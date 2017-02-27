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Комунальники дали 55 мільйонів найдорожчому учаснику тендеру на проектування Подільського мосту

27 Лютого 2017

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва» 22 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Інститут «Київдормістпроект» завершення проектування частини Подільського мостового переходу за 54,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 10 серпня розроблять робочу документацію ділянки мосту довжиною 2,3 км від дамби Русанівських садів до бульвару Перова, а саме:

  • перетин залізниці естакадою;
  • реконструкція вулиці С. Стальського;
  • два мости через оз. Райдуга;
  • підпірні стіни;
  • примикання перспективних естакад заїздів і з’їздів з ПМП;
  • перенесення автокооперативу «Голубий експрес»;
  • пасажирські та пішохідні потоки (коригування);
  • реконструкція та винесення інженерних мереж у межах садів і міських мереж у зоні забудови;
  • очисні споруди дощових стоків;
  • інші супутні інженерні об’єкти (проїзди тощо).

Очищені дощові води будуть скидатися в оз. Русанівське. У садових товариствах передбачать велосипедні доріжки.

За субпідрядом ТОВ «Київ Гео» виконає інженерно-геологічні вишукування на 684 тис грн., ТОВ «Інститут «Київгео» – топографо-геодезичні роботи на 287 тис грн., а ТОВ «НВП «Екопод» спроектує локальні очисні споруди забруднених дощових і талих вод за 54 тис грн.

Вартість угоди майже на три відсотки нижча від очікуваної ціни закупівлі в 56,32 млн грн.

Пропозиція переможця була найдорожчою.

ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Укрбуд», ДП «Київський Промбудпроект» державного ПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд», ТОВ «Союзтранспроект» і ТОВ «Форма» пропонували на 28-35% нижчі ціни, але їх відхилили.

«Союзтранспроект» Ігоря Тюленєва і Валерія Палія з найнижчою ціною в 35,50 млн грн. сам відкликав пропозицію. «Форма» надала довідку про відсутність заборгованості, дійсну до 29 січня замість дати подання.

«ІБК «Укрбуд» Максима Фомічова не приніс довідку або витяг з реєстру корупційних правопорушень та подав довідки про несудимість і відсутність заборгованості з невідповідними датами.

«Київський Промбудпроект» відхилили, бо його материнська державна «БК «Укрбуд» повідомила листом, що дочірнє підприємство не погодило з нею проект договору, а також умови угоди про спільну діяльність з хорватською проектною фірмою «Institut IGH d.d.».

Переможця «Київдормістпроект» заснували Володимир Воробйов, Станіслав Дудник, Алла Левченко, Василь Маракулін, Лідія Соловйова, Рашид Халілов, Володимир Щербина, Ігор Щур, Тетяна Зінькевич. Він входить у ПАТ «Київпроект», акціонерами якого є вірґінська «Арбатi Глобал Лтд» сейшельські «Джетрiкс Лтд» і «Хайтоп Лiмiтед» та член наглядової ради Олександр Євгенійович Попов (не плутати з екс-мером Києва Олександром Павловичем Пововим).

Засновником київської «Форми» зі статутним капіталом 50 тис грн. є Олександр Степенко. Із вересня нею керує Тимофій Гнатюк.

Принаймні до 2012 р. фірма належала киянці Тетяні Лахно та Олександру Клименку з м. Вишневе Київської області (не плутати з екс-міністром доходів і зборів). Зараз вони володіють ТОВ «К-Форма» зі статутним капіталом 3 тис грн., що було створене цьогоріч у квітні та не отримувало держпідрядів.

У держреєстрі фірми зі схожими назвами мають спільний номер телефону +380444500505.

Нагадаємо, у вересні КП «Київпастранс» замовило «Формі» реконструкцію та будівництво трамвайної лінії за 138,37 млн грн.

Саме ця компанія у жовтні 2016 року отримала підряд на завершення проектування частини мосту від вул. Межигірської до дамби Русанівських садів за 49,98 млн грн.

Довідково:

Подільський мостовий перехід будується з 1993 р. За даними Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, у 2012 р. кошторис проекту складав 7,63 млрд грн. Із цієї суми станом на початок 2016 р. було профінансовано 3,68 млрд грн. Відтак на добудову потрібно щонайменше 3,95 млрд грн.

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