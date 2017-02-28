«Безкоштовні» млинці від Філатова на Масляну коштували містянам, як буханець хліба, а стаканчик чаю вилився у 10 гривень

КП «Організаційно-аналітична служба» Дніпропетровської міської ради 24 лютого за результатами тендеру замовило ФОП Єрмоченко Геннадій Михайлович послуги з організації і проведення свята «Масляна» за 1,29 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Для свята, яке проходило 25-26 лютого у Дніпрі на площі Героїв Майдану, замовили:

технічне забезпечення сцени (сценічне, звукове, світлове, обігрівальне обладнання, гримерні шатри) – 373 191 грн.

виступ артистів та фольклорних колективів (ведучий, діджей, аніматори-козаки, «Рожаниця» (Київ), «Вертеп», «Муравський шлях» (Харків), «Божичі» (Київ), «Танцювальна шоу група «Дніпро», «Козаки») – 345 189 грн.

забезпечення побутового райдеру артистів заходу (обладнання, посуд і продукти в гримерну) – 8 470 грн.

трансфер колективів – 22 770 грн.

транспортування колективів по місту – 6 390 грн.

поселення колективів в м. Дніпро – 5 162 грн.

харчування колективів – 14 500 грн.

декорування території свята – 313 400 грн.

виготовлення та роздавання млинці – 108 900 грн.

виготовлення та роздавання чаю – 40 900 грн.

послуги персоналу (охорона) – 25 290 грн.

оренда 50 столів – 16 638 грн.

рекламні послуги (виготовлення відеоролику та радіоролику по 15 сек.) – 13 000 грн.

Млинці мали виготовляти у шести наметах із розрахунку по 1 100 порцій на кожен із двох днів свята. Чай розливали в одному місці по 2 тисяч порцій на день.

Таким чином, млинці коштували по 8,25 грн., а чай – 10,23 грн. за порцію.

Це можна порівняти з ціною буханця хліба або вартістю одного сніданку чи обіду в школах Дніпра. Натомість у вуличних кофейнях та автоматах, а також у швидких потягах «Укрзалізниці» чай коштує значно дешевше – до 6 грн.

У день підписання умови договору змінили через покращення якості предмета закупівлі та зміну сторонніх показників, однак додаткова угода не була оприлюднена.

Місцевий підприємець Геннадій Єрмоченко вперше виграв тендер. У держреєстрі він указав номер телефону +380676188080, який також використовує ТОВ «Грана Днепр» Артема Конякіна, яким керує Євгенія Клименкова.

Єдиним конкурентом із вищою на два відсотки ціною був ФОП Лебідь Максим Павлович. На відміну переможця, він не подав у складі пропозиції погодження від гуртів про участь у святі. Обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

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