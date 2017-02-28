«Безкоштовні» млинці від Філатова на Масляну коштували містянам, як буханець хліба, а стаканчик чаю вилився у 10 гривень

28 Лютого 2017
КП «Організаційно-аналітична служба» Дніпропетровської міської ради 24 лютого за результатами тендеру замовило ФОП Єрмоченко Геннадій Михайлович послуги з організації і проведення свята «Масляна» за 1,29 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Для свята, яке проходило 25-26 лютого у Дніпрі на площі Героїв Майдану, замовили:
Млинці мали виготовляти у шести наметах із розрахунку по 1 100 порцій на кожен із двох днів свята. Чай розливали в одному місці по 2 тисяч порцій на день.
Таким чином, млинці коштували по 8,25 грн., а чай – 10,23 грн. за порцію.
Це можна порівняти з ціною буханця хліба або вартістю одного сніданку чи обіду в школах Дніпра. Натомість у вуличних кофейнях та автоматах, а також у швидких потягах «Укрзалізниці» чай коштує значно дешевше – до 6 грн.
У день підписання умови договору змінили через покращення якості предмета закупівлі та зміну сторонніх показників, однак додаткова угода не була оприлюднена.
Місцевий підприємець Геннадій Єрмоченко вперше виграв тендер. У держреєстрі він указав номер телефону +380676188080, який також використовує ТОВ «Грана Днепр» Артема Конякіна, яким керує Євгенія Клименкова.
Єдиним конкурентом із вищою на два відсотки ціною був ФОП Лебідь Максим Павлович. На відміну переможця, він не подав у складі пропозиції погодження від гуртів про участь у святі. Обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.
Tеги | Сервіс, Харчування
Міньйон із НАЗК
26 Лютого 2017
Як 400 000 доларів перетворились у папірчик
25 Лютого 2017