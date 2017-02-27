Звичайний непотизм: Вищий спецсуд

Лише у 19 з 63 суддів ВССУ немає родичів з пов’язаних сферах.

Судді Вищого спеціалізованого суду України оприлюднили декларації родинних зв’язків на сайті Вищої кваліфкомісії суддів України. Третина поставили прочерки, а решта 44 суддів мають рідню у споріднених сферах (суди, прокуратури, правоохоронні органи, адвокатура, нотаріат, депутати), або взагалі працюють у тому ж суді.

Наприклад, донька Григор’євої, донька Хопти і дружина Сахна є консультантами ВССУ, син Єлфімова – помічник судді ВССУ, племінник Олійник і племінник чоловіка Фаловської – спеціалісти.

А у Микола Лагнюка в апараті ВССУ взагалі працюють і донька (зам начальника відділу), і син (консультант).

Суддя Дьоміна замужем за син екс-генпрокурора Михайла Потебенька Юрієм, який пішов стопами батька і працював в Генпрокуратурі, але під прізвищем дружини. При цьому у наступному поколінні Дьоміних історія повторилась. Донька теж стала суддею і вийшла заміж за прокурора, який теж попрацював у ГПУ.

Суддя Артем Маляренко є сином екс-голови Верховного суду Василя Маляренка. Його сестра вийшла заміж за суддю Вищого госпсуду Бориса Грека.

Найбільшу династію у ВССУ має суддя Валента Журавель: чоловік та брат чоловіка – судді, донька – нотаріус, зять – був ДАІшником і відразу став суддею, ще одна донька та дружина брата чоловіка – клерки у суді.

Суддя ВСУ Родичі, які у 2011-2015 роках займали посади визначені п.2 ч.2 ст.61 закону «Про судоустрій і статус суддів». Британчук Володимир Васильович Двоюрідна сестра Британчук Оксана Романівна, головний консультант судді Верховного суду України. Вільгушинський Михайло Йосипович Брат Вільгушинський Володимир Йосипович, з 2015 голова Хмелівської сільської ради Заліщицького району Тернопільської області. Висоцька Валентина Степанівна Син Висоцький Артем Миколайович, 2011-2013 адвокат в м. Шахтарськ Донецької області, 2013-2015 адвокат в м. Київ. Невістка Висоцька (Науменко) Ганна Володимирівна, 2012-2015 суддя Петровського районного суду м. Донецька, 2015 суддя Обухівського районного суду Київської області. Дембовський Сергій Георгіойвич – Дем’яносов Микола Власович Брат Дем’яносов Олександр Власович, з 1992 по 1998 суддя Центрально-Міського районного суду м. Макіївка Донецької області, з 1998 суддя Апеляційного суду Донецької області. Невістка Дем’яносова Валентина Федорівна, з 2003 по 2015 заступник завідуючого Першої донецької державної нотаріальної контори, з 2015 нотаріус П’ятнадцятої київської державної нотаріальної контори. Дьоміна Ольга Олександрівна Чоловік Дьомін (Потебенько) Юрій Михайлович, з 2010 по 2011 начальник ГУ кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України, з 2011 по 2012 ректор Національної академії прокуратури України, з 2012 по 2014 заступник Генерального прокурора, в 2014 ректор Національної академії прокуратури України, з квітня 2015 старший викладач, професор Національної академії прокуратури України. Це син колишнього Генпрокурора Михайла Потебенька, який нині знаходиться на пенсії і живе у Конча-Заспі. Донька Грабець (Дьоміна) Світлана Юріївна, з 2010 суддя Господарського суду Київської області. Зять Грабець Ігор Нестерович, з 2010 по 2011 заступник прокурора Бориспільської міжрайонної прокуратури, 2011-2013 прокурор Прокуратури Київської області, 2013-2014 прокурор Генеральної прокуратури України, з 2014 перший заступник прокурора Київської області. Григор’єва Ірина Вікторівна Чоловік Григор’єв Олександр Ігорович, з 1987 експерт Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Дочка Григор’єва Анастасія Олександрівна, 2010-2011 помічник прокурора Київської транспортної прокуратури, з 2011 консультант ВССУ. Батько Стринжа Віктор Кирилович, 1981-1997 директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Гримич Майя Костянтинівна – Гулько Борис Іванович Двоюрідна сестра Брусліновська Олена Петрівна, 2012-2015 депутат Стецівської сільради Звенигородського району Черкаскої обасті. Євграфова Єлизавета Павлівна – Євтушенко Олена Іванівна Брат Євтушенко Дмитро Іванович, 2011-2016 юрист Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». Дружина брата Євтушенко Оксана Федорівна, 2011-2016 помічник судді, консультант Верховного суду України. Єленіна Жанна Миколаївна – Єлфімов Олександр Васильович Син Єлфімов Олексій Олександрович, в 2011 спеціаліст, 2012-2015 консультант, 2015-2016 помічник судді ВССУ. Животов Геннадій Олексійович Син Животов Євгеній Геннадійович, з 2013 суддя Апеляційного суду Закарпатської області. Журавель Валентина Іванівна Чоловік Журавель Валерій Олександрович, з 2010 суддя Київського окружного адміністративного суду. Дочка Правосудова Марина Вікторівна, з 2011 приватний нотаріус Київського нотаріального округу. Дочка Анохіна Анна Леонідівна, 2013 спеціаліст Апеляційного суду м. Києва, з 2013 секретар Вищого господарського суду України. Зять Анохін Андрій Миколайович, 2007-2013 інспектор ДАІ Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві, з 2013 суддя Козелецького районного суду Чернігівської області. Брат чоловіка Журавель Олександр Олександрович, з 2005 суддя Апеляційного суду м. Києва. Дружина брата чоловіка Журавель Олена Анатоліївна, з 2006 начальник відділу Апеляційного суду м. Києва. Завгородня Ірина Миколаївна – Закропивний Олександр Васильович – Зубар Валентин Васильович Дружина Зубар (Казак) Наталія Володимирівна, з 2000 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Племінниця Казьміна Анастасія Володимирівна, 2015-2016 секретар, з 2016 консультант Апеляційного суду Київської області. Ізмайлова Тетяна Леонідівна Чоловік Ізмайлов Олег Леонідович, 2006-2015 охоронник УДСО при ГУ МВС України в Київській області, з 2015 охоронник Управління поліції охорони в Київській області. Кадєтова Олена Веніамінівна – Кафідова Олена Василівна Чоловік Кафідов Валерій Владиславович, 2012-2016 адвокат в м. Києві та Київській області. Племінниця Ніколенко Анастасія Андріївна, 2011-2016 консультант Верховного суду України. Карпенко Світлана Олексіївна – Квасневська Наталя Дмитрівна – Колесниченко Володимир Миколайович – Коротун Вадим Михайлович Дружина Коротун Олена Миколаївна, з 2007 суддя Київського апеляційного господарського суду. Крещенко Анатолій Миколайович Дочка Крещенко Марина Анатоліївна, в 2013 архіваріус та секретар, з 2013 помічник судді Ленінського районного суду м. Харкова Племінник дружини Рубан Кирило Олександрович, 2011-2012 секретар Комунарського районного суду м. Запоріжжя. Племінник дружини Недільський Володимир Володимирович, 2011-2012 заступник начальника – начальник міліції громадської безпеки ГУ МВСУ в АР Крим, 2012-2014 начальник Управління ДАІ УМСВУ в Одеській області, 2014 у розпорядженні ГУ МВСУ в Одеській області, 2014 науковий співробітник Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та Національної гвардії України. Племінник дружини Рябко Богдан Валентинович, 2012 оперуповноважений Ірпінського міського відділу ГУ МВСУ в Київській області, 2012-2015 інспектор-охоронець ГУ МВСУ в Київській області, в 2015 інспектор Управління поліції охорони в Київській області. Крижановський Валентин Якович Син Крижановський Олег Валентинович, з 2010 суддя Малиновського районного суду м. Одеси. Кузнєцов Віктор Олексійович Син Кузнєцов Дмитро Вікторович, з 2012 суддя Богунського районного суду м. Житомира. Невістка Кузнєцова (Камінна) Марина Олександрівна, в 2013 архіваріус Богунського районного суду м. Житомира, в 2013-2014 секретар в Апеляційному суді Житомирської області. Дочка Барвицька (Кузнєцова) Дар’я Вікторівна, з 2010 помічник судді Конституційного суду України. Зять Барвицький Віктор Юрійович, з 2009 науковий консультант судді Конституційного суду України. Лагнюк Микола Михайлович Дочка Лагнюк Олеся Миколаївна, 2015-2016 науковий консультант, з 2016 заступник начальника відділу ВССУ. Син Лагнюк Олег Миколайович, з 2011 консультант ВССУ. Леванчук Андрій Олексійович Батько Леванчук Олексій Миколайович, 2006-2012 суддя Апеляційного суду Хмельницької області, 2012-2015 суддя Апеляційного суду Миколаївської області, 2015-2016 суддя Апеляційного суду м. Києва. Сестра Якимчук Світлана Олексіївна, з 2010 адвокат, викладач Хмельницького університету управління та права. Двоюрідний брат Козіцький Олександр Степанович, 2011-2012 помічник прокурора, 2012-2016 прокурор Прокуратури м. Хмельницька. Рідний дядько Козіцький Степан Афанасійович, 2007-2011 начальник відділу організації дізнання, 2015 спеціаліст з пожежної безпеки УМВС у Хмельницькій області, 2015-2016 спеціаліст ГУ Нацполіції в Хмельницькій області. Леон Олександр Іванович Дружина Леон Марія Василівна, з 1991 нотаріус в м. Пустомити Львівської області. Лесько Алла Олексіївна – Луспеник Дмитро Дмитрович – Мазур Лідія Михайлівна Син Мазур Юрій Юрійович, 2011-2013 суддя Луганського окружного адмінсуду, з 2013 суддя Голосіївського районного суду м. Києва. Донька Мазур (Зозуля) Олена Юіївна, 2009-2013 нотаріус, з 2013 завідувач П’ятнадцятої київської державної нотаріальної контори. Маляренко Артем Васильович, син екс-голови Верховного суду Василя Маляренка Дружина Маляренко Світлана Миколаївна, 2011-2015, нотаріус в м. Київ. Сестра Грек Анжеліка Василівна, 2011-2015 нотаріус в м. Київ. Зять Грек Борис Миколайович, 2011-2015 суддя Вищого господарського суду. Брат дружини Лашкарьов Артем Миколайович, 2011-2015 працівник апарату Вищого господарського суду. Марчук Наталія Олегівна – Матієк Тетяна Василівна Чоловік Матієк Степан Васильович, 1994-1996 помічник прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова, 1996-1998 викладач інституту підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України, 1998-2002 прокурор Генеральної прокуратури України, 2002-2003 прокурор прокуратури Київської області. Сестра Шуляк (Петренко) Людмила Василівна, 2002-2015 суддя Кіровського районного суду м. Макіївки Донецької області, 2015-2016 суддя Краснолиманського міського суду Донецької області. Племінник Шуляк Валерій Валерійович, 2008-2013 слідчий прокуратури м Харцизська Донецької області, 2013-2014 прокурор Прокуратури Донецької області. Брат чоловіка Матієк Тарас Васильович, начальник відділу прокуратури Тернопільської області. Міщенко Станіслав Миколайович – Мороз Микола Андрійович Син Мороз Станіслав Миколайович, 2010-2011 помічник прокурора Прокуратури Петровського району м. Донецька, 2011-2012 помічник прокурора, 2012-2014 прокурор Прокуратури Ленінського району м. Донецька, 2014-2015 прокурор Прокуратури Київської області, з 2015 інспектор чергової частини Інституту кримінально-виконавчої служби. Племінник Мороз Сергій Віталійович, 2013-2014 стажист, 2014-2015 прокурор Смілянської міжрайонної прокуратури Черкаської області. Мостова Галина Іванівна Сестра Марченко Олена Іванівна, з 2001 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Наставний Вячеслав Володимирович – Олійник Алла Сергіївна Племінник Олійник Максим Сергійович, 2013 секретар, з 2013 спеціаліст ВССУ. Орлянська Валентина Іванівна Дочка Бережна Світлана Володимирівна (Сергєєва), 2007-2015 суддя Апеляційного суду Луганської області, з 2015 суддя Апеляційного суду Житомирської області. Племінниця Гурська Дарья Миколаївна (Вишнякова, Гіденко), 2011-2012 консультант, з 2012 секретар Міловського районного суду Луганської області. Писана Таміла Олександрівна Чоловік Писаний Віктор Григорович, з 2004 приватний нотаріус Броварського міського нотаріального округу Київської області. Двоюрідний брат Білоног Олександр Леонідович, 2011 інспектор, 2011-2015 заступник начальника чергової частини ГУ МВСУ в Київській області, 2015-2016 заступник начальника чергової частини ГУ Нацполіції в Київській області. Двоюрідний брат Лукашов Юрій Валентинович, з 2008 адвокат. Попович Олена Вікторівна Чоловік Пилипчук Петро Пилипович, 1983-2013 суддя ВСУ. Пузиревський Євген Борисович Дружина Пузиревська Тетяна Валентинівна, з 2008 адвокат юридичної консультації Холодногірського (Ленінського) району м. Харкова. Син Пузиревський Іван Євгенович, 2011-2012 помічник прокурора Військової прокуратури Харківського гарнізону, 2012-2014 прокурор Харківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, 2014 прокурор Військової прокуратури Харківського гарнізону, 2014-2015 прокурор Військової прокуратури центрального регіону України, з 2015 прокурор Генеральної прокуратури України. Романець Лоліта Анатоліївна Чоловік Коновалов Володимир Миколайович, 1985-2010 суддя ВСУ. Падчерка Коновалова Олена Володимирівна, з 2006 адвокат в м. Києві. Сахно Роман Іванович Дружина Сахно Людмила Миколаївна, 2011 спеціаліст, з 2011 консультант ВССУ. Брат Сахно Дмитро Іванович, 2004-2012 заступник Добропільського міжрайонного прокурора Донецької області, 2012-2014 прокурор Прокуратури м. Києва, 2014 заступник Маріупольського прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері, з 2015 прокурор Прокуратури м. Маріуполя Донецької області. Ситнік Олена Миколаївна – Слинько Сергій Станіславович – Солодков Андрій Андрійович Дружина Солодкова Оксана Вікторівна, з 2004 адвокат Харківської обласної колегії адвокатів. Ступак Ольга В’ячеславівна Чоловік Ступак Юрій Вікторович, 2010 начальник відділу, 2011-2012 завідувач сектору Державної митної служби України, 2012-2015 заступник начальника Черкаської митниці. Суржок Анатолій Васильович Дочка Суржок-Саламаха (Суржок) Анна Анатоліївна, 2008-2012 помічник судді Замостянського районного суду м. Вінниці, 2012-2015 помічник судді Вінницького міського суду, 2016 помічник судді Апеляційного суду Вінницької області, з 2016 суддя Володарського районного суду Донецької області. Зять Саламаха Олександр Володимирович, 2011-2014 прокурор Прокуратури Вінницької області, з 2014 суддя Тульчинського районного суду Вінницької області. Зять Стародуб Святослав Павлович, 2011-2013 слідчий Головного слідчого управління МВС України, 2013-2014 слідчий СУ ГУ Міндоходів у м. Києві, 2014-2016 слідчий СУ ГУ ДФС у м. Києві. Ткачук Олег Степанович Дружина Соловйова Марина Вячеславівна, з 2008 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Умнова Олена Володимирівна Дочка Мазур Оксана Юріївна, 2011-2013 державний нотаріус Першої Київської державної нотаріальної контори, 2013-2015 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Фаловська Ірина Миколаївна Зять Чекавський Дмитро Миколайович, 2012-2013 юрист Юридичної компанії «Юстікон», 2014-2016 юрист ТОВ «Адвокатське бюро Завадецького». Племінник чоловіка Фаловський Максим Юрійович, 2010-2012 державний виконавець Дніпровського районного управління юстиції в м. Києві, 2012 державний виконавець Солом’янського районного управління юстиції в м. Києві, у 2013-2014 спеціаліст ВССУ. Двоюрідний брат чоловіка Дзюба Олександр Анатолійович, з 2003 суддя Дніпровського районного суду м. Києва. Фурик Юрій Петрович – Хопта Сергій Федорович Дочка Хопта Ольга Сергіївна, 2010-2011 консультант, 2011-2016 помічник судді, з 2016 консультант ВССУ. Червинська Марина Євгенівна Син Гасан Нікіта Олегович, з 2014 консультант Конституційного суду України. Сестра Червинська Марина Євгенівна, з 2008 по 2014 завідуюча Третьої макіївської державної нотаріальної контори, з 2014 завідуюча Димитрівської державної нотаріальної контори. Штелик Світлана Павлівна Донька Штелик Наталія Вячеславівна, 2015 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Двоюрідна сестра Черкаська Інна Анатоліївна, 2011-2015 спеціаліст Управління державної міграційної служби України в Полтавській області. Чоловік племінниці Антонюк Василь Васильович, 2011-2015 суддя Вінницького міського суду. Шибко Людмила Володимирівна – Широян Тетяна Анатоліївна Син Широян Євген Валерійович, з 2003 співробітник СБУ. Дочка Ананко (Широян) Валерія Валеріївна, з 2007 помічник судді Чернігівського окружного адміністративного суду. Щепоткіна Валентина Володимирівна Чоловік Дубина Віктор Миколайович, 2006-2011 депутат, голова Придніпровської районної ради у м. Черкаси.

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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