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Вільногірський ГМК злив «прокладці» 27 мільйонів без торгів

27 Лютого 2017

Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 22 лютого уклала угоду з ТОВ «Імекс Мінералс» про розробку гірничої маси на 27,30 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через нагальну потребу. В обґрунтуванні причиною вказано те, що тендер щодо розробки 2,15 млн кубометрів гірничої маси на очікувану суму 84,00 млн грн. був оголошений 31 січня, тож аукціон відбудеться лише 10 квітня. Зупинка робіт у кар’єрі №7 зірве виконання Плану гірничих робіт на 2017 рік та угоди №6028 про умови користування надрами, а також може призвести до збитків у розмірі не менше 1,40 млн грн. на добу.

Таким чином, на строк до кінця березня замовили розробку 700 тис кубометрів гірничої маси з перевезенням на відстань 2,5 км за ціною 39 грн. за кубометр.

У травні 2016 року аналогічні послуги від цієї фірми коштували на чверть дешевше – 29,70 грн. за кубометр.

Власником і директором «Імекс Мінералс» зі статутним капіталом 1 тис грн. є Олексій Бондаренко із с. Чайки Київської обл. За словами керівника ОГХК Руслана Журила, це інжинірингова компанія, що шукає і наймає субпідрядників.

Вона була створена наприкінці 2014 року, коли Журило очолив ОГХК. Відтоді фірма отримала підрядів філій «Вільногірський ГМК» та «Іршанський ГЗК» на 560,30 млн грн.

Нагадаємо, Генпрокуратура у вересні 2015 року порушила кримінальне провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин службовими особами ОГХК. Слідство отримало дозвіл суду на вилучення документів ОГХК та його контрагентів, у тому числі «Імекс мінералс».

Нагадаємо, гендиректор ОГХК Руслан Журило і ще двоє працівників 25 січня були затримані детективами НАБУ. Їм було вручено повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем і вчинені злочину групою осіб за попередньою змовою.

За версію слідства, затримані причетні до завдання збитків держпідприємству на суму понад 300 млн грн. Схема зводилася до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічних галузях промисловості, приватним фірмам-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії, та пов’язаними зі службовими особами «ОГХК».

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