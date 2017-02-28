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НТКУ в обхід «Прозорро» відписала продавцю квитків на «Євробачення» 6% від 70 мільйонів очікуваних доходів

28 Лютого 2017

Національна телекомпанія України уклала угоду з ПП «В Тікет» про послуги з продажу квитків на пісенний конкурс «Євробачення – 2017» вартістю 1,20 грн. (одна гривня двадцять копійок). Про це повідомив в інтерв’ю «ЛIГАБiзнесIнформ» заступник голови НТКУ Павло Грицак.

За результатами тендеру з «В Тікет» планували укласти договір на 2,54 млн грн. Однак 10 лютого торги були відмінені за рішенням АМКУ. Фірма «Маестро Тікет Систем», яку замовник не допустив до участі в тендері через претензії до довідок, довела, що замовник мав відхилити і переможця теж через низку недоліків у документації.

Грицак повідомив, що після відміни тендеру з фірмою «В Тікет» підписали окремий договір, за яким її послуги коштують 1,20 грн.

Ця сума менша від порогу в 200 тис грн., після якого телекомпанія мала би проводити відкриті торги із щонайменше двома учасниками. Звіт про укладення договору не був опублікований у «Прозорро», оскільки закон не зобов’язує оприлюднювати звіти про закупівлі на суму, меншу від 50 тис грн.

За словами Грицака, підрядник отримає сервісний збір такого ж розміру, як і планувалося під час відміненої відкритої процедури закупівлі, – близько 6%.

«Три відсотка, наскільки я знаю, – це затрати на еквайринг, логістику та організацію дистрибуції. І я думаю, в рамках цього сервісного збору для компанії однозначно має бути закладений якийсь операційний дохід», – каже він.

Плановий дохід НТКУ від продажу квитків становить 70 млн грн., відтак «В Тікет» може отримати приблизно 4,20 млн грн. Першу партію квитків у 2 тис штук розпродали 14 лютого лише за 15 хвилин. Усього вже реалізовано понад 15 тисяч квитків на різні події.

Колишній виконавчий продюсер конкурсу Олександр Харебін заявив, що компанію «В Тікет» оргкомітет обрав ще у грудні, але результат конкурсу був оскаржений. «Павлу не підійшли формулювання. Він запустив тендер, і знову переміг Concert.ua»,  – говорить він.

За словами Харебіна, спочатку передбачався не сервісний сбір, а комісія, закладена у фінальну вартість квитка. Цю комісію за надану послугу платила би квитковому оператору НТКУ, а не споживач.

Також Харебін стверджує, що церемонію передачі символічного ключа місту-господарю обслуговувало ТОВ «Євромедіа Україна». Даних про отримання фірмою такого підряду в «Прозорро» немає. При цьому власниками цієї фірми є

Валентин Шостак і Павло Грицак, який відповідає за проведення «Євробачення».

«В Тікет» належить Дмитру Феліксову, директором є Дмитро Чінь.

Феліксов – гендиректор компанії «VIRUS Music» Оксани Феліксової, засновник онлайн-сервісу з продажу квитків «Concert.UA» та компаній «Cloud9», «VIRUS Booking», «EventLab» і «TopDJ Shop». Чінь є співзасновником ГО «Київські міські проекти» разом із Євгеном Лисенком і Володимиром Хоменком.

 

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