права використання цих мисливських угідь. Суд відмовив мисливцям ні тій підставі, що мисливство і рибальство на території військового полігону заборонене.

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