Злочевський виграв у Фірташа 28 мільйонів університету за газ, дешевший від ціни «Нафтогазу»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 22 лютого за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» про постачання природного газу в 2017 році на 27,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Фірмі екс-міністра екології Миколи Злочевського замовили 3,41 млн кубометрів газу по 8 145 грн. за тисячу кубометрів.

Це на 20% дешевше від лютневого тарифу «Нафтогазу», який становить 10 141 грн. за тисячу кубометрів.

Сума угоди на 10% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 30,86 млн грн.

ТОВ «Центрнафтогазпостач», записане на кіпрський офшор «Сегіара Трейдінг Лімітед» («Segiara Trading Limited»), не допустили до аукціону через відсутність аналогічного договору.

Відтак єдиним конкурентом стало ТОВ «Дніпропетровськгаз збут», засновником якого є контрольоване Дмитром Фірташем ПАТ «Дніпропетровськгаз». Обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час торгів.

Дешевшу від облгазу заявку «Еско-Північ» відхилили, бо фірма вказала ціну з урахуванням транспортування газу лише до точки входу в газорозподільну мережу, до якої підключені об’єкти замовника. На думку останнього, це суперечило документації тендеру. Натомість фірма заявила, що університет сам повинен укладати угоду про розподіл, та оскаржила своє відхилення в АМКУ. Адмінколегія підтримала скаржника і постановила скасувати рішення про його відхилення.

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