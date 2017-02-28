Мінюст відписав 141 мільйон на ведення держреєстрів, приховавши угоду з цінами

Міністерство юстиції України 24 лютого уклало угоду з ДП «Національні інформаційні системи» («НІС») про забезпечення функціонування державних реєстрів на суму 140,86 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

Кошти виділено на підтримку реєстрів, держателем яких є Мінюст, протягом півроку – із січня по червень. У середньому послуги коштують 23,48 млн грн. за місяць.

Нинішня угода, на відміну від торішньої, не була опублікована, відтак добова вартість забезпечення функціонування окремих реєстрів невідома.

Нагадаємо, у минулому році аналогічні послуги для 17 реєстрів на чотири місяці коштували 105,60 млн грн. Тоді ціна за місяць становила 26,40 млн грн.

Зареєстроване у травні 2015 року держпідприємство «НІС» із лютого 2016 року очолює Станіслав Лур’є.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Комп’ютерізація