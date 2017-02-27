Кам’янське провалило програму «Безпечне місто» через паршиві відеокамери за 2 мільйони

Поліція підозрюю службових осіб ТОВ «Диспетчер Сіті» у привласненні бюджетних коштів під час виконання робіт з монтажу систем відеоспостереження та серверного обладнання у місті Кам’янське (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області. Про це свідчить ухвала Заводського районного суду м. Кам’янське від 15 лютого.

За даними слідства, у 2016 році департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради замовив ТОВ «Диспетчер Сіті» закупівлю систем відеоспостереження та серверного обладнання, тому числі 100 вуличних IP відеокамер, за 1,82 млн грн.

Переможець тендеру залучив в якості субпідрядника ТОВ «Атлас ТВКОМ», яке на торгах було єдиним конкурентом «Диспетчер Сіті». У кінці 2016 року обладнання було поставлено і «Диспетчер Сіті» отримав кошти в повному обсязі.

Втім, як встановило слідство, станом на січень 2017 року камери змонтовані не всі. При цьому, характеристики вуличних IP відеокамер не відповідають вимогам, що вказані в технічному завданні конкурсних торгів. Зокрема параметр інфрачервоного підсвічування повинен бути не менше, ніж 40 метрів, а на встановлених відеокамерах цей параметр становить 25 метрів, що суттєво впливає на якість зображення за умов поганого освітлення та у нічний час.

Слідчі вважають, що подібне недотримання технічних вимог не зможе забезпечити виконання мети програми «Безпечне місто», оскільки якість зображення в темний період доби буде незадовільною.

Суд надав слідчим СВ Кам’янського ВП ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, які розслідують кримінальне провадження № 12017040160000038 від 05.01.2017, доступ до документів «Диспетчер Сіті» та «Атлас ТВКОМ», які знаходяться в приміщенні Кам’янської податкової інспекції облДФС.

ТОВ «Диспетчер Сіті» зі статутним фондом 600 грн. зареєстроване у кінці 2014 року, його засновники Катерина Гашко та Роман Велітовський. Останній очолює фірму, крім того він є співзасновником ТОВ «Телематика-Дніпро» та ГО «Патріотично-благодійна організація «Сокіл».

Засновниками ТОВ «Атлас ТВКОМ» є Олександр Огава, Олег Сабанцев та Григорій Таценко, керівник Валерій Лобко.

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