«Прокладка» трамвайників Кернеса продала Харкову трамваїв на 42 мільйони на «заточеному» тендері

КП «Салтівське трамвайне депо» 20 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Технології електротранспорту» нових кузовів трамвайних вагонів на 41,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять п’ять кузовів трамвайного вагону з частково низьким рівнем підлоги та електронною транзисторно-імпульсною системою управління тяговим електроприводом по 8,40 млн грн. Виробник не вказаний ані в договорі, ані в пропозиції.

У червні 2016 року КП «Одесміськелектротранс» придбав у ТОВ «Політехносервіс» кузови вдвічі дешевше – по 3,79 млн грн. Але у документації того тендеру не були вказані проводка, утеплення, пічка, поручні, сидіння, а також пульт управління з контролером, моніторами контролю роботи агрегатів і вузлів та відеонагляду на п’ять камер.

За нинішньою угодою, гарантійний строк становить один рік. Її вартість на 1,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 42,50 млн грн.

Дорожчими конкурентами були ПАТ «Керуюча компанія холдингу «Белкоммунмаш», ВРМ МКП «Дніпропетровський електротранспорт» і ТОВ «Татра-Юг».

Остання фірма оскаржила в АМКУ вимогу поставити першу партію товару протягом п’яти днів після підписання угоди, бо його неможливо виготовити в такий строк. На її думку, ця умова виписана від чеських постачальників, які могли вже виготовити і завезти в Україну перший кузов. Однак адмінколегія лишила скаргу без розгляду через необґрунтованість порушення прав.

Харківська фірма «Технології електротранспорту» зареєстрована в лютому 2016 року на Павла Авєр’янова з с. Михайлівка Первомайського р-ну Харківської обл. Особа з такими ПІБ керує ТОВ «Ефективне землеробство» Наталії Дорош і Володимира Капустіна.

Директором підрядника є Павло Ковтуненко. Людина з такими ПІБ володіє ТОВ «Віал-Сіко» з Віктором Манжосом.

Манжосу належить один із найбільших гравців на рекламному ринку України – ТОВ «Віал-Медіа». Там його партнерами є Володимир Деркач і Яна Макарець, дружина Максима Макарця, радника мера Харкова Геннадія Кернеса. Також він очолював Департамент територіального контролю Харківської міськради.

Керує «Віал-Медіа» Антон Яцкевич – брат Сергія Яцкевича, колишнього начальника відділу самоврядного контролю за використанням земель Департаменту територіального контролю Харківської міськради.

Манжос, Деркач та Яна Макарець також володіють ТОВ «Рекламне агентство «Макс» і ТОВ «Безпека та розвиток», яким раніше керував сам Максим Макарець.

Нагадаємо, поліція підозрює посадовців «Жовтневого трамвайного депо» в отриманні неправомірної вигоди для себе та фірми «Технології електротранспорту» при торішній закупівлі послуг з ремонту трамваїв вартістю 67,10 млн грн.

Слідство встановило, що фірма не має необхідної кількості працівників відповідної кваліфікації та досвіду проведення аналогічних робіт.

В податковій звітності вона вказала, що закуповує запчастини для ремонту в ПП «НП Трейдінг», ТОВ «АМК Сервіс» та ТОВ «ТПК Промдизель». Слідство виявило, що замість запчастин вони поставляють списані трамвайні вагони, придбані у Чехії в компанії «MVO Invest s.r.o.», а сам капітальний ремонт трамваїв не проводиться.

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