Оточення Авакова за мовчазної згоди Держгеонадр отримало два поверхи режимного об’єкта в центрі Києва

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27 Лютого 2017

Суд зобов’язав казенне підприємство передати в оренду ТОВ «Укргеопошук» нежитлові приміщення в Києві площею 967 кв м.

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва.

В кінці березня 2016 року «Укргеопошук» звернулося до управління Фонду держмайна по м. Києву з пропозицією орендувати нерухомість в Києві за адресою  вул. Кіквідзе, 8/9 літера А загальною площею 967 кв м. Фірма хотіла взяти в оренду 773 кв м на 3-му поверсі адміністративного приміщення та ще частину цокольного приміщення площею 244 кв м. Нерухомість була на балансі Казенного підприємства «Кіровгеологія».

Через день столичне управління ФДМУ направило до Державної служби геології та надр України, в підпорядкуванні якого знаходиться «Кіровгеологія», пакет документів про можливість передачі приміщень в оренду під офіси.

Держгеонадра після цього звернулися до «Кіровгеології» з запитом про надання про доцільність передачу в оренду його приміщень. Підприємство сказало, що його приміщення вільні.

Але ФДМУ взагалі не отримало від Держгеонадр ніякої відповіді про можливість оренди. Розцінивши це як мовчазну згоду Фонд, вибрало оцінщика нерухомості та зробило оголошення про намір передати в оренду нерухомість «Кіровгеології». В липні  минулого року приміщення були передані  «Укргеопошук» в оренду на 35 місяців.

Але казенне підприємство відмовилося здавати фірмі нерухомість. В суді підприємство заявило, що будівля є режимною і ФДМУ не мало права передавати приміщення в оренду. Крім того, ціна оренди була заниженою в рази.

Суд встановив, що казенне підприємство не надало доказів про низьку ціну оренди, а ФДМУ мав право передати об’єкт через «мовчазну згоду» Держгеонадр. Тому суд зобов’язав «Кіровгеолгія» до середини березня передати під офіси «Укргеопошук» приміщення в Києві.

Відмітимо, що в Господарському суді Києва знаходиться зустрічний позов «Кіровгеологія» про визнання недійним договору оренди. Суд відкладав розгляд цієї справи до винесення рішення по позову «Укргеопошуку».

ТОВ «Укргеопошук» було зареєстроване в кінці травня 2015 року в Харкові, засновниками є Роман Дружбін, Олександр Настенко, Віталій Ткачов та Віталій Якименко.

Дружбін – колишній бізнес-партнер по ТОВ «Центральна нафтогазотранспортна компанія» Олександра Павлюченка, якого в  ЗМІ називають кримінальним «авторитетом» на призвісько Саша «Браслєт».

Сьогодні Павлюченко є помічником нардепа з «Народного фронту» Ігоря Котвицького, який у свою чергу є давнім бізнес-соратником міністра МВС Арсена Авакова. Раніше інші фірми, які заснував Дружбін зі своїми бізнес-партнерами – ТОВ «Ангро-інвест» та ТОВ «Атомні енергетичні системи України» та ТОВ «Українські рідкісні метали»та отримали через суд спецдозволи на видобуток корисних копалин в різних регіонах країни.

ДП «Кіровгеологія» займається розвідувальним роботами, з літа минулого року його очолює Віталій Нельга.

В кінці минулого року Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти в.о. керівника Держгеонадр Миколи Бояркіна за підозрою в незаконному збагаченні.

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