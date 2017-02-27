«Прокладка» трамвайників Кернеса продала Харкову трамваїв на 42 мільйони на «заточеному» тендері

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КП «Салтівське трамвайне депо» 20 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Технології електротранспорту» нових кузовів трамвайних вагонів на 41,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять п’ять кузовів трамвайного вагону з частково низьким рівнем підлоги та електронною транзисторно-імпульсною системою управління тяговим електроприводом по 8,40 млн грн. Виробник не вказаний ані в договорі, ані в пропозиції.

У червні 2016 року КП «Одесміськелектротранс» придбав у ТОВ «Політехносервіс» кузови вдвічі дешевше – по 3,79 млн грн. Але у документації того тендеру не були вказані проводка, утеплення, пічка, поручні, сидіння, а також пульт управління з контролером, моніторами контролю роботи агрегатів і вузлів та відеонагляду на п’ять камер.

За нинішньою угодою, гарантійний строк становить один рік. Її вартість на 1,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 42,50 млн грн.

Дорожчими конкурентами були ПАТ «Керуюча компанія холдингу «Белкоммунмаш», ВРМ МКП «Дніпропетровський електротранспорт» і ТОВ «Татра-Юг».

Остання фірма оскаржила в АМКУ вимогу поставити першу партію товару протягом п’яти днів після підписання угоди, бо його неможливо виготовити в такий строк. На її думку, ця умова виписана від чеських постачальників, які могли вже виготовити і завезти в Україну перший кузов. Однак адмінколегія лишила скаргу без розгляду через необґрунтованість порушення прав.

Харківська фірма «Технології електротранспорту» зареєстрована в лютому 2016 року на Павла Авєр’янова з с. Михайлівка Первомайського р-ну Харківської обл. Особа з такими ПІБ керує ТОВ «Ефективне землеробство» Наталії Дорош і Володимира Капустіна.

Директором підрядника є Павло Ковтуненко. Людина з такими ПІБ володіє ТОВ «Віал-Сіко» з Віктором Манжосом.

Манжосу належить один із найбільших гравців на рекламному ринку України – ТОВ «Віал-Медіа». Там його партнерами є Володимир Деркач і Яна Макарець, дружина Максима Макарця, радника мера Харкова Геннадія Кернеса. Також він очолював Департамент територіального контролю Харківської міськради.

Керує «Віал-Медіа» Антон Яцкевич – брат Сергія Яцкевича, колишнього начальника відділу самоврядного контролю за використанням земель Департаменту територіального контролю Харківської міськради.

Манжос, Деркач та Яна Макарець також володіють ТОВ «Рекламне агентство «Макс» і ТОВ «Безпека та розвиток», яким раніше керував сам Максим Макарець.

Нагадаємо, поліція підозрює посадовців «Жовтневого трамвайного депо» в отриманні неправомірної вигоди для себе та фірми «Технології електротранспорту» при торішній закупівлі послуг з ремонту трамваїв вартістю 67,10 млн грн.

Слідство встановило, що фірма не має необхідної кількості працівників відповідної кваліфікації та досвіду проведення аналогічних робіт.

В податковій звітності вона вказала, що закуповує запчастини для ремонту в  ПП «НП Трейдінг», ТОВ «АМК Сервіс» та ТОВ «ТПК Промдизель». Слідство виявило, що замість запчастин вони поставляють списані трамвайні вагони, придбані у Чехії в компанії «MVO Invest s.r.o.», а сам капітальний ремонт трамваїв не проводиться.

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