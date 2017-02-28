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Торги щодо експедиції українських науковців до Антарктиди відмінили, викинувши обох учасників

28 Лютого 2017

Державна установа Національний антарктичний науковий центр Національної академії наук України 17 лютого відхилила обидві пропозиції на тендері щодо послуг із підготовки та проведення XXIІ Антарктичної експедиції на очікувану суму 40,31 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про доставку на станцію Академік Вернадський (о. Галіндез) паливно-мастильних і будівельних матеріалів, запчастин, обладнання, комп’ютерної техніки, ліків, продуктів харчування, господарчих і канцелярських товарів. Також мали доставити вчених пасажирським кораблем з/до Антарктиди і замовити авіаквитки для учасників цієї та минулої експедицій, членів наукових загонів і супроводжуючого з/до найближчого аеропорту відносно порту відправлення.

На торги прийшли два учасника:

  • естонська компанія «Pech OÜ», членом правління якої є Наталія Зінкевич 1986 р. нар., засновником – Анастасія Бернгардт, акціонером – Володимир Цветцих (росіянин з Естонії з такими ім’ям та прізвищем володіє російським ТОВ «Петройл»);
  • миколаївське ТОВ «Інтерпромфлот», що належить місцевому ТОВ «Союз-Капітал» і кіпрському офшору «Сендвол Холдінгс Лімітед» (корпорація «Інтерибфлот»).

Обидві фірми відхилили через претензії до аналогічних договорів і те, що вони не пообіцяли доставити членів експедиції на станцію до квітня. Крім того, «Pech OÜ» не подала довідки про несудимість члена правління Зінкевич і непритягнення до відповідальності за тендерну змову в Україні та інші папери.

Ще до розкриття «Інтерпромфлот» скаржився в АМКУ на дискримінацію, вимагаючи прибрати вимогу про доставку саме пасажирським судном, передбачити можливість доставки риболовецькими суднами та літаком і прибрати мінімальне обмеження по кількості місць на судні. Однак адмінколегія не задовольнила скаргу.

Згодом обидва учасники оскаржили своє відхилення. Як повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська, розгляд скарг припинили, оскільки замовник відмінив торги, а учасники не оскаржували відміну.

Тепер центр має право провести закупівлю за переговорною процедурою, бо вона зірвалась уже вдруге.

Очікувана вартість першого тендеру була на 18% нижчою – 48,47 млн грн. Тоді нинішніх учасників не допустили до аукціону, причому «Інтерпромфлот» безуспішно скаржився в АМКУ. За підряд змагались кіпрська компанія «Bomelevia Investments Limited» і британська «Global Info Limited». Їх відхилили за відсутність паперових оригіналів чи нотаріально завірених копій документів переможця та відмінили тендер у січні.

Крім того, антарктичний центр оголошував аналогічну закупівлю торік у липні, але в відмінив її через відсутність подальшої потреби.

Нагадаємо, саме «Bomelevia Investments Limited» виграла два аналогічні тендери у 20152016 рр.. на загальну суму 64,07 млн грн. Компанія зі статутним капіталом 1 тис євро заснована у липні 2014 р. і записана на місцевого директора на ім’я Тасос Пантелі (Τασοσ Παντελη). Останній через кіпрські офшори володів часткою статутного капіталу ТОВ «Вертекс Юнайтед» Бориса Кауфмана, власника ПАТ «Фінбанк».

Із 19 жовтня 2015 р. директором фірми «Глобал Інфо Лімітед», створеної у липні 2013 р., є Ілля Буракевич. Раніше фірмою керували Олег Абусагітов та Володимир Каверін з Англії, росіянин Олександр Люмах і киянин Антон Кірімов.

Що до Антона Кірімова 1983 р. нар., то особа з такими даними у 2015 р. висувалася до Київської міськради від партії «Батьківщина». Його батько Іскандер Кірімов є співвласником мережі ресторанів «Козирна карта». Кірімова-старшого також називають лідером київської ОЗГ на прізвисько «Татарин».

Найменування напрямку Найменування науковців Загальна кількість осіб Терміни
До Української антарктичної станції Академік Вернадський (о. Галіндез) Члени 22-ої Української антарктичної експедиції (12 чоловік) разом з товарно-матеріальними цінностями за списком 13 Друга половина березня 2017 року  – по 20-і числа квітня 2017 року (з урахуванням льодових умов)

 
Член групи представників Національного антарктичного наукового центру, супроводжуючий 22-гу Українську антарктичну експедицію (1 чоловік)
З Української антарктичної станції Академік Вернадський (о. Галіндез) Члени 21-ої Української антарктичної експедиції (12 чоловік) 19  

 

Друга половина березня 2017 року – по 20-і числа квітня 2017 року (з урахуванням льодових умов)
Члени наукових загонів (6 чоловік)
Член групи представників Національного антарктичного наукового центру, супроводжуючий 21-шу Українську антарктичну експедицію (1 чоловік)

 

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