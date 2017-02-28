Суд звільнив від покарання бізенсмена, який привласнив 180 тисяч бюджетних гривень на будівництві селищного водогону

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Фрунзівський районний суд Одеської області визнав винним колишнього директором ТОВ «Група технобуд ЛТД» Дмитра Турсенєва у привласненні 180 тис грн. бюджетних коштів і засудив його до трьох років позбавлення волі умовно.  Про це свідчить вирок суду від 20 лютого.

У 2010 році Фрунзівська селищна рада замовила ТОВ «Група технобуд ЛТД» будівництво розвідної водогінної мережі по вул. Фрунзе смт. Фрунзівка.

В подальшому директор фірми та селищний голова Тетяна Пустова склали акти виконаних робіт, на підставі чого «Група технобуд ЛТД» отримала 636 тис грн.

Втім, Турсенєв підписав документи, знаючи, що водогінна мережа збудована не в повному обсязі. В результаті Фрунзівській селищній раді було спричинено шкоду на 180 тис грн.

Дмитро Турсенєв уклав угоду з прокурором про визнання винуватості і отримав 3 роки позбавлення волі умовно без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю з іспитовим строком 1,5 роки.

У 2014 році Фрунзівський районний суд вже розглядав цю справу і засудив Турсенєва до 3 років умовно з іспитовим строком 1 рік. Разом з директором фірми у розтраті бюджетних коштів обвинувачувалась селищна голова Тетяна Пустова, втім суд її виправдав, не знайшовши в її діях злочину.

У 2016 році Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції і направив кримінальне провадження на новий судовий розгляд.

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