Мінюст відписав 141 мільйон на ведення держреєстрів, приховавши угоду з цінами

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Злочевський виграв у Фірташа 28 мільйонів університету за газ, дешевший від ціни «Нафтогазу»

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28 Лютого 2017

Міністерство юстиції України 24 лютого уклало угоду з ДП «Національні інформаційні системи» («НІС») про забезпечення функціонування державних реєстрів на суму 140,86 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

Кошти виділено на підтримку реєстрів, держателем яких є Мінюст, протягом півроку – із січня по червень. У середньому послуги коштують 23,48 млн грн. за місяць.

Нинішня угода, на відміну від торішньої, не була опублікована, відтак добова вартість забезпечення функціонування окремих реєстрів невідома.

Нагадаємо, у минулому році аналогічні послуги для 17 реєстрів на чотири місяці коштували 105,60 млн грн. Тоді ціна за місяць становила 26,40 млн грн.

Зареєстроване у травні 2015 року держпідприємство «НІС» із лютого 2016 року очолює Станіслав Лур’є.

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Львів «Вишка» залишила Димінському мисливські угіддя та генеральську дачу на Яворівському полігоні (фото)

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Київ Оточення Авакова за мовчазної згоди Держгеонадр отримало два поверхи режимного об’єкта в центрі Києва

Дніпро Мерія Кривого Рогу відписала 8 мільйонів на таксі, серед яких Camry та два Land Cruiser

Харків «Прокладка» трамвайників Кернеса продала Харкову трамваїв на 42 мільйони на «заточеному» тендері

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