Мерія Кривого Рогу відписала 8 мільйонів на таксі, серед яких Camry та два Land Cruiser

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Виконавчий комітет Криворізької міської ради 22 лютого уклав угоду з КП «Автобаза №1» про послуги таксі з водієм за 8,14 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендер уже двічі відміняли через нестачу учасників.

Послуги надаватимуть у лютому-грудні з використанням 42 легкових автомобілів (8 млн грн.), двох мікроавтобусів (136 тис грн.) та автобуса (7 455 грн.). Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Кілометр пробігу коштує 3-14 грн., а година роботи – 100-151 грн. у робочі дні та 136-203 грн. у свята і вихідні. Найвищими є погодинні ставки щодо автобуса Volvo B12 і легкового автомобіля Toyota Camry.

У Києві погодинна вартість таксі становить 50150 грн. залежно від класу автомобіля.

Нагадаємо, аналогічні послуги 43 легкових автівок на 2016 рік від цього ж комунального підприємства коштували 7,82 млн грн.

Транспортний засіб Кількість Ціна роботи в робочі дні, грн./год. з ПДВ Ціна роботи у свята і вихідні, грн./год. з ПДВ Ціна пробігу, грн./км з ПДВ
Тойота Ленд Круізер 200 1 107,94 146,23 8,71
Тойота Ленд Круізер 100 1 106,26 144,54 8,77
Тойота Камрі 1 115,45 152,71 4,70
Вольво 8-80 1 102,25 139,51 5,61
ПЕЖО 607 ТІТАН ПАК 1 102,25 139,51 5,26
ПЕЖО 607 1 102,25 139,51 5,88
ПЕЖО 605 1 102,25 139,51 3,86
ПЕЖО 406 9 102,24 139,50 4,59
ПЕЖО 206 2 100,15 136,39 3,63
ПЕЖО Партнер 1 100,34 136,58 3,63
Рено Трафік 1 102,36 139,62 5,36
Рено Кенгу 1 100,15 136,39 3,83
Дачія Логан 15 100,15 136,39 3,01
Шкода Фабія 1 100,15 136,39 3,35
Деу Сенс 1 100,15 136,39 3,03
ВАЗ 21053 1 100,15 136,39 3,02
GMC Savana 1 104,88 143,16 7,99
УАЗ 3962 1 102,25 139,51 6,54
Рено Кліо Символ 1 100,15 136,39 3,14
ГАЗ 32213 (мікроавтобус) 1 103,86 141,12 6,95
ПЕЖО Боксер (мікроавтобус) 1 103,78 141,04 6,76
Вольво В12 (автобус) 1 150,62 203,22 13,95
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