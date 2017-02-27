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Прикордонники дали півмільйона за показ своєї телепрограми на каналі Порошенка

27 Лютого 2017

Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина 1498) 22 лютого уклала угоду з ПІІ ТОВ «Телерадіокомпанія «НБМ» про показ телепрограми «Кордон держави» за 411 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендер уже двічі відміняли через нестачу учасників.

На березень-грудень замовлено 84 виходи телепрограми «Кордон держави» на «5 каналі» по 4 896 грн. за вихід, або 408 грн. за хвилину ефіру. Випуски по 12-13 хвилин транслюватимуть по неділях о 10:10 та по вівторках о 23:30.

Торік показ замовляли у ТОВ «Рекламна агенція «ТВ-Комерц Груп» на два відсотки дешевше – по 4 800 грн. за вихід.

«Телерадіокомпанія «НБМ» – одна з двох юридичних осіб «5 каналу» поряд із ПІІ ТОВ «Телерадіокомпанія «Експрес-Інформ». Вона належить ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм ессетс кепітал» президента України Петра Порошенка. Саме в цей фонд Порошенко передав свої бізнес-активи задля формального дотримання закону про розділення бізнесу і держслужби.

Агенція «ТВ-Комерц Груп» записана на ТОВ «Автоконтракт» і ТОВ «Престиж Груп». Кінцевим бенефіціаром «Автоконтракту» є Олександр Онисович, раніше відомий як комерційний директор «5 каналу».

«Престиж Груп» належить Владиславу Лясовському – екс-голові правління «5 каналу» та колишньому члену Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Як і «5 канал», фірма «ТВ-Комерц Груп» знаходиться на території заводу «Ленінська кузня» по вул. Електриків, 26.

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26.02.2017

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