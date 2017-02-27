Мерія Кривого Рогу відписала 8 мільйонів на таксі, серед яких Camry та два Land Cruiser

27 Лютого 2017
Виконавчий комітет Криворізької міської ради 22 лютого уклав угоду з КП «Автобаза №1» про послуги таксі з водієм за 8,14 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендер уже двічі відміняли через нестачу учасників.
Послуги надаватимуть у лютому-грудні з використанням 42 легкових автомобілів (8 млн грн.), двох мікроавтобусів (136 тис грн.) та автобуса (7 455 грн.). Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.
Кілометр пробігу коштує 3-14 грн., а година роботи – 100-151 грн. у робочі дні та 136-203 грн. у свята і вихідні. Найвищими є погодинні ставки щодо автобуса Volvo B12 і легкового автомобіля Toyota Camry.
У Києві погодинна вартість таксі становить 50–150 грн. залежно від класу автомобіля.
Нагадаємо, аналогічні послуги 43 легкових автівок на 2016 рік від цього ж комунального підприємства коштували 7,82 млн грн.
|Транспортний засіб
|Кількість
|Ціна роботи в робочі дні, грн./год. з ПДВ
|Ціна роботи у свята і вихідні, грн./год. з ПДВ
|Ціна пробігу, грн./км з ПДВ
|Тойота Ленд Круізер 200
|1
|107,94
|146,23
|8,71
|Тойота Ленд Круізер 100
|1
|106,26
|144,54
|8,77
|Тойота Камрі
|1
|115,45
|152,71
|4,70
|Вольво 8-80
|1
|102,25
|139,51
|5,61
|ПЕЖО 607 ТІТАН ПАК
|1
|102,25
|139,51
|5,26
|ПЕЖО 607
|1
|102,25
|139,51
|5,88
|ПЕЖО 605
|1
|102,25
|139,51
|3,86
|ПЕЖО 406
|9
|102,24
|139,50
|4,59
|ПЕЖО 206
|2
|100,15
|136,39
|3,63
|ПЕЖО Партнер
|1
|100,34
|136,58
|3,63
|Рено Трафік
|1
|102,36
|139,62
|5,36
|Рено Кенгу
|1
|100,15
|136,39
|3,83
|Дачія Логан
|15
|100,15
|136,39
|3,01
|Шкода Фабія
|1
|100,15
|136,39
|3,35
|Деу Сенс
|1
|100,15
|136,39
|3,03
|ВАЗ 21053
|1
|100,15
|136,39
|3,02
|GMC Savana
|1
|104,88
|143,16
|7,99
|УАЗ 3962
|1
|102,25
|139,51
|6,54
|Рено Кліо Символ
|1
|100,15
|136,39
|3,14
|ГАЗ 32213 (мікроавтобус)
|1
|103,86
|141,12
|6,95
|ПЕЖО Боксер (мікроавтобус)
|1
|103,78
|141,04
|6,76
|Вольво В12 (автобус)
|1
|150,62
|203,22
|13,95
|Усього:
|45
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