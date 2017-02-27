НОВИНИ

27.02.2017

Кам’янське провалило програму «Безпечне місто» через паршиві відеокамери за 2 мільйони

Комунальники дали 55 мільйонів найдорожчому учаснику тендеру на проектування Подільського мосту

Злочевський виграв у Фірташа 28 мільйонів університету за газ, дешевший від ціни «Нафтогазу»

Оточення Авакова за мовчазної згоди Держгеонадр отримало два поверхи режимного об’єкта в центрі Києва

Мерія Кривого Рогу відписала 8 мільйонів на таксі, серед яких Camry та два Land Cruiser

Звичайний непотизм: Вищий спецсуд

«Прокладка» трамвайників Кернеса продала Харкову трамваїв на 42 мільйони на «заточеному» тендері

Вільногірський ГМК злив «прокладці» 27 мільйонів без торгів

Прикордонники дали півмільйона за показ своєї телепрограми на каналі Порошенка

26.02.2017

«Укрбудівці» за 83 мільйони збудують колію до сховища ядерних відходів

«Укртранснафта» відписала півмільйона на розробку системи оплати праці

Одеська облрада замовила за 6 мільйонів проект лікарні, до якого внесли вже збудовані об’єкти

Переробники «Укргазвидобування» купили автівок Opel Insignia на 3 мільйони

25.02.2017

Новачок виграв у оточення експедиторів Журила 1,7 мільйона «СхідГЗК» на перевезення

Приватна фірма підняла ціну газу для «Артема» до рівня тарифу «Нафтогазу»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Звичайний непотизм: Вищий спецсуд

27 Лютого 2017

Лише у 19 з 63 суддів ВССУ немає родичів з пов’язаних сферах.

Судді Вищого спеціалізованого суду України оприлюднили декларації родинних зв’язків на сайті Вищої кваліфкомісії суддів України. Третина поставили прочерки, а решта 44 суддів мають рідню у споріднених сферах (суди, прокуратури, правоохоронні органи, адвокатура, нотаріат, депутати), або взагалі працюють у тому ж суді.

Наприклад, донька Григор’євої, донька Хопти і дружина Сахна є консультантами ВССУ, син Єлфімова – помічник судді ВССУ,  племінник Олійник і племінник чоловіка Фаловської – спеціалісти.

А у Микола Лагнюка в апараті ВССУ взагалі працюють і донька (зам начальника відділу), і син (консультант).

Суддя Дьоміна замужем за син екс-генпрокурора Михайла Потебенька Юрієм, який пішов стопами батька і працював в Генпрокуратурі, але під прізвищем дружини. При цьому у наступному поколінні Дьоміних історія повторилась. Донька теж стала суддею і вийшла заміж за прокурора, який теж попрацював у ГПУ.

Суддя Артем Маляренко є сином екс-голови Верховного суду Василя Маляренка. Його сестра вийшла заміж за суддю Вищого госпсуду Бориса Грека.

Найбільшу династію у ВССУ має суддя Валента Журавель: чоловік та брат чоловіка – судді, донька – нотаріус, зять – був ДАІшником і відразу став суддею, ще одна донька та дружина брата чоловіка – клерки у суді.

Суддя ВСУ Родичі, які у 2011-2015 роках займали посади визначені п.2 ч.2 ст.61 закону «Про судоустрій і статус суддів».
Британчук  Володимир Васильович Двоюрідна сестра Британчук  Оксана Романівна, головний консультант судді Верховного суду України.
Вільгушинський Михайло Йосипович Брат Вільгушинський Володимир Йосипович, з 2015 голова Хмелівської сільської ради Заліщицького району Тернопільської області.
Висоцька Валентина Степанівна Син Висоцький Артем Миколайович, 2011-2013 адвокат в м. Шахтарськ Донецької області, 2013-2015 адвокат в м. Київ.

Невістка Висоцька (Науменко) Ганна Володимирівна, 2012-2015 суддя Петровського районного суду м. Донецька, 2015 суддя Обухівського районного суду Київської області.
Дембовський Сергій Георгіойвич
Дем’яносов Микола Власович Брат Дем’яносов Олександр Власович, з 1992 по 1998 суддя Центрально-Міського районного суду м. Макіївка Донецької області, з 1998 суддя Апеляційного суду Донецької області.

Невістка Дем’яносова Валентина Федорівна, з 2003 по 2015 заступник завідуючого Першої донецької державної нотаріальної контори, з 2015 нотаріус П’ятнадцятої київської державної нотаріальної контори.
Дьоміна Ольга Олександрівна Чоловік Дьомін (Потебенько) Юрій Михайлович, з 2010 по 2011 начальник ГУ кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України, з 2011 по 2012 ректор Національної академії прокуратури України, з 2012 по 2014 заступник Генерального прокурора, в 2014 ректор Національної академії прокуратури України, з квітня 2015 старший викладач, професор Національної академії прокуратури України. Це син колишнього Генпрокурора Михайла Потебенька, який нині знаходиться на пенсії і живе у Конча-Заспі.

Донька Грабець (Дьоміна) Світлана Юріївна, з 2010 суддя Господарського суду Київської області.

Зять Грабець Ігор Нестерович, з 2010 по 2011 заступник прокурора Бориспільської міжрайонної прокуратури, 2011-2013 прокурор Прокуратури Київської області, 2013-2014 прокурор Генеральної прокуратури України, з 2014 перший заступник прокурора Київської області.
Григор’єва Ірина Вікторівна Чоловік Григор’єв Олександр Ігорович, з 1987 експерт Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Дочка Григор’єва Анастасія Олександрівна, 2010-2011 помічник прокурора Київської транспортної прокуратури, з 2011 консультант ВССУ.

Батько Стринжа Віктор Кирилович, 1981-1997 директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Гримич Майя Костянтинівна
Гулько Борис Іванович Двоюрідна сестра Брусліновська Олена Петрівна, 2012-2015 депутат Стецівської сільради Звенигородського району Черкаскої обасті.
Євграфова Єлизавета Павлівна
Євтушенко Олена Іванівна Брат Євтушенко Дмитро Іванович, 2011-2016 юрист Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Дружина брата Євтушенко Оксана Федорівна, 2011-2016 помічник судді, консультант Верховного суду України.
Єленіна Жанна Миколаївна
Єлфімов Олександр Васильович Син Єлфімов Олексій Олександрович, в 2011 спеціаліст, 2012-2015 консультант, 2015-2016 помічник судді ВССУ.
Животов Геннадій Олексійович Син Животов Євгеній Геннадійович, з 2013 суддя Апеляційного суду Закарпатської області.
Журавель Валентина Іванівна Чоловік Журавель Валерій Олександрович, з 2010 суддя Київського окружного адміністративного суду.

Дочка Правосудова Марина Вікторівна, з 2011 приватний нотаріус Київського нотаріального округу.

Дочка Анохіна Анна Леонідівна, 2013 спеціаліст Апеляційного суду м. Києва, з 2013 секретар Вищого господарського суду України.

Зять Анохін Андрій Миколайович, 2007-2013 інспектор ДАІ Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві, з 2013 суддя Козелецького районного суду Чернігівської області.

Брат чоловіка Журавель Олександр Олександрович, з 2005 суддя Апеляційного суду м. Києва.

Дружина брата чоловіка Журавель Олена Анатоліївна, з 2006 начальник відділу Апеляційного суду м. Києва.
Завгородня Ірина Миколаївна
Закропивний Олександр Васильович
Зубар Валентин Васильович Дружина Зубар (Казак) Наталія Володимирівна, з 2000 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Племінниця Казьміна Анастасія Володимирівна, 2015-2016 секретар, з 2016 консультант Апеляційного суду Київської області.
Ізмайлова Тетяна Леонідівна Чоловік Ізмайлов Олег Леонідович, 2006-2015 охоронник УДСО при ГУ МВС України в Київській області, з 2015 охоронник Управління поліції охорони в Київській області.
Кадєтова Олена Веніамінівна
Кафідова Олена Василівна Чоловік Кафідов Валерій Владиславович, 2012-2016 адвокат в м. Києві та Київській області.

Племінниця Ніколенко Анастасія Андріївна, 2011-2016 консультант Верховного суду України.
Карпенко Світлана Олексіївна
Квасневська Наталя Дмитрівна
Колесниченко Володимир Миколайович
Коротун Вадим Михайлович Дружина Коротун Олена Миколаївна, з 2007 суддя Київського апеляційного господарського суду.
Крещенко Анатолій Миколайович Дочка Крещенко Марина Анатоліївна, в 2013 архіваріус та секретар, з 2013 помічник судді Ленінського районного суду м. Харкова

Племінник дружини Рубан Кирило Олександрович, 2011-2012 секретар Комунарського районного суду м. Запоріжжя.

Племінник дружини Недільський Володимир Володимирович, 2011-2012 заступник начальника – начальник міліції громадської безпеки ГУ МВСУ в АР Крим, 2012-2014 начальник Управління ДАІ УМСВУ в Одеській області, 2014 у розпорядженні ГУ МВСУ в Одеській області, 2014 науковий співробітник Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та Національної гвардії України.

Племінник дружини Рябко Богдан Валентинович, 2012 оперуповноважений Ірпінського міського відділу ГУ МВСУ в Київській області, 2012-2015 інспектор-охоронець ГУ МВСУ в Київській області, в 2015 інспектор Управління поліції охорони в Київській області.
Крижановський Валентин Якович Син Крижановський Олег Валентинович, з 2010 суддя Малиновського районного суду м. Одеси.
Кузнєцов Віктор Олексійович Син Кузнєцов Дмитро Вікторович, з 2012 суддя Богунського районного суду м. Житомира.

Невістка Кузнєцова (Камінна) Марина Олександрівна, в 2013 архіваріус Богунського районного суду м. Житомира, в 2013-2014 секретар в Апеляційному суді Житомирської області.

Дочка Барвицька (Кузнєцова) Дар’я Вікторівна, з 2010 помічник судді Конституційного суду України.

Зять Барвицький Віктор Юрійович, з 2009 науковий консультант судді Конституційного суду України.
Лагнюк Микола Михайлович Дочка Лагнюк Олеся Миколаївна, 2015-2016 науковий консультант, з 2016 заступник начальника відділу ВССУ.

Син Лагнюк Олег Миколайович, з 2011 консультант ВССУ.
Леванчук Андрій Олексійович Батько Леванчук Олексій Миколайович, 2006-2012 суддя Апеляційного суду Хмельницької області, 2012-2015 суддя Апеляційного суду Миколаївської області, 2015-2016 суддя Апеляційного суду м. Києва.

Сестра Якимчук Світлана Олексіївна, з 2010 адвокат, викладач Хмельницького університету управління та права.

Двоюрідний брат Козіцький Олександр Степанович, 2011-2012 помічник прокурора, 2012-2016 прокурор Прокуратури м. Хмельницька.

Рідний дядько Козіцький Степан Афанасійович, 2007-2011 начальник відділу організації дізнання, 2015 спеціаліст з пожежної безпеки УМВС у Хмельницькій області, 2015-2016 спеціаліст ГУ Нацполіції в Хмельницькій області.
Леон Олександр Іванович Дружина Леон Марія Василівна, з 1991 нотаріус в м. Пустомити Львівської області.
Лесько Алла Олексіївна
Луспеник Дмитро Дмитрович
Мазур Лідія Михайлівна Син Мазур Юрій Юрійович, 2011-2013 суддя Луганського окружного адмінсуду, з 2013 суддя Голосіївського районного суду м. Києва.

Донька Мазур (Зозуля) Олена Юіївна, 2009-2013 нотаріус, з 2013 завідувач П’ятнадцятої київської державної нотаріальної контори.
Маляренко Артем Васильович, син екс-голови Верховного суду Василя Маляренка Дружина Маляренко Світлана Миколаївна, 2011-2015, нотаріус в м. Київ.

Сестра Грек Анжеліка Василівна, 2011-2015 нотаріус в м. Київ.

Зять Грек Борис Миколайович, 2011-2015 суддя Вищого господарського суду.

Брат дружини Лашкарьов Артем Миколайович, 2011-2015 працівник апарату Вищого господарського суду.
Марчук Наталія Олегівна
Матієк Тетяна Василівна Чоловік Матієк Степан Васильович, 1994-1996 помічник прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова, 1996-1998 викладач інституту підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України, 1998-2002 прокурор Генеральної прокуратури України, 2002-2003 прокурор прокуратури Київської області.

Сестра Шуляк (Петренко) Людмила Василівна, 2002-2015 суддя Кіровського районного суду м. Макіївки Донецької області, 2015-2016 суддя Краснолиманського міського суду Донецької області.

Племінник Шуляк Валерій Валерійович, 2008-2013 слідчий прокуратури м Харцизська Донецької області, 2013-2014 прокурор Прокуратури Донецької області.

Брат чоловіка Матієк Тарас Васильович, начальник відділу прокуратури Тернопільської області.
Міщенко Станіслав Миколайович
Мороз Микола Андрійович Син Мороз Станіслав Миколайович, 2010-2011 помічник прокурора Прокуратури Петровського району м. Донецька, 2011-2012 помічник прокурора, 2012-2014 прокурор Прокуратури Ленінського району м. Донецька, 2014-2015 прокурор Прокуратури Київської області, з 2015 інспектор чергової частини Інституту кримінально-виконавчої служби.

Племінник Мороз Сергій Віталійович, 2013-2014 стажист, 2014-2015 прокурор Смілянської міжрайонної прокуратури Черкаської області.
Мостова Галина Іванівна Сестра Марченко Олена Іванівна, з 2001 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.
Наставний Вячеслав Володимирович
Олійник Алла Сергіївна Племінник Олійник Максим Сергійович, 2013 секретар, з 2013 спеціаліст ВССУ.
Орлянська Валентина Іванівна Дочка Бережна Світлана Володимирівна (Сергєєва), 2007-2015 суддя Апеляційного суду Луганської області, з 2015 суддя Апеляційного суду Житомирської області.

Племінниця Гурська Дарья Миколаївна (Вишнякова, Гіденко), 2011-2012 консультант, з 2012 секретар Міловського районного суду Луганської області.
Писана Таміла Олександрівна Чоловік Писаний Віктор Григорович, з 2004 приватний нотаріус Броварського міського нотаріального округу Київської області.

Двоюрідний брат Білоног Олександр Леонідович, 2011 інспектор, 2011-2015 заступник начальника чергової частини ГУ МВСУ в Київській області, 2015-2016 заступник начальника чергової частини ГУ Нацполіції в Київській області.

Двоюрідний брат Лукашов Юрій Валентинович, з 2008 адвокат.
Попович Олена Вікторівна Чоловік Пилипчук Петро Пилипович, 1983-2013 суддя ВСУ.
Пузиревський Євген Борисович Дружина Пузиревська Тетяна Валентинівна, з 2008 адвокат юридичної консультації Холодногірського (Ленінського) району м. Харкова.

Син Пузиревський Іван Євгенович, 2011-2012 помічник прокурора Військової прокуратури Харківського гарнізону, 2012-2014 прокурор Харківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, 2014 прокурор Військової прокуратури Харківського гарнізону, 2014-2015 прокурор Військової прокуратури центрального регіону України, з 2015 прокурор Генеральної прокуратури України.
Романець Лоліта Анатоліївна Чоловік Коновалов Володимир Миколайович, 1985-2010 суддя ВСУ.

Падчерка Коновалова Олена Володимирівна, з 2006 адвокат в м. Києві.
Сахно Роман Іванович Дружина Сахно Людмила Миколаївна, 2011 спеціаліст, з 2011 консультант ВССУ.

Брат Сахно Дмитро Іванович, 2004-2012 заступник Добропільського міжрайонного прокурора Донецької області, 2012-2014 прокурор Прокуратури м. Києва, 2014 заступник Маріупольського прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері, з 2015 прокурор Прокуратури м. Маріуполя Донецької області.
Ситнік Олена Миколаївна
Слинько Сергій Станіславович
Солодков Андрій Андрійович Дружина Солодкова Оксана Вікторівна, з 2004 адвокат Харківської обласної колегії адвокатів.
Ступак Ольга В’ячеславівна Чоловік Ступак Юрій Вікторович, 2010 начальник відділу, 2011-2012 завідувач сектору Державної митної служби України, 2012-2015 заступник начальника Черкаської митниці.
Суржок Анатолій Васильович Дочка Суржок-Саламаха (Суржок) Анна Анатоліївна, 2008-2012 помічник судді Замостянського районного суду м. Вінниці, 2012-2015 помічник судді Вінницького міського суду, 2016 помічник судді Апеляційного суду Вінницької області, з 2016 суддя Володарського районного суду Донецької області.

Зять Саламаха Олександр Володимирович, 2011-2014 прокурор Прокуратури Вінницької області, з 2014 суддя Тульчинського районного суду Вінницької області.

Зять Стародуб Святослав Павлович, 2011-2013 слідчий Головного слідчого управління МВС України, 2013-2014 слідчий СУ ГУ Міндоходів у м. Києві, 2014-2016 слідчий СУ ГУ ДФС у м. Києві.
Ткачук Олег Степанович Дружина Соловйова Марина Вячеславівна, з 2008 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.
Умнова Олена Володимирівна Дочка Мазур Оксана Юріївна, 2011-2013 державний нотаріус Першої Київської державної нотаріальної контори, 2013-2015 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.
Фаловська Ірина Миколаївна Зять Чекавський Дмитро Миколайович, 2012-2013 юрист Юридичної компанії «Юстікон», 2014-2016 юрист ТОВ «Адвокатське бюро Завадецького».

Племінник чоловіка Фаловський Максим Юрійович, 2010-2012 державний виконавець Дніпровського районного управління юстиції в м. Києві, 2012 державний виконавець Солом’янського районного управління юстиції в м. Києві, у 2013-2014 спеціаліст ВССУ.

Двоюрідний брат чоловіка Дзюба Олександр Анатолійович, з 2003 суддя Дніпровського районного суду м. Києва.
Фурик Юрій Петрович
Хопта Сергій Федорович Дочка Хопта Ольга Сергіївна, 2010-2011 консультант, 2011-2016 помічник судді, з 2016 консультант ВССУ.
Червинська Марина Євгенівна Син Гасан Нікіта Олегович, з 2014 консультант Конституційного суду України.

Сестра Червинська Марина Євгенівна, з 2008 по 2014 завідуюча Третьої макіївської державної нотаріальної контори, з 2014 завідуюча Димитрівської державної нотаріальної контори.
Штелик Світлана Павлівна Донька Штелик Наталія Вячеславівна, 2015 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Двоюрідна сестра Черкаська Інна Анатоліївна, 2011-2015 спеціаліст Управління державної міграційної служби України в Полтавській області.

Чоловік племінниці Антонюк Василь Васильович, 2011-2015 суддя Вінницького міського суду.
Шибко Людмила Володимирівна
Широян Тетяна Анатоліївна Син Широян Євген Валерійович, з 2003 співробітник СБУ.

Дочка Ананко (Широян) Валерія Валеріївна, з 2007 помічник судді Чернігівського окружного адміністративного суду.
Щепоткіна Валентина Володимирівна Чоловік Дубина Віктор Миколайович, 2006-2011 депутат, голова Придніпровської районної ради у м. Черкаси.

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Міньйон із НАЗК
26 Лютого 2017

Як 400 000 доларів перетворились у папірчик
25 Лютого 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

27.02.2017

Дніпро Кам’янське провалило програму «Безпечне місто» через паршиві відеокамери за 2 мільйони

Київ Комунальники дали 55 мільйонів найдорожчому учаснику тендеру на проектування Подільського мосту

Київ Оточення Авакова за мовчазної згоди Держгеонадр отримало два поверхи режимного об’єкта в центрі Києва

Дніпро Мерія Кривого Рогу відписала 8 мільйонів на таксі, серед яких Camry та два Land Cruiser

Харків «Прокладка» трамвайників Кернеса продала Харкову трамваїв на 42 мільйони на «заточеному» тендері

Дніпро Вільногірський ГМК злив «прокладці» 27 мільйонів без торгів

26.02.2017

Київщина «Укрбудівці» за 83 мільйони збудують колію до сховища ядерних відходів

Одеса Одеська облрада замовила за 6 мільйонів проект лікарні, до якого внесли вже збудовані об’єкти

25.02.2017

Дніпро Новачок виграв у оточення експедиторів Журила 1,7 мільйона «СхідГЗК» на перевезення

Харків Райсуд Харкова два роки не підпускає прокуратуру до підрядів фірми водія Мусєєва

24.02.2017

Донецьк Без торгів і у «прокладок»: «Селидіввугілля» за півмільйона накупило кабелю вдвічі дорожче ринку

Харків Суд звільнив від тюрми банкіршу, яка допомогла угрупуванню Курченка вкрасти 6,8 мільярдів НБУ «Реал банку»

23.02.2017

Львів Транспортники Садового заплатили 67 мільйонів за 15 автобусів, яких нібито не існувало – прокуратура

Київ Поліція шукає, куди ділися 5 мільйонів, виділених німцями на київські дитсадки для переселенців з АТО

Житомир «Прокладка» Журила-Дробота виграла у Злочевського 63 мільйони за газ для «ОГХК»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ